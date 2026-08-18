রুটি কি শক্ত ও পাপড়ের মতো হয়ে যাচ্ছে? জানুন দীর্ঘক্ষণ তুলতুলে রাখার ৮টি জাদুকরী সিক্রেট

রুটি কি শক্ত ও পাপড়ের মতো হয়ে যাচ্ছে? জানুন দীর্ঘক্ষণ তুলতুলে রাখার ৮টি জাদুকরী সিক্রেট
রুটি নরম হবে নাকি শক্ত—তার ৮০ শতাংশ নির্ভর করে আটা কীভাবে মাখা হচ্ছে বা ‘ডো’ (Dough) কতটা নিখুঁত তৈরি হচ্ছে তার ওপর।
প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় ভাতের পাশাপাশি রুটি বা চাপাটি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা, ওজন নিয়ন্ত্রণ কিংবা ডায়াবেটিস মোকাবিলার জন্য অনেকেই সকালের জলখাবার কিংবা রাতের ডিনারে তুলতুলে নরম রুটি পছন্দ করেন। তবে রান্নাঘরের সবচেয়ে বড় ও চেনা চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো—হাতে বানানো রুটি দীর্ঘক্ষণ নরম রাখা।
অনেকেরই অভিযোগ থাকে, রুটি বানানোর কিছুক্ষণ পরেই তা শক্ত, মচমচে বা পাপড়ের মতো হয়ে যায়। এমনকি টিফিনে দিলে দুপুরের মধ্যে রুটি রবারের মতো টানটান ও শক্ত রূপ ধারণ করে। কিন্তু সঠিক উপাদান নির্বাচন, আটা মাখার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এবং শেঁকার কৌশল জানা থাকলে আপনার হাতের বানানো রুটি সারাদিন তুলোর মতো নরম থাকবে। দীর্ঘক্ষণ সফট ও তুলতুলে রুটি তৈরির ৮টি জাদুকরী গোপন টোটকা নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।
১. আটা মাখার সেরা উপাদান ও সঠিক জলের ব্যবহার
রুটি নরম হবে নাকি শক্ত—তার ৮০ শতাংশ নির্ভর করে আটা কীভাবে মাখা হচ্ছে বা ‘ডো’ (Dough) কতটা নিখুঁত তৈরি হচ্ছে তার ওপর।
- ইষদুষ্ণ জল বা ঈষদুষ্ণ দুধের ব্যবহার: আটা মাখার সময় কখনোই কনকনে ঠান্ডা বা সাধারণ জল ব্যবহার করবেন না। আটা মাখতে সবসময় ইষদুষ্ণ বা হালকা গরম জল ব্যবহার করা উচিত। গরম জল আটার গ্লুটেনকে (Gluten) দ্রুত নরম ও নমনীয় করে তোলে। আটা মাখার সময় জলের বদলে হালকা গরম দুধ বা জল-দুধের মিশ্রণ ব্যবহার করলে রুটি অত্যন্ত তুলতুলে ও সুস্বাদু হয়।
- সামান্য তেল বা ঘিয়ের ময়ান (Moisturizing the Dough): আটা মাখার শুরুতে বা মেখে নেওয়ার পর সামান্য ১ চা চামচ সর্ষের তেল, সাদা তেল বা ঘি আটার সাথে ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিন। তেল আটার আর্দ্রতা লক (Moisture Lock) করে রাখে, যার ফলে রুটি সেঁকার পরেও তার ভেতরের নরম ভাব নষ্ট হয় না।
- নরম ডো তৈরি করা: শক্ত করে আটা মাখলে রুটি কখনোই নরম হবে না। আটা একটু নরম ও চটচটে ভাব রেখে মাখতে হবে। জল অল্প অল্প করে ঢেলে মাখতে হবে যাতে আটা পর্যাপ্ত জল শুষে নিতে পারে।
২. আটা মেখে রাখার সঠিক বিশ্রাম (Resting Time)
১৫-২০ মিনিটের রেস্টিং পিরিয়ড: আটা মেখে নিয়ে সাথে সাথেই লেচি কেটে রুটি বেলতে শুরু করবেন না। আটা মাখার পর একটি ভেজা সুতির কাপড় বা থালা দিয়ে ঢেকে অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে দিন। এই সময়ের মধ্যে আটার মধ্যে থাকা প্রোটিন ও গ্লুটেন ভালোভাবে সক্রিয় হয় এবং জল পুরোপুরি শুষে নিয়ে ডো-টিকে অসম্ভব নমনীয় করে তোলে।
৩. রুটি বেলা ও শেঁকার সঠিক কৌশল
- কম শুকনো আটা দিয়ে বেলা: রুটি বেলার সময় লেচিতে অতিরিক্ত শুকনো গুঁড়ো আটা ব্যবহার করা বন্ধ করুন। অতিরিক্ত শুকনো আটা তাওয়ার তাপে পুড়ে যায় এবং রুটির উপরের স্তরকে শক্ত ও শুকনো করে দেয়। খুব দরকারে সামান্য তেল দিয়েও বেলতে পারেন।
- তাওয়ার সঠিক তাপমাত্রা: তাওয়া যদি ঠিকমতো গরম না হয় বা অতিরিক্ত গরম থাকে, তবে রুটি শক্ত হয়ে যাবে। মিডিয়াম-হাই বা মাঝরি-উচ্চ আঁচে তাওয়া খুব ভালো করে গরম করে নিয়ে রুটি দিতে হবে।
- দ্রুত সেঁকা ও উল্টানো: তাওয়ায় রুটি দেওয়ার পর ওপরের রঙ সামান্য বদলালেই (১০-১৫ সেকেন্ডের মধ্যে) উল্টে দিতে হবে। দ্বিতীয় পিঠটি একটু বেশি (২০-২৫ সেকেন্ড) সেঁকে নিয়ে সরাসরি আঁচে বা তাওয়ার ওপর হালকা চেপে ফোলাতে হবে। কম আঁচে দীর্ঘক্ষণ ধরে রুটি তাওয়ায় রাখলে রুটির সমস্ত জলীয় বাষ্প শুকিয়ে যায় এবং তা শক্ত হয়ে যায়।
৪. রুটি সংরক্ষণের সহজ উপায়
- ক্যাসেরোল ও কাপড়ের ব্যবহার: রুটি সেঁকার সাথে সাথেই উন্মুক্ত বাতাসে রেখে দেবেন না। সেঁকা রুটি সাথে সাথে একটি পরিষ্কার সুতির কাপড়ে পেঁচিয়ে এয়ারটাইট ক্যাসেরোলে (Casserole) রেখে দিন। কাপড়ে পেঁচিয়ে রাখলে রুটির নিজস্ব ভাপ বা বাষ্প রুটিকেই নরম রাখে এবং অতিরিক্ত ঘাম হতে দেয় না।
- টিফিনের জন্য রুটি গুটিয়ে রাখা: টিফিন বা টিফিন বক্সে রুটি দেওয়ার সময় অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা বাটার পেপারে মুড়ে রাখুন। এতে রুটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নরম ও সতেজ থাকবে।
নরম তুলতুলে রুটি তৈরি করা কোনো কঠিন শিল্প নয়, এটি মূলত আটা মাখা ও তাপ নিয়ন্ত্রণের সঠিক বিজ্ঞান। আজই এই সহজ ঘরোয়া কৌশলগুলো মেনে রান্নাঘরে রুটি বানিয়ে দেখুন—আপনার হাতে তৈরি প্রতিটি রুটি হবে একদম ফাঁপা, নরম ও সতেজ।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More