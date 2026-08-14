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    দুধে মৌরি মিশিয়ে খেলে কী হয়? জানুন শরীরের উপর ৮টি অদ্ভুত প্রভাবের কথা

    চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে, মৌরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন এবং বিশেষ এসেনশিয়াল অয়েল। দুধে থাকা প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের সাথে মৌরির ভেষজ উপাদান মিশলে তার গুনাগুণ বহুগুণ বেড়ে যায়।

    Published on: Aug 14, 2026, 07:44:38 IST
    By Suman Roy
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    দুধকে বলা হয় এক পূর্ণাঙ্গ পুষ্টিকর খাদ্য। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিন ডি থাকে, যা হাড় মজবুত করতে এবং শারীরিক শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, মৌরি (Fennel Seeds) আমাদের রান্নাঘরের অতিপরিচিত এক সুগন্ধি উপাদান, যা প্রধানত চমৎকার মুখশুদ্ধি ও হজমশক্তির অনবদ্য দাওয়াই হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আপনি কি জানেন, ইষদুষ্ণ এক গ্লাস গরম দুধে এক চামচ মৌরি মিশিয়ে পান করলে তা কেবল সাধারণ কোনো পানীয় থাকে না, বরং এক পরম উপকারী ভেষজ মহৌষধ বা ‘হেলথ ড্রিংক’-এ পরিণত হয়?

    দুধে মৌরি মিশিয়ে খেলে কী হয়? জানুন শরীরের উপর ৮টি অদ্ভুত প্রভাবের কথা
    দুধে মৌরি মিশিয়ে খেলে কী হয়? জানুন শরীরের উপর ৮টি অদ্ভুত প্রভাবের কথা

    চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে, মৌরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন এবং বিশেষ এসেনশিয়াল অয়েল। দুধে থাকা প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের সাথে মৌরির ভেষজ উপাদান মিশলে তার গুনাগুণ বহুগুণ বেড়ে যায়। রাতে ঘুমানোর আগে বা প্রতিদিন এক গ্লাস মৌরি-দুধ পানের ৮টি অবিশ্বাস্য স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং তা তৈরির সঠিক নিয়ম জেনে নিন।

    ১. দুধে মৌরি মিশিয়ে খাওয়ার ৮টি অলৌকিক উপকারিতা

    ক) বদহজম, গ্যাস্ট্রিক ও পেট ফাঁপা দূরীকরণে: যাঁরা প্রতিদিন পেটের গ্যাস, বদহজম, অম্বল বা পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের জন্য মৌরি-দুধ জাদুর মতো কাজ করে। মৌরিতে থাকা বিশেষ উদ্বায়ী তেল (Essential Oils) পরিপাকতন্ত্রে পাচক রস উৎপাদনে সাহায্য করে। এটি পেটের অ্যাসিডিটি প্রশমিত করে এবং খাবার দ্রুত হজম করায়।

    খ) অনিদ্রা দূর ও গভীর ঘুম নিশ্চিতকরণ: আজকাল অনিয়মিত লাইফস্টাইলের কারণে অনেকেরই রাতে ভালো ঘুম হয় না। দুধে বিদ্যমান 'ট্রিপটোফ্যান' (Tryptophan) নামক অ্যামিনো অ্যাসিড এবং মৌরির অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মস্তিষ্ককে শান্ত করে। রাতে ঘুমানোর আধ ঘণ্টা আগে এক গ্লাস হালকা গরম মৌরি-দুধ খেলে মানসিক উদ্বেগ দূর হয় এবং দ্রুত গভীর ও প্রশান্তির ঘুম আসে।

    গ) চোখের জ্যোতি ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি: মৌরিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ (Vitamin A) এবং ভিটামিন সি থাকে, যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত দুধে মৌরি ফুটিয়ে পান করলে চোখের ক্লান্তি কমে এবং দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়। বয়োবৃদ্ধিজনিত চোখের ছানি বা ছানি পড়ার ঝুঁকি এড়াতেও এটি বেশ কার্যকর।

