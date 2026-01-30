Edit Profile
    Tonsil Pain Remedies: টনসিলে ব্যথা হচ্ছে? ঘরোয়া উপায়ে দূর করবেন কী করে

    শীতে তো বটেই, গ্রীষ্মেও অনেকের টনসিলের ব্যথা হয়। কী করে এই ব্যথা কমাবেন?

    Published on: Jan 30, 2026 10:46 AM IST
    By Suman Roy
    এখনআবহাওয়া বদলের সময় দেখাদিচ্ছে জ্বরও সর্দি-কাশির সমস্যা। অনেক সময় সর্দি-কাশি ছাড়াও গলার ভিতরে প্রবল ব্যথার অনুভূতি হয়, ঢোক গিলতে গেলে খুব কষ্ট হয়। এই ব্যথা সাধারণত টনসিলে ইনফেকশনের কারণে হয়ে থাকে। এই সমস্যা যে কোনও বয়সে, যে কোনও সময়ে হতে পারে। টনসিলের এই সমস্যায় অবশ্যই নজরদিতে হবে।

    টনসিলে ব্যথা হচ্ছে? ঘরোয়া উপায়ে দূর করবেন কী করে
    টনসিলে ব্যথা হচ্ছে? ঘরোয়া উপায়ে দূর করবেন কী করে

    গলার দু’পাশে উপরের দিকে গোলাকার পিণ্ডের মতো যেটি দেখা যায়, সেটাই হল টনসিল। এটি শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি কোষ বা টিস্যু। গলা, নাক, কিংবা মুখ হয়ে শরীরে প্রবেশ করা জীবাণু বাভাইরাসই দায়ী, টনসিলের সংক্রমণের জন্যে।এই সংক্রমণের ফলে যদি টনসিলে প্রবল ব্যথা হয় তখন ওষুধ কিংবা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াদরকার। তবে ওষুধ না খেয়েও টনসিলের এই ব্যথা ঘরোয়া কিছু উপায় দিয়ে সারিয়ে তোলা সম্ভব।

    নুন-জলে গার্গল: সামান্যগলা ব্যথা শুরু হলে যে কাজটি প্রথমেই করা উচিত, তা হল সামান্য উষ্ণ গরম জলে নুন দিয়ে কুলকুচিঅথবা গার্গল করা। নুন টনসিলের সংক্রমণ রোধ করে ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, উষ্ণ নুন-জল দিয়ে গার্গল করলে গলায় ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণও অনেকটাই কমে যায়।

    আদা চা: এক কাপ জলে এক চামচ আদা কুচি আর দুইচামচ চা দিয়ে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। দিনে অন্তত ২-৩ বার এটি পান করুন। আদার অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ইনফালামেন্টরি উপাদান টনসিলের সংক্রমণে বাধা দেয়। এর সঙ্গে সঙ্গে গলার ব্যথা কমিয়ে দিতেও এটি অত্যন্ত কার্যকরী।

    মধু সহযোগে গ্ৰিনটি: এক কাপ গরম জলে আধা চামচ গ্ৰিন টি আর এক চামচ মধু দিয়ে ১০-১২ মিনিট ফুটিয়ে নিন। এবার ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে ওই চা পান করুন। গ্ৰিন টিতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা সব রকম ক্ষতিকর জীবাণু নির্মূল করে। দিনে ৩ থেকে ৪ কাপ এই মধু-চা পান করুন, উপকার পাবেন।

    News/Lifestyle/Tonsil Pain Remedies: টনসিলে ব্যথা হচ্ছে? ঘরোয়া উপায়ে দূর করবেন কী করে
