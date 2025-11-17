শীতকালে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সতেজ থাকবে ধনে পাতা, জেনে নিন কীভাবে রাখবেন

শীত হোক বা গ্রীষ্ম, ধনে পাতা প্রতি সিজনে খাওয়া হয়। এটি খেলে স্বাস্থ্যের অনেক উপকার হয় এবং এটি সবজি-ডালের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। বেশিরভাগ মানুষ ধনে পাতা ফ্রিজে সংরক্ষণ করে, যাতে এটি সবুজ থাকে। কিন্তু শীতকালে কয়েক দিনের মধ্যেই এর পাতা হলুদ হয়ে যায়। আপনিও যদি ধনে পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে বিরক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে এটি সংরক্ষণের সঠিক উপায় আমরা আপনাকে জানাতে চলেছি।
না ধুয়ে: বাজার থেকে ধনে পাতা আনার পর ধোয়ার ভুল করবেন না। ধোয়ার ফলে জল লেগে থাকে এবং তারপর এটি পাতা পচিয়ে দেয়। যদি ধোন, তাহলে ভালোভাবে শুকিয়ে রাখুন। নইলে ধনে দুই দিনেই নষ্ট হয়ে যাবে।
এয়ার টাইট বাক্স: আপনি ধনে পাতা এয়ার টাইট বাক্সে বন্ধ করে রাখতে পারেন। এয়ার টাইট বাক্সে ধনে পাতা নষ্ট হবে না এবং পাতা হলুদ হবে না।
টিস্যু পেপার: আপনি টিস্যু পেপার ধনে পাতার উপর মুড়ে দিতে পারেন। এতেও ধনে পাতা সবুজ থাকবে এবং এটি ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন।
প্লাস্টিক: আপনি ধনে পাতা প্লাস্টিকেও বেঁধে রাখতে পারেন। শুধু এতে জল থাকা উচিত নয়। প্লাস্টিকে জল থাকলে ধনে পাতা নষ্ট হয়ে যাবে।
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল: ধনে পাতা সতেজ রাখতে আপনি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করতে পারেন। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে ধনে পাতা ভালোভাবে মুড়িয়ে ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন। সপ্তাহে সপ্তাহে এটি সবুজ থাকবে।