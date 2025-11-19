Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পাউরুটি শক্ত হয়ে যাচ্ছে? দীর্ঘক্ষণ নরম ও টাটকা রাখার ৫টি সহজ উপায়

    পাউরুটি নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, প্যাকেট খোলার একদিন পরেই তা শুকিয়ে শক্ত বা বিস্বাদ হয়ে যায়। অনেক সময় ছত্রাক পড়ে নষ্টও হয়ে যায়।

    Published on: Nov 19, 2025 9:32 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সকালের জলখাবারে বা বিকেলের টিফিনে পাউরুটি বা ব্রেড অনেকেরই নিত্যসঙ্গী। কিন্তু পাউরুটি নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, প্যাকেট খোলার একদিন পরেই তা শুকিয়ে শক্ত বা বিস্বাদ হয়ে যায়। অনেক সময় ছত্রাক পড়ে নষ্টও হয়ে যায়। তবে সামান্য কিছু কৌশল মেনে চললে পাউরুটি বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত নরম ও টাটকা রাখা সম্ভব।

    পাউরুটি শক্ত হয়ে যাচ্ছে? দীর্ঘক্ষণ নরম ও টাটকা রাখার ৫টি সহজ উপায়
    পাউরুটি শক্ত হয়ে যাচ্ছে? দীর্ঘক্ষণ নরম ও টাটকা রাখার ৫টি সহজ উপায়

    পাউরুটি সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করার কিছু কার্যকরী টিপস নিচে দেওয়া হলো:

    ১. ফ্রিজে রাখবেন না (সবচেয়ে জরুরি)

    অনেকেই পাউরুটি ভালো রাখতে ফ্রিজের সাধারণ চেম্বারে রেখে দেন। এটি সবচেয়ে বড় ভুল।

    • কারণ: ফ্রিজের ঠান্ডা ও শুষ্ক বাতাস পাউরুটির আর্দ্রতা খুব দ্রুত শুষে নেয়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে 'রেট্রোগ্রেডেশন' (Retrogradation) বলে, যার ফলে পাউরুটির স্টার্চ দানা বেঁধে যায় এবং রুটি দ্রুত শক্ত ও বাসি হয়ে যায়।
    • উপায়: পাউরুটি সবসময় ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় (Room Temperature) রাখা উচিত।

    ২. এয়ারটাইট কন্টেইনার বা ব্রেড বক্স ব্যবহার করুন

    পাউরুটি বাতাসের সংস্পর্শে এলেই শুকিয়ে যায়।

    • পদ্ধতি: পাউরুটির নিজস্ব প্যাকেটের মুখটি ক্লিপ বা রাবার ব্যান্ড দিয়ে খুব শক্ত করে আটকে রাখুন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটি ভালো মানের প্লাস্টিকের এয়ারটাইট কন্টেইনার বা ব্রেড বক্সে রাখেন। এটি বাইরের বাতাস ঢুকতে দেয় না, ফলে রুটি দীর্ঘক্ষণ নরম থাকে।

    ৩. দীর্ঘদিনের জন্য ডিপ ফ্রিজ বা ফ্রিজার

    যদি আপনি পাউরুটি ৫-৭ দিনের বেশি সংরক্ষণ করতে চান, তবে সাধারণ ফ্রিজে না রেখে ডিপ ফ্রিজে (Freezer) রাখুন।

    • পদ্ধতি: পাউরুটিগুলোকে স্লাইস করে জিপলক ব্যাগে ভরে বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়িয়ে ডিপ ফ্রিজে রাখুন। খাওয়ার আগে বের করে টোস্টারে বা তাওয়ায় গরম করে নিলে একদম টাটকা স্বাদ পাবেন।

    ৪. সেলারি বা আলুর টুকরো (পুরানো টোটকা)

    পাউরুটির বক্সে এক টুকরো সেলারি শাক বা এক টুকরো কাঁচা আলু রেখে দিতে পারেন।

    • কারণ: পাউরুটি এই সবজিগুলো থেকে আর্দ্রতা শুষে নেয়, যা রুটিকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচায় এবং দীর্ঘক্ষণ নরম রাখে। তবে খেয়াল রাখবেন যেন সবজিটি পচে না যায়।

    ৫. বাসি রুটি নরম করার কৌশল

    যদি ভুলবশত পাউরুটি শক্ত হয়ে যায়, তবে তা ফেলে দেবেন না।

    • পদ্ধতি: রুটির গায়ে সামান্য জলের ছিটে দিন। এরপর মাইক্রোওয়েভে ১০ সেকেন্ড গরম করুন অথবা তাওয়ায় হালকা আঁচে শেকে নিন। দেখবেন রুটি আবার নরম হয়ে গেছে।
    News/Lifestyle/পাউরুটি শক্ত হয়ে যাচ্ছে? দীর্ঘক্ষণ নরম ও টাটকা রাখার ৫টি সহজ উপায়
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes