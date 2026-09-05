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Teachers Day 2026 wishes: শিক্ষক দিবসে প্রিয় শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে ৫০টি মন ছুঁয়ে যাওয়া শুভেচ্ছাবার্তা

এই বিশেষ দিনে আপনার প্রিয় স্যার বা ম্যামকে হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেজ কিংবা হাতে লেখা কার্ডে শুভেচ্ছা জানাতে চান? আপনাদের সুবিধার্থে নিচে সেরা ৫০টি মন ছুঁয়ে যাওয়া ও সুন্দর শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা বিভিন্ন বিভাগে সাজিয়ে দেওয়া হলো, যা আপনার শিক্ষকের মুখে আনন্দের হাসি ফোটাতে বাধ্য।

Published on: Sep 5, 2026, 01:44:53 IST
By Suman Roy
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শিক্ষক হলেন সমাজের মূল কারিগর। কেবল পাঠ্যবইয়ের বিদ্যা প্রদান নয়, জীবনের সঠিক পথ দেখানো, স্বপ্ন দেখতে শেখানো এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর ভারতে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মবার্ষিকীতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সাথে পালিত হয় শিক্ষক দিবস। প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য শুভ শিক্ষক দিবস একটি অনন্য সুযোগ।

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাতে ৫০টি মন ছুঁয়ে যাওয়া শুভেচ্ছাবার্তা
শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাতে ৫০টি মন ছুঁয়ে যাওয়া শুভেচ্ছাবার্তা

এই বিশেষ দিনে আপনার প্রিয় স্যার বা ম্যামকে হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেজ কিংবা হাতে লেখা কার্ডে শুভেচ্ছা জানাতে চান? আপনাদের সুবিধার্থে নিচে সেরা ৫০টি মন ছুঁয়ে যাওয়া ও সুন্দর শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা বিভিন্ন বিভাগে সাজিয়ে দেওয়া হলো, যা আপনার শিক্ষকের মুখে আনন্দের হাসি ফোটাতে বাধ্য।

১. প্রিয় শিক্ষকদের প্রতি সাধারণ ও হৃদয়ে স্পর্শ করা শুভেচ্ছা (১-১৫)

  • ১. আপনার দেখানো পথই আমার জীবনের আলো। শিক্ষক দিবসের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা স্যার।
  • ২. কেবল বইয়ের পড়া নয়, জীবনের আসল মানে শিখিয়েছেন আপনি। হ্যাপি টিচার্স ডে ম্যাম!
  • ৩. আপনার ধৈর্য, স্নেহ ও ভালোবাসা আমাকে আজ এই জায়গায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। ধন্যবাদ স্যার।
  • ৪. একজন ভালো শিক্ষক তৈরি করতে পারেন একজন ভালো মানুষ। শিক্ষক দিবসের শুভকামনা আপনাকে।
  • ৫. আপনি শুধু একজন শিক্ষক নন, আমার জীবনের অভিভাবক ও অনুপ্রেরণা। শুভ শিক্ষক দিবস!
  • ৬. জীবনের প্রতিটি কঠিন মোড়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শই ছিল আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। হ্যাপি টিচার্স ডে!
  • ৭. আমার ভেতরের সুপ্ত প্রতিভাকে চেনার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম।
  • ৮. আপনার শিক্ষা চিরকাল আমার মনের মণিকোঠায় অমলিন হয়ে থাকবে। শুভ শিক্ষক দিবস স্যার।
  • ৯. আমার শেখার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। হ্যাপি টিচার্স ডে!
  • ১০. এই বিশেষ দিনে আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। শিক্ষক দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি।
  • ১১. শিক্ষকের মতো মহৎ পেশায় আপনার অবদানের জন্য জানাই বিনম্র প্রণাম।
  • ১২. জীবনের আঁধার কাটিয়ে আলোর দিশা দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। শুভ শিক্ষক দিবস!
  • ১৩. আপনার মতো শিক্ষক পাওয়া যেকোনো ছাত্রের জন্য চরম সৌভাগ্যের। হ্যাপি টিচার্স ডে ম্যাম!
  • ১৪. ক্লাসরুমের সেই মিষ্টি স্মৃতিগুলো আজ খুব মনে পড়ছে। আপনাকে শিক্ষক দিবসের অনেক অনেক ভালোবাসা।
  • ১৫. সুশিক্ষার মশাল জ্বালিয়ে রাখার জন্য আপনাকে জানাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভকামনা।

২. ছোট ও সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বার্তা—হোয়াটসঅ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য (১৬-৩০)

  • ১৬. শুভ শিক্ষক দিবস! আপনার আদর্শ ও শিক্ষা আমার সারাজীবনের পুঁজি।
  • ১৭. আমার প্রিয় শিক্ষককে জানাই শিক্ষাদিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও প্রণাম।
  • ১৮. ভালো থাকবেন স্যার, আপনার ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত। হ্যাপি টিচার্স ডে!
  • ১৯. জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম।
  • ২০. সেরা শিক্ষককে জানাই শিক্ষক দিবসের অনেক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।
  • ২১. শুভ শিক্ষক দিবস! আপনার প্রতিটি পরামর্শ আমার জীবনের পরম সম্পদ।
  • ২২. জ্ঞানের সাগরে পথ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ স্যার। হ্যাপি টিচার্স ডে!
  • ২৩. প্রিয় ম্যাম, শিক্ষক দিবসে আপনার সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।
  • ২৪. ক্লাসরুমের সবচেয়ে প্রিয় স্যারকে শিক্ষক দিবসের অশেষ শুভেচ্ছা!
  • ২৫. স্বপ্ন দেখার সাহস দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ম্যাম। শুভ শিক্ষক দিবস!
  • ২৬. আপনার আদর্শ পথ অনুসরণ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। হ্যাপি টিচার্স ডে স্যার!
  • ২৭. আমার সফলতার পেছনে আপনার অবদান অপরিসীম। শিক্ষক দিবসের প্রণাম।
  • ২৮. শুভ শিক্ষক দিবস ২০২৬! সর্বদা ভালো থাকুন এবং এভাবেই আলোর দিশা দেখান।
  • ২৯. প্রিয় স্যার, আপনার শিক্ষা আমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্য করে। ধন্যবাদ!
  • ৩০. একজন অনন্য সুন্দর মানুষ ও সেরা শিক্ষককে জানাই হ্যাপি টিচার্স ডে!

৩. আবেগঘন ও প্রেরণাদায়ক উক্তি রূপী শুভেচ্ছা (৩১-৪৫)

  • ৩১. মা-বাবা জীবন দেন, কিন্তু শিক্ষক শেখান কীভাবে সেই জীবনকে সুন্দর করে বাঁচতে হয়। শুভ শিক্ষক দিবস!
  • ৩২. আপনি শুধু বইয়ের পাতা থেকে পড়াননি, চরিত্র গঠন করতে শিখিয়েছেন। জানাই বিনম্র প্রণাম স্যার।
  • ৩৩. মোমবাতি যেমন নিজে গলে অন্যকে আলো দেয়, শিক্ষকও ঠিক তেমনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করেন। হ্যাপি টিচার্স ডে!
  • ৩৪. আমার ব্যর্থতার দিনে আপনি আমার হাত ধরেছিলেন, জয়ের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। আপনার ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না ম্যাম।
  • ৩৫. আকাশে তারারা আলো ছড়ায়, আর শিক্ষকরা সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়ান। আপনাকে শিক্ষক দিবসের হৃদয্স্পর্শী শুভেচ্ছা!
  • ৩৬. আপনার ক্লাসের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল শেখার ও আনন্দের। আপনাকে স্মরণ করি শ্রদ্ধার সাথে।
  • ৩৭. যে মানুষটি আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে বিদ্যার প্রদীপ জ্বালান, সেই শিক্ষককে শত প্রণাম।
  • ৩৮. জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার উপদেশগুলো যেন আমার রক্ষাকবচ। হ্যাপি টিচার্স ডে স্যার!
  • ৩৯. সাধারণকে অসাধারণ করে তোলার জাদুদণ্ড রয়েছে একমাত্র শিক্ষকের হাতেই। শুভ শিক্ষক দিবস!
  • ৪০. আপনি যে ভালোবাসায় আমাদের পড়িয়েছেন, তা সারাজীবন স্মরণে থাকবে। হ্যাপি টিচার্স ডে ম্যাম!
  • ৪১. ভালো শিক্ষকের সান্নিধ্য পাওয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদের সমান। শিক্ষক দিবসের আন্তরিক শুভকামনা!
  • ৪২. কঠোর শাসনের পেছনে আপনার অন্তহীন স্নেহ আজ আমি বুঝতে পারি। প্রণাম নেবেন স্যার।
  • ৪৩. শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে পুরো সমাজকে বদলে দেওয়ার শক্তি আপনার আছে। শুভ শিক্ষক দিবস!
  • ৪৪. ছাত্রজীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়টি গড়ে তোলার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম।
  • ৪৫. আদর্শ, নিষ্ঠা ও স্নেহের প্রতীক আমার প্রিয় শিক্ষককে জানাই হ্যাপি টিচার্স ডে ২০২৬!

৪. প্রাক্তন শিক্ষক ও গুরুজনদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি (৪৬-৫০)

  • ৪৬. আজ স্কুল ছাড়ার এতদিন পরও আপনার শেখানো নীতিগুলো আমার মনে গেঁথে আছে। শুভ শিক্ষক দিবস স্যার!
  • ৪৭. শৈশবের সেই চেনা ক্লাসরুম আর আপনার আদর মাখা শাসন খুব মিস করি। হ্যাপি টিচার্স ডে ম্যাম!
  • ৪৮. যত বড়ই হই না কেন, আপনার দেওয়া শিক্ষা সবসময় আমাকে মাটির কাছাকাছি রাখবে। প্রণাম নেবেন স্যার।
  • ৪৯. প্রাক্তন সব স্মৃতি আজও তাজা, আপনার মতো অভিভাবক পেয়ে আমি ধন্য। শিক্ষক দিবসের অনেক শুভেচ্ছা!
  • ৫০. জীবন নামক কঠিন পরীক্ষায় আপনার উপদেশগুলোই আজ আমার সবচেয়ে বড় ব্যাকআপ। শিক্ষক দিবসের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি!

শিক্ষক দিবসের এই বিশেষ মুহূর্তে একটি ছোট্ট বার্তা বা কার্ডে প্রকাশ করা আপনার শুভকামনা প্রিয় শিক্ষকের মনে অফুরন্ত আনন্দ এনে দিতে পারে। এই ৫০টি শুভেচ্ছা বার্তার মধ্যে নিজের পছন্দেরটি বেছে নিন এবং আপনার প্রিয় গুরুজনকে শিক্ষক দিবসে জানিয়ে দিন তাঁর প্রতি আপনার অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Lifestyle/Teachers Day 2026 Wishes: শিক্ষক দিবসে প্রিয় শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে ৫০টি মন ছুঁয়ে যাওয়া শুভেচ্ছাবার্তা
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