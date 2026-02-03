Healthy bone tips: বয়স ষাট হোক বা আশি, হাড় থাকবে লোহার মতো! রোজকার ৫ অভ্যাসেই তা সম্ভব

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় দুর্বল হয়ে ক্ষয়ে যায়। কখনও কখনও হাড় এতই দুর্বল হয়ে যায় যে একটু পড়ে গেলেই তা ভেঙে যায়। কিন্তু রোজকার জীবনে কিছু অভ্যাস রাখতে পারলে হাড় কখনই দুর্বল হবে না। বরং বয়স বাড়লেও তা লোহার মতো থাকবে।
ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার: ক্যালসিয়ামে ভরপুর খাবার খেলেই শক্ত ও মজবুত হবে হাড়। রোজকার খাবারে তাই বেশি করে ক্যালসিয়ামে ভরপুর খাবার রাখুন। দুধ, পনির সবুজ পাতাসমেত শাকসবজি রাখুন ডায়েটে।
ধূমপান ছাড়ুন: ধূমপানের জন্যও দুর্বল হতে থাকে হাড়। ধূমপানের ফলে যে কর্টিসল হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়, তা হাড়ের উপর প্রভাব ফেলে। তাই ধূমপান ছাড়ুন আজই। ফল পাবেন শেষ বয়সেও।
ওজন ঠিক রাখুন: ওজন ঠিক রাখুন সবসময়। বেশি ওজন হলে হাড়ের উপর চাপ পড়বে। তাতেই হাড়ের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই ওজন সবসময় ঠিক রাখা জরুরি। বেশি ওজন হলে তা কমিয়ে ফেলুন।
ব্যায়াম করুন রোজ: রোজ নিয়ম করে ব্যায়াম করুন। ব্যায়াম করলে হাড় মজবুত হয়। চোট লাগলে সহজে ভেঙে যায় না হাড়। তাই রোজ ব্যায়াম করুন নিয়ম করে।
ভিটামিন ডি: ক্যালসিয়ামের শোষণ শরীরে ঠিক থাকতে হলে ভিটামিন ডি ভীষণ জরুরি। তাই ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খান। সকালের আলোয় বেশ কিছুক্ষণ বাইরে সময় কাটান। এতে মন ফুরফুরে হবে। শরীরও পোক্ত হবে।
