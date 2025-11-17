Edit Profile
    শীতকালে গরম জল খেলে কি হজমের সমস্যা হতে পারে?

    শীতকালে অতিরিক্ত গরম জল পান করলে কি হজমের সমস্যা হতে পারে? এই বিষয়ে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের মতামত কী?

    Published on: Nov 17, 2025 9:24 AM IST
    By Suman Roy
    শীতকালে ঠান্ডা লাগা বা গলা ব্যথার সমস্যা এড়াতে অনেকেই সারাদিন ধরে গরম জল পান করেন। অনেকে আবার ওজন কমানো এবং ডিটক্সিফিকেশনের জন্যও এই অভ্যাস মেনে চলেন। সাধারণভাবে গরম জলকে হজম প্রক্রিয়ার জন্য উপকারী মনে করা হলেও, প্রশ্ন ওঠে—শীতকালে অতিরিক্ত গরম জল পান করলে কি হজমের সমস্যা হতে পারে? এই বিষয়ে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের মতামত নিয়ে একটি বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো।

    শীতকালে গরম জল খেলে কি হজমের সমস্যা হতে পারে?
    শীতকালে গরম জল খেলে কি হজমের সমস্যা হতে পারে?

    গরম জল ও হজমের প্রক্রিয়া: উপকারিতা

    চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং আয়ুর্বেদ উভয়ই পরিমিত গরম জল পানকে হজমের জন্য উপকারী মনে করে।

    ১. হজমের উদ্দীপক: গরম জল খাদ্যনালীকে উদ্দীপিত করে এবং অন্ত্রের পেশীগুলিকে শিথিল করতে সাহায্য করে। এর ফলে হজম প্রক্রিয়া দ্রুত হয় এবং খাবার সহজে নিচে নামতে পারে।

    ২. ডিটক্সিফিকেশন: গরম জল পান করলে শরীরের তাপমাত্রা সামান্য বাড়ে, যা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

    ৩. কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ: পর্যাপ্ত গরম জল পান করলে অন্ত্রের গতি বাড়ে এবং এটি খাবারকে নরম রাখতে সাহায্য করে, ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়।

    অতিরিক্ত গরম জল পানের সম্ভাব্য সমস্যা

    সমস্যাটি মূলত জলের তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল, শুধু গরম হওয়ার ওপর নয়। যদি জল অস্বাভাবিক গরম হয় তবে তা হজম প্রক্রিয়ায় কিছু বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে:

    ১. খাদ্যনালীর ক্ষতি (Thermal Injury): খুব বেশি গরম জল পান করলে তা খাদ্যনালী (Esophagus) এবং মুখের সংবেদনশীল টিস্যুগুলির ক্ষতি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে এটি খাদ্যনালীর প্রদাহ বা বার্নের কারণ হতে পারে।

    ২. স্বাভাবিক হজমের এনজাইম ব্যাহত: খুব বেশি তাপমাত্রা পেটের ভেতরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং এনজাইমগুলির কার্যকারিতাকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করতে পারে। হজমের এনজাইমগুলি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে।

    ৩. ডিহাইড্রেশন (বিরল ক্ষেত্রে): যদিও গরম জল সাধারণত হাইড্রেট করে, তবে অতিরিক্ত গরম পানীয় শরীরের তাপমাত্রা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়িয়ে তুললে কিছু ক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হতে পারে।

    পরিমিত উষ্ণ (Lukewarm) জল পান করা শীতকালে হজমের জন্য খুবই উপকারী এবং এটি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। তবে, যদি জল এতটাই গরম হয় যে তাতে মুখ বা গলা পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, তবে তা অবশ্যই ক্ষতিকর। হজমের সমস্যা এড়াতে অতিরিক্ত গরম জল এড়িয়ে চলুন এবং আরামদায়ক উষ্ণতার জল পান করুন।

