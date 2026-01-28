Edit Profile
    Side-Effects of Paracetamol: অল্প জ্বরেই প্যারাসিটামল খাচ্ছেন? জানেন, ডায়ালিসিস পর্যন্ত করাতে হতে পারে এর ফলে

    Paracetamol খাওয়ারও বিপদ আছে। রোজ কতগুলি Paracetamol খেতে পারেন?

    Published on: Jan 28, 2026 4:00 PM IST
    By Suman Roy
    Paracetamol আমাদের অতি পরিচিত একটি ওষুধ। বিশেষ করে করোনাকালে এর গুরুত্ব এবং চাহিদা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। তার পাশাপাশি অল্প জ্বর হলেই যে কেই টুকটাক প্যারাসিটামল খেয়ে ফেলেন। শুধু কি তাই? মাথাব্যথা, দাঁতে ব্যথা, কোমরব্যথাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই খেয়ে নেন Paracetamol। কিন্তু এটি কি ঠিক? Paracetamol কি সম্পূর্ণ নিরাপদ?

    চিকিৎসকরা বলছেন, বিষয়টি একেবারেই তা নয়। অন্য আর পাঁচটা ওষুধের মতো Paracetamol-এরও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। এটি আসলে ব্যথা কমানোর ওষুধ। জ্বর হলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। সেই তাপমাত্রা কমাতে এটি কাজে লাগে। কিন্তু এগুলি সবই বাইরের চেহারা শরীরের ভিতরে Paracetamol কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশেষ ধারণা নেই বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। তার ফলে তাঁরা নির্দ্বিধায় এই ওষুধটি খান। আর ওষুধের দোকানেও বিনা প্রেসক্রিপশনে এই ওষুধটি বিক্রি হয়। ফলে এটি কিনতেও বিশেষ সমস্যা হয় না।

    অতিরিক্ত মাত্রায় Paracetamol নানা ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে। দেখে নেওয়া যাক, সেগুলি কী কী।

    • কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হতে পারে এতে
    • পেটির ভিতরে রক্তক্ষরণ হতে পারে Paracetamol বেশি মাত্রায় খেলে
    • হজমের সমস্যা হয়, বিপাক হার কমে যেতে পারে
    • লিভারের ক্ষতি হতে পারে এর ফলে
    • কিডনির ক্ষতি হয় এতে

    চিকিৎসকরা বলছেন, অতিরিক্ত মাত্রায় Paracetamol খেলে কিডনির যে ক্ষতি হয়, তা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে কিডনির ক্ষতির সমান। হালে নাকি এমন বহু রোগীকে পাওয়া যাচ্ছে, যাঁদের কিডনি বিকল হয়ে গিয়েছে, যাঁদের নিয়মিত ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে। তাঁদের কিডনির বিকল হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ এই Paracetamol নামক ওষুধটি।

    কতগুলি Paracetamol খাওয়া নিরাপদ?

    এ বিষয়ে স্পষ্ট গাইডলাইন দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। তাঁরা বলছেন, এক জন প্রাপ্তবয়স্ক ৬৫০ মিলিগ্রামের Paracetamol খেতে পারেন। দিনের মাথাই ৬৫০ মিলিগ্রাম Paracetamol চারটি পর্যন্ত খাওয়া যায়। তবে তার চেয়ে কম খেলেই ভালো। আর শিশুদের ক্ষেত্রে ৫০০ মিলিগ্রামের Paracetamol খাওয়ানোই নিয়ম। সেক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে একটি Paracetamol খাওয়ানোর আগেও।

