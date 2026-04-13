রাতে পরোটা বা রুটির সাথে বিশেষ কিছু খেতে চান? বানিয়ে ফেলুন পনির কোর্মা

রাতে পরোটা বা রুটির সাথে বিশেষ কিছু খেতে চান? বানিয়ে ফেলুন পনির কোর্মা
খুব সহজেই বানিয়ে ফেলা সম্ভব পনিরের এই সুস্বাদু পদ।
চিকেন-মটন-মাছ ছাড়া যাঁদের মুখে কোনও খাবার রোচে না তাঁরা পনিরের এই বিশেষ রেসিপিটি ট্রাই করে দেখতে পারেন। খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমন দেখতেও বেশ লোভনীয়। সহজেই তৈরি করে খাওয়াতে পারবেন বাড়িতে আসা অতিথিদের। দেখে নিন কীভাবে বানাবেন-
উপকরণ
পনির (৩০০ গ্রাম), জল (১ কাপ), পেঁয়াজ (১টি), টমেটো (১টি), তেজপাতা (৪টি), কাজুবাদাম (৫টি), আদা-রসুন বাটা (১ চা চামচ), গরম মশলা (১ চা চামচ), গুঁড়ো হলুদ (১/২ চা চামচ), লঙ্কার গুঁড়ো (১/২ চা চামচ), কাঁচালঙ্কা বাটা (১/২ চা চামচ), পোস্ত (১ টেবিল চামচ), নারকেল কোরা (১ টেবিল চামচ), ধনে পাতা কুচনো (১ চা চামচ), সাদা তেল (২ চা চামচ), নুন (স্বাদমতো)
পদ্ধতি
পনির কোরমা বানাতে প্রথমে পেঁয়াজ ও টমেটো ভালো করে কুচি করে নিন। এবার গোটা পোস্ত, কাজুবাদাম ও নারকেল কোরানো মিক্সিতে দিয়ে পিষে নিন। সামান্য জল দিয়ে তাতে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করুন।
তারপর প্যানে তেল দিয়ে গরম করুন। গরম তেলে তেজপাতা ও এলাচ ফোড়ন দিন। এবার এতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে অল্প আঁচে ভাজুন। পেঁয়াজ হালকা বাদামি রং হতে শুরু করলে কাঁচালঙ্কা বাটা, আদা রসুন বাটা দিন এবং কষাতে থাকুন। এবার তাতে কুচনো টমেটো যোগ করুন। নুন, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো এবং হলুদ যোগ করুন এবং মিশ্রণটি ভালো করে কষান। ২-৩ মিনিট নাড়াচাড়া করে ছেড়ে দিন। এবার পোস্তর মিশ্রন দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়িয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে জল দিন এবং ঝোল ফুটতে দিন।
এবার রাতে পনিরের কাটা টুকরা যোগ করুন। গ্রেভি ঘন হয়ে এলে গরম মশলা আর ধনেপাতা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।
