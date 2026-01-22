Weight Loss: বাড়িতে বসেই কমবে ওজন, শুধু মানতে হবে ডায়েট ও শরীরচর্চার এই পরামর্শগুলি

Weight Loss: বাড়িতে বসেই কমবে ওজন, শুধু মানতে হবে ডায়েট ও শরীরচর্চার এই পরামর্শগুলি
মুশকিল হলেও অসম্ভব কিন্তু নয় একেবারেই…
Published on: Jan 22, 2026 12:32 PM IST
By Suman Roy
করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে অনেকেরই আবার ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরু হয়েছে। কোভিডের ভয়ে কেউ কেউ বন্ধ করে দিয়েছেন জিমে যাওয়া। এই পরিস্থিতিতে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা বড় একটা চ্যালেঞ্জ। তবে একটু মুশকিল হলেও অসম্ভব কিন্তু নয় একেবারেই।
নিউট্রিশনিস্টরা বাড়ি বসে ওজন কমানোর কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। চলুন সেগুলোতেই একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক--
- ক্ষতিকারক খাবার যেমন তেল, চিনি, ময়দা আর প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলুন।
- ডিম, মাংস, মাছ, পনিরের মতো প্রোটিন রিচ খাবার রাখুন তালিকায়।
- দুটি মিলের মাঝে খিদে পেলে স্ন্যাক্স হিসেবে ড্রাই ফ্রুটস আর ফল খেতে পারেন।
নিউট্রিশনিস্টরা দেখিয়েছেন কীভাবে ডায়েট চার্ট স্বাস্থ্যকর করে তোলা যায়। চলুন দেখে নেই সেগুলো--
- বাড়িতে তৈরি করা খাবার সবসময় স্বাস্থ্যকর। সঙ্গে শুধু কতটা পরিমাণে খাবার খাচ্ছেন ও খাবারের গুণগত মানের দিকে নজর দিলেই হবে না, কোন সময়ে খাবার খাচ্ছেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।
- সান ক্লক সবচেয়ে ভালো কাজ করে খাবার হজম করতে ও খাবার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে নিতে।
- সকাল ৯টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে ফেলুন। সুজির পোলাও, ইডলি, ব্রাউন ব্রেড, ডিম সেদ্ধ খান ব্রেকফাস্টে। তেল জাতীয় খাবার, বা ভাজাভুজি না খাওয়াই ভালো।
- ২টো থেকে আড়াইটের মধ্যে দুপুরের খাওয়া সেরে নিন। ১ কাপ ভাত, ডাল, সবজি, মাছ অথবা মাংস রাখুন মেনুতে। রান্নায় যত কম তেল দেওয়া যায় তত ভালো। ভাজাভুজি খাবেন না একেবারে।
- ৫টা নাগাদ টিফিন করুন। চা, বাদাম, ছানা, মাখানা খেতে পারেন।
- রাত ৯টার মধ্যে খেয়ে নিন রাতের খাবার। রাতে খুব হালকা খাবার খান। খাওয়ার অন্তত ২ ঘণ্টা পর শুতে যান।
ঘরে বসে এক্সারসাইজ
শুধু ডায়েট করলেই তো হল না, সঙ্গে আপনাকে শরীরচর্চার দিকেও নজর দিতে হবে। দেখুন কী কী এক্সারসাইজ করতে পারবেন বাড়িতে বসেই!
- সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করুন দু'-তিনবার।
- ফোনে কথা বলার সময় ঘরের মধ্যেই হাঁটুন।
- ছাদে সকাল-বিকেল হাঁটুন। খালি সময়ে কাছের কোনও মাঠে বা পার্কেও হাঁটতে যেতে পারেন।
- সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন শরীরচর্চা করুন। স্পট জগিং, স্কোয়াট, সিট আপ, পুশ আপ, ওয়াল সিট করতে পারেন বাড়িতেই।
- যোগাও খুব কার্যকরী ওজন কমানো ও শরীর শেপে আনতে।