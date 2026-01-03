Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    শীতকালে গ্রিন টি খেলে কী হয়? চা পানের অভ্যাস থাকলে এখনই জেনে নিন

    সাধারণ দুধ-চিনি দেওয়া চায়ের বদলে শীতকালে গ্রিন টি পান করলে কী হয়? শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে? জেনে নিন এখনই।  

    Published on: Jan 03, 2026 9:17 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শীতের সকালে বা কনকনে ঠান্ডার সন্ধ্যায় এক কাপ গরম ধোঁয়া ওঠা চা কার না ভালো লাগে? তবে সাধারণ দুধ-চিনি দেওয়া চায়ের চেয়ে শীতকালে গ্রিন টি (Green Tea) পান করা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি উপকারী। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর এই পানীয়টি কেবল ওজন কমাতেই নয়, বরং শীতকালীন বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে শরীরকে সুরক্ষা দিতেও অনন্য ভূমিকা পালন করে।

    শীতকালে গ্রিন টি খেলে কী হয়? চা পানের অভ্যাস থাকলে এখনই জেনে নিন
    শীতকালে গ্রিন টি খেলে কী হয়? চা পানের অভ্যাস থাকলে এখনই জেনে নিন

    কেন শীতের ডায়েটে গ্রিন টি থাকা আবশ্যিক এবং এর স্বাস্থ্যগুণ কী কী, তা জেনে নিন।

    শীতকালে গ্রিন টি পানের ৫টি জাদুকরী উপকারিতা

    শীতের দিনগুলোতে আমাদের শরীর ও বিপাক প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। এই সময়ে গ্রিন টি পানের উপকারিতাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

    ১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি (Immunity Booster)

    শীতকালে সর্দি, কাশি এবং ফ্লুর প্রকোপ বেড়ে যায়। গ্রিন টি-তে থাকা 'ক্যাটেচিন' (Catechin) নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে শরীরকে সাহায্য করে। প্রতিদিন অন্তত দুই কাপ গ্রিন টি পান করলে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমে।

    ২. বিপাক হার ও ওজন নিয়ন্ত্রণ

    শীতের মরশুমে আমরা সাধারণত ক্যালোরিযুক্ত এবং ভাজাভুজি খাবার বেশি খাই, আবার শারীরিক পরিশ্রম কম হয়। গ্রিন টি শরীরের বিপাক হার (Metabolism) বাড়িয়ে চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে। এটি উৎসবের মরশুমে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে অত্যন্ত কার্যকর।

    ৩. ত্বক ও চুলের সুরক্ষা

    শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বক ও চুল প্রাণহীন হয়ে পড়ে। গ্রিন টি-তে থাকা ভিটামিন ই এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং কোষের ক্ষয় রোধ করতে সাহায্য করে। এটি ভেতর থেকে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।

    ৪. শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখা

    তীব্র ঠান্ডায় শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে গরম পানীয়র প্রয়োজন হয়। গ্রিন টি শরীরকে ভেতর থেকে উষ্ণ রাখে এবং ক্যাফেইনের মাত্রা কম থাকায় এটি পানের পর শরীর অবসাদগ্রস্ত হয় না।

    ৫. হৃদযন্ত্রের যত্ন

    শীতকালে রক্তনালী সংকুচিত হয়ে যাওয়ার কারণে রক্তচাপ বাড়ার প্রবণতা দেখা দেয়। গ্রিন টি রক্তনালীর স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে এবং রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

    গ্রিন টি পানের সঠিক নিয়ম

    • খালি পেটে নয়: সকালে একদম খালি পেটে গ্রিন টি পান করবেন না, এতে অ্যাসিডিটি হতে পারে।
    • মধু ও লেবু: চিনির পরিবর্তে সামান্য মধু এবং লেবুর রস মিশিয়ে নিলে এর গুণাগুণ ও স্বাদ দুই-ই বাড়বে।
    • মাত্রা: দিনে ২ থেকে ৩ কাপের বেশি গ্রিন টি পান করা উচিত নয়।

    শীতের অলস দুপুরে বা বিকেলের আড্ডায় গ্রিন টি হতে পারে আপনার সবচেয়ে ভালো সঙ্গী। এটি কেবল একটি পানীয় নয়, বরং সুস্থ থাকার একটি প্রাকৃতিক দাওয়াই। তাই এবারের শীতে নিজেকে সতেজ রাখতে আজই শুরু করুন গ্রিন টি পানের অভ্যাস।

    News/Lifestyle/শীতকালে গ্রিন টি খেলে কী হয়? চা পানের অভ্যাস থাকলে এখনই জেনে নিন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes