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    রাসায়নিক ছাড়াই রান্নাঘর হবে মাছিমুক্ত! জানুন মাছি তাড়ানোর অতি সহজ ৫টি ঘরোয়া কৌশল

    আমাদের রান্নাঘরে এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য কিছু প্রাকৃতিক জিনিসে এমন উপাদান ও সুবাস রয়েছে, যা মাছি একদমই সহ্য করতে পারে না। এই উপায়গুলো সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব, সস্তা এবং নিরাপদ।

    Published on: Aug 1, 2026, 12:51:29 IST
    By Suman Roy
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    রান্নাঘর হলো প্রতিটি ঘরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র স্থান, যেখানে পরিবারের সকলের সুস্বাস্থ্য ও খাবারের স্বাদ তৈরি হয়। কিন্তু এই রান্নাঘরেই যদি মাছি বা মাছির উৎপাত শুরু হয়, তবে তা কেবল বিরক্তিকরই নয়, বরং স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। মাছি বর্জ্য পদার্থ, ময়লা আবর্জনা ও নর্দমা থেকে জীবাণু বহন করে সরাসরি আমাদের ঢাকনাহীন খাবার, ফলমূল ও রান্নার বাসনে ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে ডায়রিয়া, টাইফয়েড, কলেরা এবং পেটের নানা জটিল রোগ ছড়িয়ে পড়ার মারাত্মক ঝুঁকি থাকে।

    রাসায়নিক ছাড়াই রান্নাঘর হবে মাছিমুক্ত! জানুন মাছি তাড়ানোর অতি সহজ ৫ ঘরোয়া কৌশল
    রাসায়নিক ছাড়াই রান্নাঘর হবে মাছিমুক্ত! জানুন মাছি তাড়ানোর অতি সহজ ৫ ঘরোয়া কৌশল

    মাছি তাড়াতে অনেকেই বাজারে মেলা ক্ষতিকর কেমিক্যাল বা বিষাক্ত কীটনাশক স্প্রে ব্যবহার করেন। কিন্তু রান্নাঘরে খাবার ও বাসনের কাছে এই ধরনের রাসায়নিক স্প্রে ব্যবহার করা মোটেও নিরাপদ নয়। সুখবর হলো, কোনো প্রকার ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার না করেই রান্নাঘরে থাকা অত্যন্ত সাধারণ কিছু প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে খুব সহজেই মাছি পুরোপুরি দূর করা সম্ভব। কীভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে মাছি তাড়াবেন, জেনে নিন।

    আমাদের রান্নাঘরে এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য কিছু প্রাকৃতিক জিনিসে এমন উপাদান ও সুবাস রয়েছে, যা মাছি একদমই সহ্য করতে পারে না। এই উপায়গুলো সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব, সস্তা এবং নিরাপদ।

    ১. পাতিলেবু ও লবঙ্গের ম্যাজিক ট্রিক

    মাছি তাড়াতে পাতিলেবু এবং লবঙ্গের মেলবন্ধন এক অলৌকিক প্রাকৃতিক রেপেলেন্ট হিসেবে কাজ করে।

    • ব্যবহার পদ্ধতি: একটি বড় পাতিলেবু মাঝখান থেকে কেটে দুই টুকরো করে নিন। এবার লেবুর প্রতিটি টুকরোর নরম অংশে ৭-৮টি লবঙ্গ গেঁথে দিন। এই লেবুর টুকরোগুলো রান্নাঘরের ডাইনিং টেবিল, কাটিং বোর্ড বা জানালার পাশে রেখে দিন। লবঙ্গ ও লেবুর তীব্র গন্ধের কারণে মাছি আর সেই স্থানে ভেড়েই না।

    ২. অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার ও ডিশ ওয়াশিং লিকুইডের ফাঁদ

    মাছি তাড়ানোর সবচেয়ে কার্যকর একটি প্রাকৃতিক ট্রিকস হলো এটি।

    • ব্যবহার পদ্ধতি: একটি কাঁচের গ্লাস বা বাটিতে আধ কাপ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার নিন। তাতে ১ চা চামচ সাধারণ ডিশ ওয়াশিং লিকুইড বা সাবানের জল ভালো করে মিশিয়ে দিন। বাটির ওপর অংশ প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে ছোট ছোট ফুটো করে দিন বা খোলা রাখুন। ভিনেগারের মিষ্টি গন্ধে মাছি আকর্ষিত হয়ে তরলে পড়বে এবং সাবানের ফেনার কারণে আর উড়ে বের হতে না পেরে মারা পড়বে।

    ৩. পুদিনা পাতা, তুলসী ও কর্পূরের ব্যবহার

    পুদিনা পাতা, তুলসী এবং কর্পূরের ঘ্রাণ মাছিদের জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

    • ব্যবহার পদ্ধতি: রান্নাঘরের জানালার কাছে বা তাকের ওপর কয়েকটি তুলসী বা পুদিনা পাতার টব রেখে দিতে পারেন। এছাড়া, এক বাটি জলে ২-৩টি গুঁড়ো কর্পূর মিশিয়ে রান্নাঘরের কোনায় রেখে দিলে অথবা ধূপের মতো কর্পূর জ্বালিয়ে দিলে তার তীব্র সুবাসে মাছি মুহূর্তের মধ্যে পালিয়ে যায়।

    ৪. এসেনশিয়াল অয়েল স্প্রে (ইউক্যালিপটাস ও ল্যাভেন্ডার)

    যদি প্রাকৃতিক স্প্রে ব্যবহার করতে চান, তবে কেমিক্যাল স্প্রের জায়গায় এসেনশিয়াল অয়েল দারুণ বিকল্প।

    • ব্যবহার পদ্ধতি: একটি স্প্রে বোতলে এক কাপ জল নিয়ে তাতে ১০-১৫ ফোটা ইউক্যালিপটাস, ল্যাভেন্ডার বা পেপারমিন্ট অয়েল মিশিয়ে নিন। রান্নাঘরের জানালা, দরজার ফ্রেম এবং ডাস্টবিনের চারপাশে এটি নিয়মিত স্প্রে করুন। এতে রান্নাঘরে সুন্দর সুবাস ছড়াবে এবং মাছিও দূরে থাকবে।

    ৫. রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা ও বাড়তি সতর্কতা

    প্রাকৃতিক উপায়ের পাশাপাশি মাছি প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় শর্ত হলো পরিচ্ছন্নতা:

    • রান্নাঘরের কাঁচা আনাজ, ফলের খোসা ও পচনশীল বর্জ্য সাথে সাথে ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিনে ফেলুন।
    • ফলমূল সবসময় ঢেকে রাখুন বা ফ্রিজে রাখুন।
    • সিঙ্কে নোংরা বা এঁটো বাসন ফেলে রাখবেন না এবং রান্নাঘরের স্ল্যাব বা কাউন্টারটপ সবসময় ভিনেগার জল দিয়ে পরিষ্কার রাখুন।

    বিষাক্ত কেমিক্যাল ছাড়াই কেবল সামান্য সচেতনতা ও রান্নাঘরের প্রাকৃতিক উপাদানের সঠিক ব্যবহারে রান্নাঘরকে মাছিমুক্ত রাখা সম্ভব। আজই এই প্রাকৃতিক ও নিরাপদ উপায়গুলো অবলম্বন করে নিজের রান্নাঘরকে জীবাণুমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর গড়ে তুলুন।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Lifestyle/রাসায়নিক ছাড়াই রান্নাঘর হবে মাছিমুক্ত! জানুন মাছি তাড়ানোর অতি সহজ ৫টি ঘরোয়া কৌশল
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