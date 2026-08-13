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    রোজ ৩টি করে খেজুর খাচ্ছেন? জানুন শরীরের উপর কেমন দুর্দান্ত প্রভাব পড়ছে

    পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকদের মতে, প্রতিদিন সকালে বা বিকেলের স্ন্যাকস হিসেবে ২টি থেকে ৩টি খেজুর খাওয়ার অভ্যাস শরীরকে একাধিক মারাত্মক রোগের হাত থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

    Published on: Aug 13, 2026, 14:24:07 IST
    By Suman Roy
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    প্রাকৃতিক মিষ্টি ও সুস্বাদু ফল হিসেবে খেজুরের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। হাজার বছর ধরে প্রাচীন মরুর দেশগুলো থেকে শুরু করে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে খাদ্য ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় খেজুরের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। খেজুরকে প্রাকৃতিকভাবে শক্তি ও পুষ্টির আধার বলা যায়। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ফাইবার, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, আয়রন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার এবং ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের মতো অপরিহার্য উপাদান।

    রোজ ৩টি করে খেজুর খাচ্ছেন? জানুন শরীরের উপর কেমন দুর্দান্ত প্রভাব পড়ছে
    রোজ ৩টি করে খেজুর খাচ্ছেন? জানুন শরীরের উপর কেমন দুর্দান্ত প্রভাব পড়ছে

    পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকদের মতে, প্রতিদিন সকালে বা বিকেলের স্ন্যাকস হিসেবে ২টি থেকে ৩টি খেজুর খাওয়ার অভ্যাস শরীরকে একাধিক মারাত্মক রোগের হাত থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন নিয়ম করে খেজুর খাওয়ার জাদুকরী উপকারিতা এবং এটি খাওয়ার সঠিক নিয়ম নিয়ে একটি বিস্তৃত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।

    ১. প্রতিদিন খেজুর খাওয়ার ৮টি জাদুকরী স্বাস্থ্য উপকারিতা

    • ক) নিমেষে এনার্জি ও ক্লান্তি দূরীকরণে: খেজুরে প্রাকৃতিক শর্করা যেমন—গ্লুকোজ, সুক্রোজ ও ফ্রুক্টোজ প্রচুর পরিমাণে থাকে। কাজ বা শরীরচর্চার পর শরীর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন ২টি খেজুর খেলে তা রক্তে দ্রুত শর্করার সঠিক ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তির জোগান দেয়।
    • খ) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর ও হজমশক্তি বৃদ্ধি: খেজুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার (Dietary Fiber)। রাতে ৪-৫টি খেজুর জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খেলে পেটের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়। এটি পরিপাকতন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে হজমপ্রক্রিয়াকে মসৃণ রাখে।
    • গ) রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া দূর: খেজুরে উচ্চ মাত্রায় আয়রন (Iron) বিদ্যমান। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম থাকলে বা আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতা দেখা দিলে প্রতিদিন খেজুর খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। এটি শরীরে নতুন লোহিত রক্তকণিকা গঠনে সাহায্য করে।
    • ঘ) হাড় মজবুত ও জয়েন্টের ব্যথা হ্রাস: খেজুরে রয়েছে সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। এসব খনিজ উপাদান হাড়ের গঠন শক্ত ও মজবুত রাখে। নিয়মিত খেজুর খেলে বয়োবৃদ্ধিজনিত অস্টিওপোরোসিস (Osteoporosis) বা হাড় ক্ষয়ের সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।
    • ঙ) হার্টের সুরক্ষা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: খেজুরে প্রচুর পটাশিয়াম এবং খুব কম পরিমাণে সোডিয়াম থাকে, যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া খেজুরে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের (LDL) মাত্রা কমিয়ে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ হ্রাস করে।
    • চ) মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি: গবেষণায় দেখা গেছে, খেজুরে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ফ্ল্যাভোনয়েড মস্তিষ্কের স্নায়ুকে সতেজ রাখে এবং প্রদাহ কমায়। এটি স্মৃতিশক্তি প্রখর করতে এবং আলঝেইমার্স (Alzheimer's) রোগের মতো স্মৃতিনাশ সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে সাহায্য করে।
    • ছ) ত্বকের উজ্জ্বলতা ও প্রাকৃতিক বার্ধক্য রোধ: খেজুরে বিদ্যমান ভিটামিন সি ও ভিটামিন ডি ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) বজায় রাখে এবং ত্বককে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে। এতে থাকা ফ্রি-রেডিক্যাল প্রতিরোধকারী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট অকালে ত্বকে বলিরেখা পড়তে দেয় না।
    • জ) গর্ভবতী নারীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী: গর্ভাবস্থার শেষ কয়েক সপ্তাহে নিয়মিত খেজুর খেলে তা প্রসূতি নারীদের জরায়ুর প্রসারণে সাহায্য করে এবং স্বাভাবিক প্রসবের (Normal Delivery) সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া এটি গর্ভাবস্থায় শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করে।

    ২. খেজুর খাওয়ার সঠিক নিয়ম ও সতর্কতা

    • কখন খাবেন: সকালে খালি পেটে জলে ভেজানো খেজুর খাওয়া সবচেয়ে বেশি উপকারী। এ ছাড়া বিকেলের হালকা খিদের সময় প্রক্রিয়াজাত স্ন্যাকসের বদলে ২-৩টি খেজুর খাওয়া ভালো।
    • দুধ ও খেজুরের জাদুকরী মিশ্রণ: ১ গ্লাস ইষদুষ্ণ দুধে ২-৩টি খেজুর ফুটিয়ে খেলে তা শরীরের দুর্বলতা কাটিয়ে ওজন ও শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
    • সতর্কতা: ডায়াবেটিস রোগীদের খেজুর খাওয়ার আগে রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত।

    কৃত্রিম কোনো সাপ্লিমেন্ট ছাড়াই শরীরকে সুস্থ, সবল ও দীর্ঘমেয়াদে রোগমুক্ত রাখতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কয়েকটি খেজুর রাখা অত্যন্ত সহজ ও কার্যকরী একটি অভ্যাস।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Lifestyle/রোজ ৩টি করে খেজুর খাচ্ছেন? জানুন শরীরের উপর কেমন দুর্দান্ত প্রভাব পড়ছে
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