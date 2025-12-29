Edit Profile
    কীভাবে খাঁটি ঘি চিনবেন? কেনার আগে ভালো করে জেনে নিন

    বর্তমান বাজারে যে হারে ভেজাল ঘি-এর রমরমা বেড়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে আসল পণ্য চেনা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক সময় ঘি-এর সাথে বনস্পতি বা ডালডা, চর্বি এবং রাসায়নিক সুগন্ধি মিশিয়ে দেওয়া হয়, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

    Published on: Dec 29, 2025 12:14 PM IST
    By Suman Roy
    রান্নায় স্বাদ ও গন্ধ বাড়ানো থেকে শুরু করে সুস্বাস্থ্যের খাতিরে খাঁটি ঘি-এর জুড়ি মেলা ভার। তবে বর্তমান বাজারে যে হারে ভেজাল ঘি-এর রমরমা বেড়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে আসল পণ্য চেনা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক সময় ঘি-এর সাথে বনস্পতি বা ডালডা, চর্বি এবং রাসায়নিক সুগন্ধি মিশিয়ে দেওয়া হয়, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

    আপনার রান্নাঘরের ঘি-টি আসলেও খাঁটি কি না, তা খুব সহজে ঘরোয়া উপায়ে যাচাই করার কিছু পদ্ধতি জেনে নিন।

    খাঁটি ঘি চেনার ৫টি সহজ ঘরোয়া পরীক্ষা

    ল্যাবরেটরিতে না গিয়েও আপনি নিচের পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে ঘি-এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন:

    ১. হাতের তালুতে পরীক্ষা (The Palm Test)

    খাঁটি ঘি চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় এটি। সামান্য ঘি হাতের তালুতে নিন। ঘি-টি যদি খাঁটি হয়, তবে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই তা দ্রুত গলতে শুরু করবে। যদি ঘি গলতে সময় নেয় বা দানা দানা রয়ে যায়, তবে বুঝবেন এতে ভেজাল মেশানো হয়েছে।

    ২. প্যান বা কড়াই পরীক্ষা (The Heat Test)

    একটি কড়াই গরম করে তাতে এক চামচ ঘি দিন। ঘি-টি যদি সাথে সাথে গলে যায় এবং গাঢ় বাদামী বর্ণ ধারণ করে, তবে সেটি খাঁটি। কিন্তু যদি ঘি গলতে দেরি হয় এবং গলে যাওয়ার পর হালকা হলুদ বর্ণ দেখায়, তবে বুঝবেন এতে ডালডা বা ভেজাল কিছুর মিশ্রণ রয়েছে।

    ৩. আয়োডিন পরীক্ষা (The Iodine Test)

    ঘি-তে আলু বা স্টার্চ মেশানো আছে কি না তা বুঝতে এই পরীক্ষাটি সেরা। অল্প পরিমাণ গলানো ঘি-এর মধ্যে দুই ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ (Iodine solution) মিশিয়ে দিন। যদি ঘি-এর রঙ বেগুনি বা নীল হয়ে যায়, তবে নিশ্চিত হোন যে এতে আলু বা চালের গুঁড়োর মতো স্টার্চ মেশানো হয়েছে।

    ৪. তালের ছাপ ও দানাদার টেক্সচার

    খাঁটি ঘি সাধারণত দানাদার হয়। অনেক সময় ডালডা মেশালে তা অতিরিক্ত মসৃণ বা চটচটে দেখায়। এছাড়া খাঁটি ঘি ফ্রিজে রাখলে তা সমানভাবে জমে যায় এবং ওপরের স্তরে আলাদা কোনো তেলের স্তর তৈরি হয় না।

    ৫. জলের গ্লাসে পরীক্ষা

    এক গ্লাস জলের ওপর এক চামচ গলানো ঘি দিন। খাঁটি ঘি জলের ওপরে ভেসে থাকবে এবং জমাট বাঁধবে না। যদি ঘি জলের নিচে চলে যায় বা চর্বির মতো জমাট বেঁধে যায়, তবে বুঝতে হবে এতে ভেজাল চর্বি বা রাসায়নিক রয়েছে।

    খাঁটি ঘি-এর বৈশিষ্ট্য কী কী?

    • ঘ্রাণ: খাঁটি ঘি-এর সুগন্ধ খুব মনোরম হয়, যা ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি মাখন থেকে আসে। কৃত্রিম ঘি-এর গন্ধ তীব্র এবং নাকে লাগে।
    • রঙ: গরুর দুধের ঘি সাধারণত সোনালি হলুদ বা হালকা হলদে হয়। মোষের দুধের ঘি সাদাটে ভাব থাকে।
    • স্থায়িত্ব: খাঁটি ঘি ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় রাখলেও অনেক দিন ভালো থাকে।

    সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে খাঁটি ঘি-এর বিকল্প নেই। বাজার থেকে ঘি কেনার সময় সব সময় বিশ্বস্ত সূত্র বা নামী ব্র্যান্ডের 'Agmark' লোগো দেখে নেওয়া ভালো। তবে উপরে উল্লেখিত ঘরোয়া পরীক্ষাগুলো আপনাকে নকল ঘি-এর হাত থেকে বাঁচতে এবং পরিবারের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

