    ইস্ত্রি কাজ করছে না? অন্যভাবেও সোজা করতে পারেন জামাকাপড়, জেনে নিন কীভাবে

    ইস্ত্রির ব্যবহার ছাড়াই জামাকাপড়কে সহজে এবং দ্রুত সোজা করার বেশ কিছু ঘরোয়া ও কার্যকরী কৌশল রয়েছে। এই কৌশলগুলি জানলে আর কখনওই ভাঁজ পড়া পোশাক পরে বাইরে যেতে হবে না।

    Published on: Nov 27, 2025 10:10 AM IST
    By Suman Roy
    ১. বাষ্পের মাধ্যমে ভাঁজ দূর (The Shower Steam Method)

    ইস্ত্রি করার সবচেয়ে সহজ এবং পরিচিত বিকল্প হলো বাষ্প বা স্টিম ব্যবহার করা।

    • পদ্ধতি: প্রথমে আপনার বাথরুমের দরজা ও জানালা বন্ধ করে দিন। এবার জামাকাপড়টি এমনভাবে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিন যেন তা জলের ঝাপটা থেকে দূরে থাকে। এরপর গরম জলে স্নান করুন বা শাওয়ার চালু রাখুন। প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে গরম জলের বাষ্প বাষ্প পোশাকে লাগতে দিন।
    • কারণ: গরম বাষ্প কাপড়ের তন্তু বা ফাইবারগুলিকে শিথিল করে দেয়, যার ফলে ভাঁজগুলি আপনাআপনিই কমে আসে। স্নান শেষে পোশাকটি বাতাসে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন।

    ২. স্প্রে ও টেনে সোজা করা (Spray and Smooth)

    ক্ষুদ্র বা মাঝারি ভাঁজ দূর করার জন্য এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত উপযোগী।

    • পদ্ধতি: একটি স্প্রে বোতলে সামান্য পরিষ্কার জল নিন। ভাঁজ পড়া অংশের ওপর হালকাভাবে জল স্প্রে করুন, যেন কাপড়টি কেবল সামান্য ভিজে যায়, পুরোপুরি ভিজে না যায়। এবার হাত দিয়ে ভাঁজ বরাবর জোরে চেপে টেনে দিন।
    • কারণ: জল কাপড়ের ফাইবারকে নরম করে এবং হাত দিয়ে টেনে দিলে তা সহজেই সোজা হয়ে যায়। পোশাকটি পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে ভাঁজ চলে যাবে।

    ৩. হেয়ার ড্রায়ার (Hair Dryer) ব্যবহার

    যদি পোশাক দ্রুত শুকিয়ে ভাঁজ দূর করতে চান, তবে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করতে পারেন।

    • পদ্ধতি: স্প্রে বোতলে জল ভরে পোশাকে হালকা স্প্রে করুন। এবার হেয়ার ড্রায়ারটিকে মিডিয়াম হিটে সেট করুন এবং পোশাক থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে রেখে ড্রায়ার চালান। এক জায়গায় বেশিক্ষণ ধরে ড্রায়ার রাখবেন না।
    • সতর্কতা: সিনথেটিক কাপড়ে (যেমন নাইলন, পলিয়েস্টার) খুব বেশি গরম ব্যবহার করবেন না, এতে কাপড় পুড়ে যেতে পারে।

    ৪. হেয়ার স্ট্রেটনার (Hair Straightener) বা ফ্ল্যাট আয়রন

    শার্টের কলার, কাফ বা প্যান্টের পকেটের মতো ছোট, সূক্ষ্ম জায়গাগুলিতে ভাঁজ দূর করার জন্য এটি চমৎকার বিকল্প।

    • পদ্ধতি: হেয়ার স্ট্রেটনার বা ফ্ল্যাট আয়রনটিকে সবচেয়ে কম বা মিডিয়াম হিটে সেট করুন। নিশ্চিত করুন যে স্ট্রেটনারটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং শুষ্ক। এবার ভাঁজ পড়া অংশে আলতো করে চাপ দিন, ঠিক যেমন ইস্ত্রি ব্যবহার করেন।
    • সতর্কতা: স্ট্রেটনারে যেন কোনো তেল বা ময়লা লেগে না থাকে। সিল্ক বা নাইলনের মতো সংবেদনশীল কাপড়ে খুব কম তাপ ব্যবহার করুন।

    ৫. ম্যাট্রেসের নিচে চাপা দেওয়া (The Mattress Method)

    এটি একটি পুরানো কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি।

    • পদ্ধতি: ভাঁজ পড়া পোশাকটি মসৃণভাবে মুড়িয়ে নিন (রোল করে)। এবার এটিকে তোয়ালে বা অন্য কোনো কাপড়ে মুড়িয়ে আপনার বিছানার ম্যাট্রেসের নিচে রেখে দিন। প্রায় ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর বের করুন।
    • কারণ: ম্যাট্রেসের নিচে রাখার ফলে কাপড়ের ওপর চাপ বা প্রেসার সৃষ্টি হয়, যা ভাঁজগুলোকে মসৃণ করে দেয়।
