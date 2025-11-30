Edit Profile
    বদহজম ও গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? ঘরোয়া টোটকাগুলি সমস্যা কমাবে

    বদহজম, গ্যাস এবং অম্বলের সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। এসব সাধারণ অথচ কষ্টকর উপসর্গ থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই নানা রকম ওষুধপত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু কিছু ঘরোয়া টোটকা জানা থাকলে এই সমস্যাগুলি সহজেই মোকাবেলা করা যায়। এখানে কিছু পরীক্ষিত ঘরোয়া টোটকার উল্লেখ করা হল, যা আপনাকে দ্রুত আরাম দিতে পারে।

    Published on: Nov 30, 2025 4:00 PM IST
    By Suman Roy
    বদহজম এবং গ্যাসের সমস্যায় যারা প্রায়শই ভোগেন, তারা জানেন এটি কতটা যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। অস্বাস্থ্যকর খাবার, অনিয়মিত জীবনযাপন এবং মানসিক চাপের কারণে এই সমস্যাগুলি বেড়ে যায়। তবে কিছু ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করলে এই কষ্ট থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। প্রায় সব বাড়িতেই এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা হজমশক্তি বাড়াতে এবং গ্যাসের সমস্যা কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। আসুন জেনে নেওয়া যাক কিছু পরীক্ষিত ঘরোয়া টোটকা যা আপনার হজম প্রক্রিয়া উন্নত করতে এবং অস্বস্তিকর গ্যাস থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করবে।

    বদহজম ও গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? ঘরোয়া টোটকাগুলি সমস্যা কমাবে (Photo: Adobe Stock)
    বদহজম ও গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? ঘরোয়া টোটকাগুলি সমস্যা কমাবে (Photo: Adobe Stock)

    এই উপাদানগুলি শুধু সহজলভ্যই নয়, এগুলির কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই। বিশেষ করে যখন আপনি বাইরে থাকেন এবং দ্রুত সমাধানের প্রয়োজন হয়, তখন এই ঘরোয়া টোটকাগুলি অত্যন্ত উপকারী। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘরোয়া প্রতিকারের বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

    ১. জোয়ান (Ajwain): জোয়ান হজমে সহায়তা করে এবং গ্যাস কমাতে খুব কার্যকর।

    • ব্যবহার: প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ১ গ্লাস উষ্ণ জলের সাথে ১ চা চামচ আজওয়াইন মিশিয়ে পান করুন।
    • অন্যান্য ব্যবহার: খাবার পর ১/২ চা চামচ আজওয়াইন সামান্য লবণ সহকারে চিবিয়ে খেলে হজমের সমস্যা দূর হয়।
    • পরিমাণ: সাধারণত ১-২ গ্রাম পর্যন্ত আজওয়াইন দিনে ২-৩ বার ব্যবহার করা যেতে পারে।

    ২. আদা (Ginger): আদা হজম রস নিঃসরণে সাহায্য করে এবং বদহজম ও বমি বমি ভাব কমায়।

    • ব্যবহার: তাজা আদার ছোট একটি টুকরো চিবিয়ে খেলে অথবা আদা চা পান করলে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়।
    • পরিমাণ: দিনে ২-৩ কাপ আদা চা পান করা যেতে পারে।

    ৩. ইসুবগুলের ভুসি (Psyllium Husk):

    ইসুবগুলের ভুসি হজমতন্ত্রকে পরিষ্কার রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়া উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী।

    • ব্যবহার: ১ গ্লাস উষ্ণ জল বা দইয়ের সাথে ১-২ চা চামচ ইসুবগুলের ভুসি মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে খান।
    • সতর্কতা: পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা জরুরি।

    ৪. মৌরি (Fennel Seeds): মৌরি হজমশক্তি বাড়ায় এবং পেট ফাঁপা ও গ্যাস কমাতে সাহায্য করে।

    • ব্যবহার: খাবার পর ১ চা চামচ মৌরি চিবিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। আপনি মৌরির চা-ও পান করতে পারেন।

    ৫. মেথি (Fenugreek Seeds): মেথি হজমতন্ত্রের জন্য খুবই উপকারী। এটি অ্যাসিডিটি এবং গ্যাসের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

    • ব্যবহার: সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখা মেথি সকালে খালি পেটে খেতে পারেন অথবা মেথি গুঁড়ো করে উষ্ণ জলের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন।

    ৬. সিটজ বাথ (Sitz Bath): এটি মূলত পাইলস এবং অস্টিওআর্থারাইটিস এর জন্য ব্যবহৃত হলেও, এটি তলপেটের পেশী শিথিল করতে এবং হজমে পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে পারে।

    • ব্যবহার: হালকা গরম জলে কয়েক মিনিট বসে থাকলে আরাম পাওয়া যায়।

    ৭. পুদিনা (Mint): পুদিনা হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং পেটের ব্যথা ও ফোলাভাব কমাতে কার্যকর।

    • ব্যবহার: তাজা পুদিনা পাতা চিবিয়ে খেলে অথবা পুদিনা চা পান করলে উপকার পাওয়া যায়। এটি ২-৩ বার ব্যবহার করা যেতে পারে।

    ৮. নারকেল তেল (Coconut Oil): নারকেল তেলে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি হজমে সহায়তা করে এবং এটি একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবেও কাজ করতে পারে।

    • ব্যবহার: প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ১ চামচ নারকেল তেল পান করতে পারেন।
    • অন্যান্য ব্যবহার: কিছু খাবারেও এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

    ৯. অ্যাপেল সিডার ভিনেগার (Apple Cider Vinegar): এটি হজম রস তৈরিতে সাহায্য করে এবং গ্যাসের সমস্যা কমাতে পারে।

    • ব্যবহার: ১ গ্লাস উষ্ণ জলের সাথে ১-২ চামচ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে খাবার আগে পান করুন।
    • সতর্কতা: খালি পেটে অতিরিক্ত পরিমাণে পান করলে অস্বস্তি হতে পারে। এই ঘরোয়া টোটকাগুলি আপনার হজম সংক্রান্ত সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি দিতে একটি সহজ এবং প্রাকৃতিক উপায়। তবে, যদি সমস্যা গুরুতর হয় বা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