    ঘ) ওজন নিয়ন্ত্রণ ও মেদ ঝরাতে সাহায্য: মৌরি আমাদের শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাকহার দ্রুত বাড়াতে সাহায্য করে। দুধে মৌরি মিশিয়ে খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূতি থাকে, যার ফলে অযথা নোনতা বা মিষ্টি খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। মেদ ঝরিয়ে দ্রুত ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে এটি দারুণ সহায়ক।

    ঙ) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও হার্ট সুস্থ রাখা: মৌরিতে উচ্চ মাত্রায় পটাশিয়াম বিদ্যমান, যা রক্তনালীর চাপ কমিয়ে রক্তচাপ (Blood Pressure) স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া মৌরি-দুধের পুষ্টিকর উপাদান রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, যা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ কমিয়ে দেয়।

    চ) কোষ্ঠকাঠিন্যের স্থায়ী সমাধান: মৌরি দ্রবণীয় ফাইবার সমৃদ্ধ, যা অন্ত্রের নড়াচড়া বা বাওয়েল মুভমেন্ট মসৃণ করে। রাতে দুধের সাথে মৌরি খেলে সকালে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয় এবং পেট পরিষ্কার থাকে।

    ছ) ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও ব্রণ রোধ: মৌরির রক্ত বিশুদ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে। শরীরের টক্সিন বা বিষাক্ত উপাদান বের করে দেওয়ায় ত্বকের ভেতরের প্রদাহ কমে। নিয়মিত মৌরি-দুধ পান করলে ত্বকে এক প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল আভা তৈরি হয় এবং মুখে ব্রণ ও কালচে ছোপ পড়া বন্ধ হয়।

    জ) মহিলাদের পিরিয়ড বা ঋতুস্রাবের কষ্ট লাঘব: যেসব নারী পিরিয়ডের সময় পেটে তীব্র যন্ত্রণা বা ক্র্যাম্পে ভোগেন, তাঁদের জন্য গরম দুধে মৌরি মিশিয়ে খাওয়া এক দুর্দান্ত প্রাকৃতিক উপশম। মৌরির অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি-স্পাসমোডিক গুণাগুণ পিরিয়ডের সময় তলপেটের মাংশপেশির খিঁচুনী ও ব্যথা কমায়।

    ২. মৌরি-দুধ তৈরির সঠিক নিয়ম

    • উপকরণ: ১ গ্লাস গরুর দুধ, ১ চা চামচ তাজা মৌরি এবং স্বাদমতো সামান্য মিছরি বা মধু (ঐচ্ছিক)।
    • প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে এক গ্লাস দুধ সসপ্যানে ঢেলে আঁচে বসান। এবার এক চামচ গুঁড়ো করা বা আস্ত মৌরি দুধে দিয়ে দিন। কম আঁচে দুধটি ৩-৫ মিনিট ফুটতে দিন, যাতে মৌরির সমস্ত নির্যাস ও এসেনশিয়াল অয়েল দুধে মিশে যেতে পারে। এবার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ইষদুষ্ণ বা হালকা গরম অবস্থায় পান করুন। চিনি ব্যবহারের বদলে খাঁটি মিছরি বা মধু মেশানো ভালো।

    কোনো প্রকার কৃত্রিম কেমিক্যালযুক্ত হেলথ পাউডারের ওপর নির্ভর না করে প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শক্তি বাড়াতে প্রতিদিন এক গ্লাস মৌরি-দুধ খাওয়া শুরু করতে পারেন। এই এক সাধারণ অভ্যাস আপনার সার্বিক শারীরিক সুস্থতার চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Lifestyle/দুধে মৌরি মিশিয়ে খেলে কী হয়? জানুন শরীরের উপর ৮টি অদ্ভুত প্রভাবের কথা
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