রুটি কিছুতেই ফুলকো হচ্ছে না? আপনি হয়তো এই নিয়মটা জানেন না

রুটি কিছুতেই ফুলকো হচ্ছে না? আপনি হয়তো এই নিয়মটা জানেন না
রুটি দ্রুত এবং উচ্চ তাপে সেঁকা হয়, তখন ভেতরের জলীয় বাষ্প বেরিয়ে যেতে না পেরে রুটির দুটি স্তরকে আলাদা করে দেয় এবং রুটি ফুলে ওঠে।
Published on: Dec 08, 2025 4:42 PM IST
By Suman Roy
সঠিকভাবে ফুলকো (Puffy) রুটি তৈরি করা অনেকের কাছেই একটি চ্যালেঞ্জ। রুটি ফুলকো হওয়ার মূল রহস্য হলো—আটার ভেতরের আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্প (Steam)। যখন রুটি দ্রুত এবং উচ্চ তাপে সেঁকা হয়, তখন ভেতরের জলীয় বাষ্প বেরিয়ে যেতে না পেরে রুটির দুটি স্তরকে আলাদা করে দেয় এবং রুটি ফুলে ওঠে।
এই সহজ নিয়মগুলি ধাপে ধাপে অনুসরণ করলে আপনিও প্রতিবার ফুলকো রুটি বানাতে পারবেন:
ধাপ ১: আটা মাখার সঠিক কৌশল (The Secret of Dough)
রুটি ফুলকো হওয়ার ৫০ শতাংশ নির্ভর করে আপনি কীভাবে আটা মাখছেন তার ওপর।
- ১. উষ্ণ জলের ব্যবহার: ঠান্ডা জলের বদলে সামান্য উষ্ণ জল (সহনীয় গরম) ব্যবহার করুন। উষ্ণ জল গ্লুটেনকে দ্রুত সক্রিয় করে এবং আটা নরম হতে সাহায্য করে।
- ২. দীর্ঘ সময় মাখা: আটা কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে ভালো করে মাখুন। আটা মাখা হয়ে গেলে তা নরম ও মসৃণ হওয়া চাই। আটা শক্ত বা খসখসে থাকলে তা ফুলবে না।
- ৩. বিশ্রামের সময় (Resting Time): মাখা আটা অবশ্যই ভিজে কাপড় বা ঢাকা দিয়ে কমপক্ষে ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা বিশ্রাম দিন। বিশ্রাম নিলে আটা আরও নরম ও স্থিতিস্থাপক (Elastic) হয়, যা বেলার সময় ফাটল ধরতে দেয় না।
ধাপ ২: রুটি বেলার নিয়ম (The Rolling Technique)
রুটি সমানভাবে বেলতে না পারলেও তা ফুলকো হয় না।
- ৪. সমানভাবে বেলা: রুটি সব দিক থেকে সমান পুরুত্বের হতে হবে। কোনো অংশ মোটা এবং কোনো অংশ পাতলা হলে রুটি একপাশে ফুলে অন্য পাশে কাঁচা থেকে যাবে। রুটি খুব পাতলাও করবেন না।
- ৫. অতিরিক্ত শুকনো আটা বর্জন: রুটি বেলার সময় খুব কম শুকনো আটা (ময়দা) ব্যবহার করুন। রুটির গায়ে অতিরিক্ত শুকনো আটা লেগে থাকলে তা তাওয়ায় সঠিক তাপ পৌঁছাতে বাধা দেয় এবং রুটির স্তরগুলি আটকে যেতে পারে, ফলে রুটি ফুলবে না।
ধাপ ৩: সেঁকার সঠিক পদ্ধতি (The Two-Step Cooking Process)
এটি ফুলকো রুটির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।
- ৬. তাওয়াকে গরম করুন: রুটি সেঁকার সময় তাওয়া (Tawa/Griddle) অবশ্যই অত্যন্ত গরম হতে হবে। কম গরমে সেঁকলে রুটি শক্ত হয়ে যায় এবং জলীয় বাষ্প তৈরি হওয়ার সুযোগ পায় না।
- ৭. প্রথম সেঁকা (Half-Cooking): গরম তাওয়ায় রুটি দিন। প্রায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড পর রুটির রং পরিবর্তন হতে শুরু করলেই উল্টে দিন। অন্য দিকটি ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ডের জন্য সেঁকুন। এই পর্যায়ে রুটি কেবল আধা-সেঁকা থাকবে।
- ৮. সরাসরি আগুনের ব্যবহার: আধা-সেঁকা রুটিটি তাওয়া থেকে তুলে সরাসরি (উচ্চ ফ্লেমে) আগুনের ওপর দিন। দেখবেন রুটি সঙ্গে সঙ্গে বেলুনের মতো ফুলে উঠছে। যদি সরাসরি আগুনে সেঁকার সুবিধা না থাকে, তবে তাওয়ার ওপরে রেখে একটি পরিষ্কার সুতির কাপড় দিয়ে আলতো করে চাপ দিন।
ফুলকো রুটির রহস্য মূলত তিনটি ধাপে: নরম আটা মাখা, সমানভাবে বেলা এবং উচ্চ তাপে দ্রুত সেঁকা। এই নিয়মগুলি অভ্যাস করলে আপনার প্রতিটি রুটিই হবে নরম ও ফুলকো।