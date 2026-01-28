Edit Profile
    Milk Tea: রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুখে তোলেন দুধ চায়ের কাপ? দেখুন নিজের কী ক্ষতি করছেন

    বিশেষ করে খালি পেটে দুধ চা পান করলে শরীরের খুব ক্ষতি হতে পারে। দেখুন কী কী হতে পারে এর ফলে!

    Published on: Jan 28, 2026 12:45 PM IST
    By Suman Roy
    সকালে ঘুম থেকে উঠে গরম চায়ে চুমুক দিতে পছন্দ করি আমরা অনেকেই। সকালে খবরের কাগজটাও হয়তো পড়তে বসে যাই চায়ের কাপ হাতে নিয়েই। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন চায়ের সাথে দুধ আর চিনি যোগ করলে শরীরে তা ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে খালি পেটে এই চা পান করলে।

    রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুখে তোলেন দুধ চায়ের কাপ? দেখুন নিজের কী ক্ষতি করছেন
    আসুন জেনে নিই দুধ চা শরীরে কী কী ক্ষতি করতে পারে--

    ১) যারা সকালে উঠে খালি পেটে দুধ চা পান করেন, সেই সঙ্গে চায়ে আদা মিশিয়ে নেন, তাদের গ্যাসের সমস্যা কয়েক গুণ বেড়ে যেতে পারে।

    ২) ঘুম থেকে উঠেই কড়া করে দুধ চা খাওয়ার কারণে পেপটিক আলসার হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

    ৩) চায়ে থাকা ট্যানিন, দুধের সঙ্গে মিশলে আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। ট্যানিন দাঁতে হলদে দাগ ফেলে দেয়।

    ৪) সকাল সকাল দুধ চা পানের অভ্যাস পাকস্থলীতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে হজমের সমস্যা হয়, যা থেকে পরে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

    ৫) অতিরিক্ত দুধ চা পান করলে পেট ফাঁপা বা ব্লোটিং হয়।

    ৬) যারা দিনে ৪-৫বার দুধ চা পান করে তাদের অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয়।

    তাই যাদের চা খাওয়ার অভ্যাস আছে তাঁরা লিকার চা খেতে পারেন। খুব বেশি চিনি চায়ে না দেওয়াই ভালো। তার জায়গায় মধু আর লেবুর রস ব্যবহার করুন। তবে, খালি পেটে চা পান করবেন না। বরং চা খাবার আগে মুড়ি, বিস্কুট, চিড়ে খেতে পারেন।

