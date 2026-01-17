Edit Profile
    যে সরষের তেলে রান্না করছেন তাতে ভেজাল নেই তো? কীভাবে চিনবেন

    আপনি কি জানেন, বর্তমানে বাজারে থাকা অনেক সরষের তেলেই মিশছে মারাত্মক ভেজাল? অসাধু ব্যবসায়ীরা সস্তা পাম তেল, মিনারেল অয়েল, এমনকি ক্ষতিকর 'আর্জিমন' তেল (শেয়ালকাঁটার তেল) মিশিয়ে সরষের তেলের পরিমাণ বাড়াচ্ছে।

    Published on: Jan 17, 2026 9:14 AM IST
    By Suman Roy
    বাঙালির রান্নাঘর মানেই সরষের তেলের ঝাঁঝালো সুগন্ধ। মাছ ভাজা থেকে শুরু করে আলু সেদ্ধ—সরষের তেল ছাড়া যেন ভোজনরসিকদের চলেই না। কিন্তু আপনি কি জানেন, বর্তমানে বাজারে থাকা অনেক সরষের তেলেই মিশছে মারাত্মক ভেজাল? অসাধু ব্যবসায়ীরা সস্তা পাম তেল, মিনারেল অয়েল, এমনকি ক্ষতিকর 'আর্জিমন' তেল (শেয়ালকাঁটার তেল) মিশিয়ে সরষের তেলের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। এই ভেজাল তেল নিয়মিত খেলে হৃদরোগ থেকে শুরু করে অন্ধত্ব এবং ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ হতে পারে।

    ঘরে বসেই সরষের তেলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার ৫টি সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জেনে নিন।

    আপনার রান্নাঘরের তেল কি বিষমুক্ত? চিনে নিন আসল সরষের তেল

    বাজার থেকে কেনা তেল খাঁটি কি না, তা বোঝার জন্য নিচের সহজ পরীক্ষাগুলো আজই করে দেখুন:

    ১. ফ্রিজিং টেস্ট (The Freezing Test)

    একটি কাঁচের ছোট বাটিতে বা বোতলে কিছুটা সরষের তেল নিন। সেটি ফ্রিজের ফ্রিজারে (Freezer) ২ থেকে ৩ ঘণ্টার জন্য রেখে দিন।

    • আসল: খাঁটি সরষের তেল কখনোই ফ্রিজে জমে যাবে না। এটি তরল অবস্থাতেই থাকবে।
    • নকল: যদি দেখেন তেলের ওপরের অংশে সাদা আস্তরণ জমেছে বা তেলটি ঘনীভূত হয়ে গেছে, তবে বুঝবেন এতে পাম তেল বা অন্য কোনো সস্তা তেলের ভেজাল রয়েছে।

    ২. হাতের তালুতে ঘষে পরীক্ষা

    অল্প পরিমাণ সরষের তেল হাতের তালুতে নিয়ে ভালো করে ঘষুন।

    • আসল: আসল তেলের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসবে এবং হাতের তালুতে কোনো অন্য রঙের দাগ লাগবে না।
    • নকল: যদি ঘষার পর কোনো রঙ বেরিয়ে আসে বা রাসায়নিক কোনো গন্ধ পান, তবে তাতে কৃত্রিম রঙ মেশানো হয়েছে।

    ৩. নাইট্রিক অ্যাসিড পরীক্ষা (The Nitric Acid Test)

    এটি সবচেয়ে নির্ভুল পদ্ধতি। একটি টেস্ট টিউব বা কাঁচের পাত্রে সামান্য তেল নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করুন।

    • আসল: তেলের রঙের কোনো পরিবর্তন হবে না।
    • নকল: যদি মিশ্রণটি লাল বা কমলা রঙ ধারণ করে, তবে নিশ্চিত থাকুন এতে বিষাক্ত 'আর্জিমন তেল' মেশানো হয়েছে, যা মানবদেহের জন্য চরম ক্ষতিকর।

    ৪. ধোঁয়ার ওপর নজর দিন

    কড়াইতে তেল গরম করার সময় লক্ষ্য করুন। খাঁটি সরষের তেল খুব দ্রুত ধোঁয়া ছাড়ে না এবং এর ঝাঁঝ চোখ-নাকে জ্বালা ধরাবে। যদি তেল গরম হতে না হতেই কড়াইতে সাদাটে ধোঁয়া বের হয় এবং ঝাঁঝ উধাও থাকে, তবে তাতে ভেজাল থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

    ৫. রঙের গভীরতা

    খাঁটি সরষের তেলের রঙ হয় গাঢ় সোনালি বা লালচে হলুদ। খুব হালকা হলুদ রঙের স্বচ্ছ তেল মানেই তাতে মিনারেল অয়েলের মিশ্রণ থাকতে পারে।

    শেষ কথা

    সুস্থ থাকতে হলে তেলের বিশুদ্ধতার সাথে আপস করবেন না। সস্তা বা খোলা তেল কেনার বদলে সবসময় কোনো নামী ব্র্যান্ডের 'অ্যাগমার্ক' (AGMARK) চিহ্নযুক্ত বোতলজাত তেল কেনা নিরাপদ। মনে রাখবেন, খাঁটি তেল রান্নায় যেমন স্বাদ বাড়ায়, তেমনি শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে সুস্থ রাখে।

