    ক্যাটরিনা কাইফের প্রিয় অ্যাভোকাডো স্মুদি কীভাবে তৈরি করবেন?

    ক্যাটরিনা কাইফ তাঁর ফিটনেস এবং উজ্জ্বল ত্বকের জন্য তাঁর ডায়েটে পুষ্টিকর এবং প্রাকৃতিক স্মুদি অন্তর্ভুক্ত করেন। তার প্রিয় অ্যাভোকাডো স্মুদি শুধু এনার্জি দেয় না, ত্বক ও হজমের জন্যও ভালো।

    Published on: Nov 20, 2025 10:32 AM IST
    By Suman Roy
    ক্যাটরিনা কাইফ হেলদি স্মুদি রেসিপি: সুস্থ ও উজ্জ্বল ত্বকের জন্য বিখ্যাত বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ সবসময় তার ফিটনেস রুটিনে প্রাকৃতিক ও পুষ্টিকর জিনিস অন্তর্ভুক্ত করেন। তার প্রিয় স্বাস্থ্যকর পানীয় - অ্যাভোকাডো স্মুদি কেবল শক্তি দেয় না বরং ত্বক, চুল এবং হজমকেও সমর্থন করে। এই স্মুদিতে অ্যাভোকাডো, কলা, চিয়া বীজ, কোকো পাউডার, নারকেল তেল এবং পুদিনার মতো সুপারফুড রয়েছে এটি স্বাস্থ্যকর এবং ভরাট করার জন্য। আপনিও যদি ক্যাটরিনার মতো ফিট থাকতে চান তবে এই সহজ কিন্তু শক্তিশালী রেসিপিটি অবশ্যই আপনার প্রতিদিনের ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই স্মুদিটি প্রাতঃরাশের প্রতিস্থাপন, প্রাক-ওয়ার্কআউট পানীয় বা স্বাস্থ্যকর সন্ধ্যার নাস্তা হিসাবে উপযুক্ত। উপাদান: 1 টেবিল চামচ অ্যাভোকাডো, 1 কলা (প্রাকৃতিক মিষ্টির জন্য), 1 টেবিল চামচ চিয়া বীজ, 1 চা চামচ নারকেল তেল, 1 চা চামচ কোকো পাউডার, 1 চা চামচ লেবুর রস, 1 চা চামচ মধু বা 2-3 খেজুর (ঐচ্ছিক), 1 কাপ ঠান্ডা জল বা বাদাম / নারকেল দুধ একটি ব্লেন্ডারে অ্যাভোকাডো এবং কলা তৈরি করার পদ্ধতি। এবার এতে চিয়া বীজ, নারকেল তেল এবং কোকো গুঁড়ো যোগ করুন। সতেজতার জন্য পুদিনা পাতা এবং সুষম স্বাদের জন্য লেবুর রস যোগ করুন। আপনি যদি সামান্য মিষ্টি চান তবে মধু বা খেজুর যোগ করুন। এখন জল বা কোনও উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধ যোগ করুন এবং 20-30 সেকেন্ডের জন্য মিশ্রিত করুন। মসৃণ, ক্রিমি এবং ঘন পানীয় প্রস্তুত।

    অ্যাভোকাডো ত্বককে উজ্জ্বলতা দেয় এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি থেকে শক্তি বাড়ায়। কলা ফাইবার এবং পটাসিয়ামের একটি দুর্দান্ত উৎস - হজমে সহায়তা করে। চিয়া বীজ ওমেগা -3 এবং প্রোটিনকে দীর্ঘস্থায়ী পরিপূর্ণতা দেয়। কোকো পাউডার অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলিতে সমৃদ্ধ, মেজাজ এবং ত্বকের স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই উপকারী। নারকেল তেল মেটাবলিজম বাড়ায় এবং তাৎক্ষণিক শক্তি দেয়। পুদিনা এবং লেবু সতেজতার সাথে ডিটক্সিফিকেশনে সহায়তা করে।

