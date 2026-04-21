Healthy Food Tips: কত বার জ্বাল দিচ্ছেন দুধ? বার বার জ্বাল দিলে দুধের গুণ নষ্ট হয়ে যায় কি

Healthy Food Tips: দুধ কত বার পর্যন্ত জ্বাল দেওয়া উচিত? কী বলছেন চিকিৎসকরা?
Healthy Food Tips: দুধ কিনে আনার পরে অনেকেই গরম করে নেন। একে প্রচলিত ভাষায় বলা হয়, দুধ জ্বাল দেওয়া। জ্বাল দেওয়ার পরে দুধ ঠান্ডা করে, সেটিকে ফ্রেজ রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু কত বার পর্যন্ত দুধ জ্বাল দেওয়া উচিত? কী বলছেন বিজ্ঞানীরা?
কেন দুধ জ্বাল দেওয়া হয়, সেটি প্রথমে জেনে নেওয়া উচিত।
দুধে অনেক ধরনের জীবাণু থাকে। সেগুলি পেটে গেলে সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া সেই দুধ বাড়িতে রেখে দিলে জীবাণুর কারণে সেটি তাড়াতাড়ি নষ্টও হয়ে যেতে পারে। তাই দুধ জ্বাল দেওয়া হয়।
কিন্তু জানেন কি প্যাকেটের যে দুধ বিক্রি হয়, তাতে ওই জাতীয় কোনও জীবাণু থাকে না। অধিকাংশ প্যাকেটের দুধই আগে থেকে জ্বাল দেওয়া থাকে। তাই গোড়াতেই সেটিকে জ্বাল না দিলেও হয়।
কিন্তু কত বার দুধ জ্বাল দেবেন, সে বিষয়েও বলে দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের কথায়, দুধ বেশি মাত্রায় জ্বাল দিলে তার পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। সেটি খেলে শরীরের ক্ষতিও হতে পারে। তাই দুধ ২ থেকে ৩ বারের বেশি জ্বাল দেওয়া উচিত নয়। তার মধ্যেই সব দুধ শেষ করে ফেলা উচিত। আর পুরনো জ্বাল দেওয়া দুধের সঙ্গে নতুন কেনা দুধ মেশাতেও নেই।
