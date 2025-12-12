Edit Profile
    দিনের মাথায় সর্বাধিক কত ঘণ্টা কাজ করা উচিত? এর বেশি করলেই কী হয়? কী বলছে বিজ্ঞান

    বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, দিনের মধ্যে অতিরিক্ত সময় কাজ করা কেবল শারীরিক ক্লান্তিই আনে না, বরং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

    Published on: Dec 12, 2025 11:56 AM IST
    By Suman Roy
    আধুনিক কর্মজীবনে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য (Work-Life Balance) একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে কর্মীরা প্রায়শই দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে বাধ্য হন। কিন্তু বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, দিনের মধ্যে অতিরিক্ত সময় কাজ করা কেবল শারীরিক ক্লান্তিই আনে না, বরং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

    দিনে সর্বাধিক কত ঘণ্টা কাজ করা উচিত, অতিরিক্ত কাজের চাপ মস্তিষ্কে কীভাবে প্রভাব ফেলে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞান কী বলছে, তা জেনে নিন।

    ১. কাজের আদর্শ সময়কাল: 'আট ঘণ্টার সূত্র'

    আন্তর্জাতিকভাবে, দিনের কাজের আদর্শ সময়কাল হিসেবে ৮ ঘণ্টার সূত্র (Eight-Hour Day) স্বীকৃত। এই ধারণাটি ১৮০০-এর দশকের শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে এসেছে এবং এটি এখনও বহু দেশের শ্রম আইন ও কর্মীদের স্বাস্থ্যের জন্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করে:

    • বিশ্রাম, কাজ, ব্যক্তিগত জীবন: আট ঘণ্টার সূত্রটি হলো: ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিনোদন ও ব্যক্তিগত জীবন এবং ৮ ঘণ্টা ঘুম।
    • কার্যকারিতা: গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল থাকার জন্য ৮ ঘণ্টা হলো оптима সময়। এর চেয়ে বেশি সময় একটানা কাজ করলে উৎপাদনশীলতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

    ২. কত ঘণ্টার বেশি কাজ করলে মস্তিষ্কে খারাপ প্রভাব পড়ে?

    গবেষণায় দেখা গেছে, যখন কাজের সময়কাল ৮ ঘণ্টার গণ্ডি পেরিয়ে যায় এবং বিশেষত ৫০ থেকে ৫৫ ঘণ্টার বেশি (সপ্তাহে) কাজ করা হয়, তখন মস্তিষ্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে।

    ক. জ্ঞানীয় ক্ষমতা হ্রাস (Cognitive Decline)

    • দীর্ঘক্ষণ কাজ করলে মস্তিষ্কের প্রাক্-ফ্রন্টাল কর্টেক্স (Prefrontal Cortex) – যা সিদ্ধান্ত নেওয়া, সমস্যা সমাধান করা এবং মনোযোগের জন্য দায়ী – তার কার্যকারিতা হারায়। এর ফলে মনোযোগের অভাব (Lack of Focus), ধীর গতিতে চিন্তাভাবনা এবং ভুল হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।

    খ. মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি

    • অতিরিক্ত কাজের চাপ স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল (Cortisol)-এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। উচ্চ কর্টিসল মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেমে (Limbic System) ক্ষতি করতে পারে, যা উদ্বেগ (Anxiety), বিষণ্ণতা (Depression) এবং বার্নআউট (Burnout) বা সম্পূর্ণ মানসিক অবসাদের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে।

    গ. স্ট্রোক এবং হৃদরোগের ঝুঁকি

    • বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ILO-এর একটি যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ করলে যারা ৩৫-৪০ ঘণ্টা কাজ করেন, তাদের তুলনায় স্ট্রোকের ঝুঁকি ৩৫% এবং হৃদরোগের ঝুঁকি ১৭% বেড়ে যায়। দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপ রক্তচাপ বৃদ্ধি করে এবং হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

    ঘ. ঘুমের ব্যাঘাত

    • অতিরিক্ত কাজ মস্তিষ্কের শিথিল হওয়ার সময় কমিয়ে দেয়, যা অনিদ্রা বা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধারে বাধা দেয়।

    ৩. বৈজ্ঞানিক পরামর্শ

    • সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা: কর্মজীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করাই আদর্শ।
    • নিয়মিত বিরতি: একটানা কাজ না করে প্রতি ৪৫-৬০ মিনিট অন্তর ছোট বিরতি (৫-১০ মিনিটের) নেওয়া উচিত। এটি মস্তিষ্ককে রিস্টার্ট করতে এবং ফোকাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

    সংক্ষেপে, দিনের মাথায় ৮ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করাই সর্বোত্তম। এর অতিরিক্ত কাজ সাময়িকভাবে বেশি কাজ করতে সাহায্য করলেও, দীর্ঘমেয়াদে তা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা এবং সামগ্রিক জীবনের মানের ওপর গুরুতর খারাপ প্রভাব ফেলে।

