প্রতিদিন সকালে জিরে ভেজানো জল খাচ্ছেন? জানুন ত্বকের সৌন্দর্য ফেরাতে এই পানীয়ের বিস্ময়কর উপকারিতা
জিরের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, ভিটামিন ই, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। যখন জিরে সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, তখন এই পুষ্টিগুণগুলো জলের সাথে মিশে যায়।
রান্নাঘরের অতি পরিচিত একটি মশলা হলো জিরে। ভারতীয় রান্নাবান্নায় সুগন্ধ ও স্বাদ বাড়াতে এর জুড়ি নেই। তবে কেবল রান্নার স্বাদে মাত্রা যোগ করতেই নয়, শরীরের সার্বিক সুস্থতা ও ত্বকচর্চায় জিরের ভূমিকা অপরিসীম। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র থেকে শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞান—সবখানেই জিরে ভিজানো জলের বিস্ময়কর উপকারিতার কথা স্বীকার করা হয়েছে।
প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক গ্লাস জিরে ভেজানো জল খাওয়ার অভ্যাস আমাদের ত্বককে ভেতর থেকে পরিষ্কার, সতেজ ও উজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করে। দামি প্রসাধন সামগ্রী বা কেমিক্যালযুক্ত ক্রিমের ওপর নির্ভর না করে প্রাকৃতিক উপায়ে কীভাবে জিরে ভেজানো জল ত্বকের যৌবন ও সৌন্দর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে— জেনে নিন।
জিরের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, ভিটামিন ই, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। যখন জিরে সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, তখন এই পুষ্টিগুণগুলো জলের সাথে মিশে যায়, যা শরীর খুব সহজে শোষণ করতে পারে।
১. ব্রণ ও ফুসকুড়ির সমস্যা দূর করে
জিরের মধ্যে থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান ত্বকের ভেতর থেকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে সাহায্য করে। জিরে ভেজানো জল নিয়মিত খেলে রক্তের টক্সিন বা বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার হয়। এর ফলে মুখে ব্রণ, ফুসকুড়ি এবং লালচে ভাব দূর হয় এবং ত্বক মসৃণ হয়ে ওঠে।
২. ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও টক্সিন দূরীকরণ
জিরা ভেজানো জল শরীরকে ডিটক্সিফাই (Detoxify) করতে সাহায্য করে। শরীরে জমে থাকা বিষাক্ত উপাদান বা টক্সিন বাইরে বের হয়ে গেলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে ত্বকে। রক্ত পরিষ্কার হওয়ার ফলে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বা গ্লো ফিরে আসে এবং ত্বক দেখায় সতেজ ও প্রাণবন্ত।
৩. বয়সের ছাপ ও বলিরেখা কমায়
জিরের জলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ভিটামিন ই ত্বকের কোষ পুনর্গঠনে সাহায্য করে এবং ফ্রি র্যাডিক্যালসের (Free Radicals) প্রভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করে। ফলে অকালে মুখে বয়সের ছাপ, সূক্ষ্ম রেখা (Fine Lines) এবং বলিরেখা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এটি ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বা ইলাস্টিসিটি বজায় রাখতে দারুণ কার্যকরী।
৪. ত্বকের চুলকানি ও প্রদাহ হ্রাস
অনেকেরই অ্যালার্জি বা শুষ্কতার কারণে ত্বকে চুলকানি, লাল ভাব ও প্রদাহের সৃষ্টি হয়। জিরে জলের শীতল ও উপশমকারী গুণ ত্বকের এই ধরণের সমস্যা দ্রুত প্রশমিত করে। সংবেদনশীল (Sensitive) ত্বকের অধিকারীদের জন্য জিরে জল এক প্রাকৃতিক মহৌষধ।
৫. ত্বকের অতিরিক্ত তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ
জিরের জল শরীরের বিপাকপ্রক্রিয়া (Metabolism) উন্নত করার পাশাপাশি ত্বকের সিবাম (Sebam) বা অতিরিক্ত তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এর ফলে ত্বকের লোমকূপ বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি কমে এবং অয়েলি স্কিনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
কীভাবে তৈরি করবেন এই ম্যাজিক পানীয়?
- পদ্ধতি: এক গ্লাস জলে ১ চা চামচ গোটা জিরে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন।
- সেবন বিধি: সকালে জলটি হালকা ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। ঈষদুষ্ণ অবস্থায় খালি পেটে এটি পান করুন। স্বাদ ও গুণ বাড়াতে চাইলে এতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস বা সামান্য মধু মিশিয়ে নিতে পারেন।
ত্বককে সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখতে কৃত্রিম প্রসাধনীর চেয়ে প্রাকৃতিক ঘরোয়া উপাদান অনেক বেশি নিরাপদ ও স্থায়ী সমাধান দেয়। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সামান্য এক গ্লাস জিরে ভেজানো জল যুক্ত করলেই আপনি পেতে পারেন দাগহীন, সুন্দর ও উজ্জ্বল ত্বক।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More