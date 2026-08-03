ড্রাগন ফল খেলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে? জানুন এই সুপারফুডের বিস্ময়কর ৫টি উপকারিতা

ড্রাগন ফল খেলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে? জানুন এই সুপারফুডের বিস্ময়কর ৫টি উপকারিতা
অ্যাকোটিক ও ট্রপিক্যাল অঞ্চলের ফল হলেও ভারতে এখন প্রচুর পরিমাণে ড্রাগন ফলের চাষ হচ্ছে। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, ড্রাগন ফলকে ‘সুপারফুড’ বলা ভুল হবে না, কারণ এতে অত্যন্ত কম ক্যালরি থাকার পাশাপাশি রয়েছে উচ্চমানের ফাইবার এবং অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান।
ড্রাগন ফল (Dragon Fruit) বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় এবং নজরকাড়া একটি বিদেশি ফল। মিষ্টি ও হালকা টক স্বাদের এই ফলটি দেখতে যেমন চমৎকার, তেমনি এর স্বাস্থ্য উপকারিতাও অপরিসীম। গাঢ় গোলাপী বা লালচে চামড়া এবং ভেতরে সাদা বা লাল অংশে তিল দানার মতো ছোট ছোট বিচি যুক্ত এই ফলটি ভিটামিন, খনিজ এবং শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। নিয়মিত ড্রাগন ফল খেলে আমাদের শরীরে কী কী ইতিবাচক ও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে, তা জেনে নিন।
অ্যাকোটিক ও ট্রপিক্যাল অঞ্চলের ফল হলেও ভারতে এখন প্রচুর পরিমাণে ড্রাগন ফলের চাষ হচ্ছে। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, ড্রাগন ফলকে ‘সুপারফুড’ বলা ভুল হবে না, কারণ এতে অত্যন্ত কম ক্যালরি থাকার পাশাপাশি রয়েছে উচ্চমানের ফাইবার এবং অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান।
১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়
ড্রাগন ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং রিবোফ্লাভিন রয়েছে। এ ছাড়া এতে থাকা ফ্লেভোনয়েড এবং বেটাসায়ানিনের মতো শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের শ্বেত রক্তকণিকাকে (White Blood Cells) শক্তিশালী করে তোলে। নিয়মিত এই ফল খেলে যেকোনো মৌসুমী সর্দি-কাশি, জ্বর এবং নানা ক্ষতিকর ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শরীর রক্ষা পায়।
২. হজমশক্তির উন্নতি ও অন্ত্রের সুরক্ষা
ড্রাগন ফল হলো ফাইবারের চমৎকার উৎস। অতিরিক্ত তেল-মসলা যুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে যাঁদের ঘন ঘন গ্যাস, অম্বল বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয়, তাঁদের জন্য ড্রাগন ফল অত্যন্ত উপকারী। এতে থাকা ডায়াটারি ফাইবার অন্ত্রে 'প্রিবায়োটিক' হিসেবে কাজ করে, যা আমাদের পেটে ভালো ব্যাকটেরিয়ার (Gut Microbiome) বৃদ্ধি ঘটায় এবং খাবার সহজে হজম করতে সাহায্য করে।
৩. রক্তের শর্করা ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ড্রাগন ফল খুবই নিরাপদ এবং ফলপ্রসূ একটি ফল। এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) বেশ কম। ড্রাগন ফলে থাকা ফাইবার রক্তে গ্লুকোজ বা চিনির শোষণের গতি কমিয়ে দেয়, ফলে হঠাৎ রক্তে সুগার লেভেল বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে না। গবেষণা অনুযায়ী, ড্রাগন ফল অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) যে কোষগুলো ইনসুলিন তৈরি করে, সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করে।
৪. হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যোন্নতি ও উচ্চ রক্তচাপ কমানো
ড্রাগন ফলের কালো ছোট বিচিগুলোতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৯ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (LDL) কমায় এবং ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সাহায্য করে। এতে থাকা পটাশিয়াম রক্তনালীকে শিথিল রেখে উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখে, যার ফলে স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়।
৫. ত্বকের বার্ধক্য রোধ ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি
কম ক্যালরি ও প্রচুর জলীয় উপাদান থাকায় ড্রাগন ফল ত্বককে ভেতর থেকে আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখে। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি-র্যাডিক্যালস ধ্বংস করে, যার ফলে মুখে বলিরেখা (Wrinkles) এবং ব্রণের দাগ সহজে পড়ে না। এটি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে জাদুকরী ভূমিকা পালন করে।
অতিরিক্ত ড্রাগন ফল খাওয়ার কিছু সতর্কতা
যেকোনো খাবারই অতিরিক্ত খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একইভাবে অতিরিক্ত ড্রাগন ফল খেলে কারও কারও ক্ষেত্রে আলগা পায়খানা বা পেটে গ্যাস হতে পারে। এ ছাড়া লাল রঙের ড্রাগন ফল বেশি খেলে প্রস্রাব বা মল কিছুটা লালচে রঙের হতে পারে, যা স্বাভাবিক এবং এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
একটি সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে নিয়মিত ড্রাগন ফল খাওয়া শরীরকে রোগমুক্ত, সতেজ ও দীর্ঘায়ু রাখতে অসাধারণ প্রভাব ফেলে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে কৃত্রিম প্রসাধনী বা ওষুধের ওপর নির্ভর না করে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় এই প্রাকৃতিক ফলের সংযোজন অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More