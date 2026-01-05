Edit Profile
    রাতে মোজা পরে ঘুমোলে কী হয়? আপনারও এই অভ্যাস থাকলে জেনে নিন

    এই অভ্যাসটি শরীরের জন্য কতটা স্বাস্থ্যকর? চিকিৎসকদের মতে, মোজা পরে ঘুমানোর যেমন কিছু সুফল রয়েছে, তেমনি অসতর্ক থাকলে এটি বিপদের কারণও হতে পারে।

    Published on: Jan 05, 2026 9:34 AM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬-এর হাড়কাঁপানো শীতে রাতের বেলা হাত-পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাওয়া একটি সাধারণ সমস্যা। পা ঠান্ডা থাকলে অনেক সময় ঘুম আসতে চায় না, তাই আরাম পেতে অনেকেই উলের বা সুতির মোজা পরে ঘুমোতে যান। কিন্তু এই অভ্যাসটি শরীরের জন্য কতটা স্বাস্থ্যকর? চিকিৎসকদের মতে, মোজা পরে ঘুমানোর যেমন কিছু সুফল রয়েছে, তেমনি অসতর্ক থাকলে এটি বিপদের কারণও হতে পারে।

    মোজা পরে ঘুমানোর সুফল

    ১. দ্রুত ঘুম আসতে সাহায্য করে: গবেষণায় দেখা গেছে, পা উষ্ণ থাকলে শরীরের রক্তনালীগুলো প্রসারিত হয় (Vasodilation)। এটি মস্তিষ্ককে সংকেত দেয় যে এখন ঘুমানোর সময়। ফলে যারা অনিদ্রায় ভোগেন, তাদের দ্রুত ঘুম আসে।

    ২. পায়ের গোড়ালি ফাটা রোধ: শীতকালে পা ফাটার সমস্যা বাড়ে। রাতে পায়ে ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে মোজা পরলে পায়ের আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং চামড়া নরম হয়।

    ৩. রেনল্ডস ডিজিজ প্রতিরোধ: অনেকেরই ঠান্ডায় আঙুল নীল হয়ে যায় বা অবশ লাগে। মোজা পরলে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে এবং এই সমস্যার ঝুঁকি কমে।

    মোজা পরে ঘুমানোর ঝুঁকি ও সতর্কতা

    সুবিধা থাকলেও কিছু ভুল পদ্ধতি আপনার শরীরের ক্ষতি করতে পারে:

    • রক্ত সঞ্চালনে বাধা: অতিরিক্ত টাইট বা ইলাস্টিকযুক্ত মোজা পরে ঘুমালে পায়ে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এর ফলে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরা বা ফোলা ভাব দেখা দিতে পারে।
    • সংক্রমণের ঝুঁকি: নোংরা বা সারাদিন পরে থাকা মোজা পরে ঘুমালে ব্যাক্টেরিয়া বা ছত্রাক ঘটিত (Fungal Infection) সংক্রমণ হতে পারে। এছাড়া সিন্থেটিক মোজায় পা অতিরিক্ত ঘেমে দুর্গন্ধ তৈরি হতে পারে।
    • শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি: শিশুদের ক্ষেত্রে মোজা পরে ঘুমালে শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে (Overheating), যা তাদের জন্য অস্বস্তিকর।

    নিরাপদ থাকার উপায়

    আপনি যদি শীতে মোজা পরে ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নেন, তবে নিচের বিষয়গুলো মাথায় রাখুন:

    ১. ঢিলেঢালা মোজা বাছুন: ইলাস্টিক খুব বেশি টাইট এমন মোজা এড়িয়ে চলুন। সাধারণ সুতির বা নরম উলের ঢিলেঢালা মোজা সবচেয়ে ভালো।

    ২. পরিচ্ছন্নতা: সবসময় পরিষ্কার এবং শুকনো মোজা ব্যবহার করুন। দিনের বেলা যে মোজা পরে বাইরে বেরিয়েছেন, সেটি পরে কখনওই বিছানায় যাবেন না।

    ৩. পা পরিষ্কার রাখুন: ঘুমানোর আগে পা ভালো করে ধুয়ে ও মুছে শুকিয়ে নিন। পা ভেজা থাকলে মোজা পরবেন না।

    ৪. বিকল্প পদ্ধতি: যাদের মোজা পরলে অস্বস্তি হয়, তারা ঘুমানোর আগে কুসুম কুসুম গরম জলে পা ধুয়ে নিতে পারেন অথবা বিছানায় গরম জলের ব্যাগ (Hot water bag) ব্যবহার করতে পারেন।

