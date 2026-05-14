Summer Acidity Health Tips: গরমে পেটের সমস্যা কাটাতে এই পানীয়টির বিকল্প নেই! সকালে উঠেই পান করুন এই ড্রিঙ্ক

Summer Acidity Health Tips: গরমে পেটের সমস্যা কাটাতে এই পানীয়টির বিকল্প নেই! সকালে উঠেই পান করুন এই ড্রিঙ্ক
Summer Acidity Health Tips: গরম পড়া মানেই অস্বস্তি ফ্যাক্টর চালু হয়ে যাওয়া। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গ্যাস, অ্যাসিডিটি, পেটের সমস্যা লেগেই থাকে। আর সেই জন্যই গরমকালে শরীরের বিষয়ে সচেতন থাকাটা জরুরি। গরমকালে বহু সময়ই দেখা যায় পেটভারের সমস্যা। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন এই পেট ভারের সমস্যা থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে তা নিয়ে।
উল্লেখ্য, বহু সময়ই জল কম পান করার ফলে শরীরে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা দেখা যায়। তার থেকে পেটের ব্যথা, পেট ভারের সমস্যা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যতই গরম বাড়বে, ততই বেশি ক্যালোরি যুক্ত খাবার শরীর নিতে পারবে না। এছাড়াও বেশি মিষ্টি বা বেশি নোনতা খাবারও শরীরের পক্ষে সঠিক হবে না। আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ডক্টর দীক্ষা বাবসার বলছেন, যদি প্রতিদিন সকালে উঠে একটি বিশেষ পানীয় পান করা যায়, তাহলে এই গরমে পেটের সমস্যা কেটে যেতে পারে। এই বিশেষ শরবত কীভাবে বানাতে হবে, তার প্রণালী দেওয়া হল-
-এক গ্লাস জলে ৫ থেকে ৭ টি পুদিনা পাতা মিশিয়ে নিন।
-এতে মিশিয়ে নিন ১ টেবিল চামচ জিরে, আর জোয়ান।
-এই মিশ্রণকে অল্প আঁচে এরপর ফুটিয়ে নিন। তারপর তা গরম গরম পান করে ফেলুন।
-এই পানীয়ের আরও উপকারীতা
সকালে উঠে এই ড্রিঙ্ক যদি পান করার সময় না থাকে, তাহলে দিনের যেকোনও সময় তা পান করতে পারেন। যখনই পেটভার লাগবে, তখনই এটি পান করতে পারেন। এই পানীয়, থাইরয়েড, অ্যাসিডিটি, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক, হরমনের ভারসাম্যহীনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য কাটিয়ে দেয়।
