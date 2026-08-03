Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ভাতের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মেখে খাচ্ছেন? জানুন শরীরে এর বিস্ময়কর ৫টি প্রভাব

    ভাতের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মেখে খেলে মানবদেহে কী কী ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পুষ্টিশাস্ত্র এ বিষয়ে কী বলছে—তা জেনে নিন।

    Published on: Aug 3, 2026, 12:57:47 IST
    By Suman Roy
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাঙালি আহারের পাতে এক টুকরো পাতিলেবু আর এক থালা গরম ভাত যেন এক চিরন্তন ও তৃপ্তিদায়ক মেলবন্ধন। কাঁচা লঙ্কা, একটু ঘি কিংবা ডালের সাথে ভাতে পাতিলেবুর রস চিপে খাওয়ার অভ্যাস কেবল স্বাদের জন্যই নয়, বহুকাল ধরে এটি বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু কেবল স্বাদের খামখেয়ালিপনা নয়, ভাতের সাথে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খেলে তা আমাদের শরীরে কেমন প্রভাব ফেলে? এটি কি কেবল হজমে সাহায্য করে, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে আরও গভীর কিছু শারীরবৃত্তীয় ও পুষ্টিগত সত্য?

    ভাতের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মেখে খাচ্ছেন? জানুন শরীরে এর বিস্ময়কর ৫টি প্রভাব
    ভাতের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মেখে খাচ্ছেন? জানুন শরীরে এর বিস্ময়কর ৫টি প্রভাব

    ভাতের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মেখে খেলে মানবদেহে কী কী ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পুষ্টিশাস্ত্র এ বিষয়ে কী বলছে—তা জেনে নিন।

    চাল বা ভাত হলো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করার প্রধান উৎস, যা আমাদের শরীরে শক্তি জোগায়। অন্যদিকে পাতিলেবু হলো ভিটামিন সি, সাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজের আঁধার। এই দুই খাদ্য উপাদানের রাসায়নিক ও পুষ্টিগত সংমিশ্রণ আমাদের শরীরে বেশ কিছু চমৎকার প্রভাব ফেলে।

    ১. আয়রন শোষণে অভাবনীয় উন্নতি (Enhanced Iron Absorption)

    বাঙালিদের দৈনন্দিন খাবারে শাকসবজি, ডাল বা শস্য থেকে যে আয়রন পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় 'নন-হিম আয়রন' (Non-Heme Iron)। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী, আমাদের শরীর শাকসবজি বা উদ্ভিদজাত খাদ্য উপাদান থেকে সহজে এই আয়রন শোষণ করতে পারে না। কিন্তু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ পাতিলেবুর রস যখন ভাতের সাথে মেশানো হয়, তখন এই ভিটামিন সি ‘নন-হিম’ আয়রনকে শরীরে অতি সহজে শোষিত হতে সাহায্য করে। ফলে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া (Anemia) প্রতিরোধে এটি দারুণ ভূমিকা রাখে।

    ২. ভাতের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স নিয়ন্ত্রণ ও ডায়াবেটিক ব্যবস্থাপনা

    সাদা ভাতে প্রচুর শর্করার উপস্থিতি থাকায় এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) বেশ উচ্চ। অর্থাৎ ভাত খাওয়ার পর রক্তে হঠাৎ গ্লুকোজ বা চিনির মাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু ভাতের সাথে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খেলে লেবুর প্রাকৃতিক অম্ল বা সাইট্রিক অ্যাসিড স্টার্চ বা কার্বোহাইড্রেট ভাঙার গতি ধীর করে দেয়। ফলে খাবারটি দ্রুত পরিপাক না হয়ে ধীরগতিতে রক্তে শর্করা নিসৃত করে, যা ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তি বা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা মানুষের জন্য অত্যন্ত শুভ।

    ৩. দ্রুত হজম ও গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্তি

    পাতিলেবুর রসে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড আমাদের পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক জুস ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসরণকে ত্বরান্বিত করে। ভাতের মতো ভারী শর্করা জাতীয় খাবারকে সহজে ভাঙতে পাতিলেবুর অম্ল সাহায্য করে। এর ফলে ভাত খাওয়ার পর অনেকের মধ্যে যে পেটের ভার ভারী ভাব, অম্বল, অস্বস্তি বা গ্যাস হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, তা অনেকটাই হ্রাস পায়।

    ৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সুরক্ষা

    পাতিলেবু হলো ভিটামিন সি এবং বায়োফ্ল্যাভোনয়েডের মহাশক্তিধর উৎস। কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ ভাতের সাথে নিয়মিত পাতিলেবুর রস খেলে তা শরীরের শ্বেত রক্তকণিকার কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এটি শরীরের ফ্রি-র‌্যাডিক্যাল ধ্বংস করে কোষের বার্ধক্য রোধ করে এবং ঋতু পরিবর্তনের সর্দি-কাশি ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

    ৫. ওজন কমানো ও মেটাবলিজম বৃদ্ধি

    পাতিলেবুর রস মেটাবলিজম বা বিপাক হার বৃদ্ধি করতে অত্যন্ত সাহায্য করে। ভাতের শর্করার সাথে লেবুর ফাইবার ও পেকটিন যুক্ত হলে তা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখার অনুভূতি দেয়। ফলে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে, যা ওজন কমানোর যাত্রায় বা ফ্যাট বার্নিং প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

    সতর্কতা ও কিছু নেতিবাচক দিক

    যদিও ভাতের সাথে পাতিলেবুর রস খাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার:

    • তীব্র এসিডিটি বা পেটের আলসার: যাঁদের তীব্র হাইপার-এসিডিটি, পেটে ঘা (Gastric Ulcer) বা জিইআরডি (GERD)-এর সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অতিরিক্ত কাঁচা লেবুর রস খাওয়া এড়ানো উচিত।
    • দাঁতের এনামেল: অতিরিক্ত অম্ল সরাসরি দাঁতে লাগলে দাঁতের এনামেল হালকা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে। তবে ভাতের সাথে মেখে খেলে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

    ভাতের সাথে পাতিলেবুর রস মেখে খাওয়ার অভ্যাস কেবল মুখের স্বাদই বাড়ায় না, বরং এটি ভাতকে পুষ্টিগুণে আরও সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর করে তোলে। স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে পরিমিত পরিমাণে ভাতের সঙ্গে নিয়মিত পাতিলেবু খাওয়া সুস্থ জীবনের এক চমৎকার ও সহজ প্রাকৃতিক উপায়।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Lifestyle/ভাতের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মেখে খাচ্ছেন? জানুন শরীরে এর বিস্ময়কর ৫টি প্রভাব
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes