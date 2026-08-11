সকালে খালি পেটে মেথি ভেজানো জল খাচ্ছেন? জানুন শরীরকে রোগমুক্ত রাখার ৭টি উপকারিতা
মেথিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ‘গ্যালাক্টোম্যানান’ (Galactomannan)-এর মতো দ্রবণীয় উপাদান।
আমাদের রান্নাঘরের মশলার কৌটোয় লুকিয়ে থাকা মেথি (Fenugreek) কেবল তরকারির স্বাদ বা গন্ধ বাড়ায় না, বরং এটি একটি অসামান্য ও ভেষজ ঔষধি উপাদান। বহু প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসায় মেথির বহুবিধ ব্যবহার হয়ে আসছে। আয়ুর্বেদাচার্য ও পুষ্টিবিদদের মতে, প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক গ্লাস মেথি ভেজানো জল পান করার অভ্যাস শরীরকে একাধিক মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।
মেথিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ‘গ্যালাক্টোম্যানান’ (Galactomannan)-এর মতো দ্রবণীয় উপাদান। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি জল পানের জাদুকরী উপকারিতা এবং এটি তৈরির সঠিক নিয়ম নিয়ে একটি বিস্তৃত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. খালি পেটে মেথি ভেজানো জল পানের ৭টি জাদুকরী উপকারিতা
ক) ডায়াবেটিস ও রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ:
মেথিতে থাকা ‘গ্যালাক্টোম্যানান’ ও দ্রবণীয় ফাইবার রক্তে শর্করার শোষণ ধীর করে দেয়। এ ছাড়া এটি ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা ও ক্ষরণ বাড়াতে সাহায্য করে। টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য সকালে মেথি জল পান করা প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবে কাজ করে।
খ) দ্রুগ গতিতে ওজন হ্রাস ও মেদ ঝরানো:
সকালে মেথি ভিজানো জল খেলে এতে থাকা উচ্চমাত্রার ফাইবার পেটে গিয়ে ফুলে ওঠে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে। ফলে অসময়ে বা বারবার খাওয়ার তাগিদ বা 'ফুড ক্রেভিং' কমে যায়। এ ছাড়া মেথি শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাক হার বাড়িয়ে জমানো চর্বি দ্রুত পোড়াতে সাহায্য করে।
গ) হজমশক্তি বৃদ্ধি ও অ্যাসিডিটি দূর:
খালি পেটে মেথি জল পানের ফলে তা পরিপাকতন্ত্রের ভেতরে একটি সুরক্ষাবলয় তৈরি করে। এটি বুক জ্বালা, গ্যাস, অম্লতা বা অ্যাসিডিটি এবং বদহজমের সমস্যা নিমেষে দূর করে। যাদের দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্যের (Constipation) সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য মেথি জল মল নিষ্কাশন সহজ করে।
ঘ) খারাপ কোলেস্টেরল কমায় ও হৃদযন্ত্র সুরক্ষিত রাখে:
মেথিতে থাকা উপাদান রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (LDL) ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং রক্তনালীকে পরিষ্কার রাখে। এর ফলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ কমে যায়।
ঙ) রক্ত পরিশোধন ও টক্সিন দূরীকরণে:
মেথি জল একটি চমৎকার প্রাকৃতিক ডিটক্স পানীয় (Detox Drink)। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি জল খেলে তা লিভার ও কিডনি থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বা বর্জ্য পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেয়, যা রক্তকে বিশুদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।
চ) উজ্জ্বল ত্বক ও চুল পড়া বন্ধ:
রক্ত পরিষ্কার হওয়ার কারণে স্কিন বা ত্বকের একনে, ব্রণ ও দাগছোপ কমে গিয়ে ত্বকে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আসে। এ ছাড়া মেথিতে থাকা প্রোটিন ও নিকোটিনিক অ্যাসিড চুলের গোড়া মজবুত করে নতুন চুল গজাতে এবং খুশকি দূর করতে সহায়তা করে।
ছ) নারীদের পিরিয়ডের ব্যথা উপশম:
মেথিতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণাবলী নারীদের মাসিক বা পিরিয়ডের সময় পেটের তীব্র ব্যথা ও ক্র্যাম্প কমাতে সাহায্য করে।
২. মেথি ভেজানো জল তৈরি ও পানের সঠিক নিয়ম
- প্রস্তুত প্রণালী: ১ গ্লাস সাধারণ জলে ১ চা চামচ মেথি দানা সারারাত ভিজিয়ে রাখুন।
- পানের নিয়ম: সকালে উঠে জলটি ছেঁকে নিয়ে হালকা গরম করে ধীরেসুস্থে ছোট ছোট চুমুকে পান করুন। চাইলে ভেজানো মেথি দানাগুলোও চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারেন।
- সতর্কতা: মেথির মেজাজ বা প্রকৃতি কিছুটা গরম। তাই অতিরিক্ত পরিমাণে (১ চামচের বেশি) মেথি খাওয়া এড়িয়ে চলুন। গর্ভবতী নারী কিংবা যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা অতিরিক্ত কম (Hypoglycemia), তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই এটি পান করুন।
কোনো প্রকার কেমিক্যাল বা কৃত্রিম সাপ্লিমেন্ট ছাড়াই শরীরকে সুস্থ, সতেজ ও রোগমুক্ত রাখতে প্রতিদিন সকালে মেথি ভেজানো জলের অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More