চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকেই পুরুষের যৌন ক্ষমতা কমে, এই সমস্যা আটকাতে কী করবেন
চল্লিশের কোঠায় পা দেওয়া মানেই পুরুষদের জীবনে এক নতুন শারীরিক ও মানসিক বাঁক। এই সময়ে শরীরের বিপাক হার পরিবর্তনের পাশাপাশি হরমোনের ভারসাম্যেও বদল আসে। বিশেষ করে পুরুষদের প্রধান যৌন হরমোন টেস্টোস্টেরন-এর মাত্রা প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১% হারে কমতে শুরু করে। এর ফলে পেশির শক্তি কমে যাওয়া, অবসাদ এবং যৌন ইচ্ছার ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
তবে সঠিক জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে এই সমস্যা কেবল প্রতিহত করাই নয়, বরং দীর্ঘ সময় ধরে জীবনীশক্তি অটুট রাখা সম্ভব। চল্লিশের পর পুরুষদের যৌন স্বাস্থ্যের উন্নতিতে করণীয় সম্পর্কে জেনে নিন।
চল্লিশের পর পুরুষদের যৌন ক্ষমতা অটুট রাখার ৫টি কার্যকর উপায়
১. পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যাভ্যাস
যৌন স্বাস্থ্যের জন্য রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকা জরুরি। খাদ্যতালিকায় এমন খাবার রাখুন যা টেস্টোস্টেরন বাড়াতে সাহায্য করে:
- জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার: কুমড়োর বীজ, ছোলা, এবং সামুদ্রিক মাছ জিঙ্কের ভালো উৎস।
- ফল ও সবজি: বেদানা, তরমুজ এবং পালং শাক রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে এবং ধমনীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।
- প্রাকৃতিক ভেষজ: অশ্বগন্ধা বা শিলাজিতের মতো ভেষজ হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পরিচিত।
২. নিয়মিত শরীরচর্চা ও ওজন নিয়ন্ত্রণ
- পেটে মেদ জমা পুরুষদের হরমোনের সবচেয়ে বড় শত্রু। অতিরিক্ত চর্বি টেস্টোস্টেরনকে ইস্ট্রোজেনে রূপান্তরিত করতে পারে। সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি ব্যায়াম (যেমন—দ্রুত হাঁটা, সাঁতার বা ওয়েট লিফটিং) শরীরের রক্তপ্রবাহ ঠিক রাখে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
৩. মানসিক চাপ ও উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ
- কর্মজীবন বা সংসারের চাপে চল্লিশের পর মানসিক উদ্বেগ বা 'স্ট্রেস' বেড়ে যায়। অতিরিক্ত চাপের ফলে শরীরে 'কর্টিসল' হরমোন বাড়ে, যা যৌন ইচ্ছা কমিয়ে দেয়। যোগব্যায়াম, ধ্যান বা পর্যাপ্ত শখের কাজ করার মাধ্যমে মনকে শান্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি।
৪. পর্যাপ্ত ও গভীর ঘুম
- শরীরের অধিকাংশ হরমোন উৎপাদিত হয় ঘুমের সময়। দিনে অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা গভীর ঘুম না হলে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা নাটকীয়ভাবে কমে যেতে পারে। তাই ঘুমের সময় বা মানের সাথে কোনো আপস করবেন না।
৫. ক্ষতিকর অভ্যাস বর্জন
- ধূমপান এবং অতিরিক্ত মদ্যপান লিঙ্গশিথিলতা বা 'ইরেকটাইল ডিসফাংশন'-এর অন্যতম প্রধান কারণ। তামাক রক্তনালীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে যৌনাঙ্গে রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। সুস্থ জীবনের জন্য এই অভ্যাসগুলো ত্যাগ করা অপরিহার্য।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন?
যৌন ক্ষমতা কমে যাওয়া সবসময় কেবল বয়সের কারণে হয় না; এটি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগের প্রাথমিক লক্ষণও হতে পারে। তাই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা দেখা দিলে কোনো লোকজ বা অবৈজ্ঞানিক টোটকা ব্যবহার না করে একজন ইউরোলজিস্ট বা এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।