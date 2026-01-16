Edit Profile
    নকল জাফরান বা কেসর কী করে চিনবেন? কেনার আগে জেনে নিন

    Published on: Jan 16, 2026 10:40 AM IST
    By Suman Roy
    জাফরান বা কেসর হলো বিশ্বের সবচেয়ে দামি মশলা। এর সুগন্ধ এবং ঔষধি গুণের জন্য একে 'লাল সোনা' বলা হয়। কিন্তু আকাশছোঁয়া দামের কারণে বাজারে নকল জাফরানের রমরমা ব্যবসা চলে। অনেক সময় ভুট্টার আঁশ, নারকেলের সুতো কিংবা প্লাস্টিকের সরু অংশকে ক্ষতিকর রং ও রাসায়নিক সুগন্ধি মিশিয়ে জাফরান হিসেবে বিক্রি করা হয়।

    নকল জাফরান বা কেসর কী করে চিনবেন? কেনার আগে জেনে নিন
    আসল জাফরান চেনার ৫টি বিজ্ঞানসম্মত এবং সহজ উপায় নিয়ে এই বিশেষ প্রতিবেদন:

    আসল বনাম নকল জাফরান: প্রতারণা এড়াতে এই ৫টি পরীক্ষা অবশ্যই করুন

    আপনি যে জাফরানটি কিনছেন তা কি সত্যি আসল? যাচাই করে নিতে পারেন নিচের পদ্ধতিগুলোতে:

    ১. জলের রঙ পরীক্ষা (The Cold Water Test)

    এক গ্লাস পরিষ্কার ঠান্ডা জলে জাফরানের ২-৩টি তন্তু (strand) ফেলুন।

    • আসল: আসল জাফরান জলে ফেলার সাথে সাথে রঙ ছড়াবে না। এটি ধীরে ধীরে হালকা হলদেটে বা সোনালি রঙ ছাড়তে শুরু করবে। জল সম্পূর্ণ হলুদ হতে ১০-১৫ মিনিট সময় লাগতে পারে।
    • নকল: নকল জাফরান জলে পড়ার সাথে সাথেই গাঢ় লাল বা উজ্জ্বল কমলা রঙ ছাড়তে শুরু করবে। এটি কৃত্রিম রঙের উপস্থিতির লক্ষণ।

    ২. তন্তুর রঙ ও আকৃতি লক্ষ্য করুন

    আসল জাফরানের তন্তুগুলো দেখতে অনেকটা ছোট তূর্য বা ট্রাম্পেটের (Trumpet shape) মতো। এর এক প্রান্ত সরু এবং অন্য প্রান্ত কিছুটা চওড়া বা খাঁজকাটা হয়। আসল জাফরানের রঙ গাঢ় লাল হয়, কিন্তু জলের ভেজানোর পর তন্তুটির লাল রঙ পুরোপুরি সাদা হয়ে যায় না। যদি তন্তু সাদা হয়ে যায়, তবে বুঝবেন তাতে কৃত্রিম রঙ মেশানো ছিল।

    ৩. স্বাদের জাদু

    জাফরানের গন্ধ খুব মিষ্টি হলেও এর স্বাদ কিন্তু মিষ্টি নয়। জিভের ডগায় একটি জাফরান রেখে দেখুন।

    • আসল: আসল জাফরানের স্বাদ কিছুটা তেতো বা কষটানে হয়।
    • নকল: যদি মুখে দেওয়ার সাথে সাথে মিষ্টি স্বাদ পান, তবে নিশ্চিত থাকুন এতে চিনি বা মিষ্টির রস মেশানো হয়েছে।

    ৪. ঘ্রাণ বা সুগন্ধ

    আসল জাফরানের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র এবং রাজকীয়। এর গন্ধে মধু এবং শুকনো ঘাসের (Hay) মিশ্রিত একটি সুবাস থাকে। নকল জাফরানে হয় কোনো গন্ধ থাকে না, অথবা তা খুব কড়া রাসায়নিক ওষুধের মতো গন্ধ দেয়।

    ৫. বেকিং সোডা পরীক্ষা

    একটি পাত্রে সামান্য জলের সাথে বেকিং সোডা মেশান এবং তাতে জাফরান দিন। যদি মিশ্রণটি হলুদ রঙের হয়, তবে তা আসল। কিন্তু যদি মিশ্রণটি লালচে হয়ে যায়, তবে বুঝবেন তাতে কৃত্রিম রঙের কারসাজি রয়েছে।

    মনে রাখবেন

    জাফরান কেনার সময় খুব সস্তা দরে পাওয়ার আশা করবেন না, কারণ খাঁটি জাফরান উৎপাদন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। সবসময় বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড বা হলোগ্রাম যুক্ত প্যাকেট দেখে জাফরান কেনা বুদ্ধিমানের কাজ। নকল জাফরানের রঙ ও রাসায়নিক আপনার শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

    © 2026 HindustanTimes