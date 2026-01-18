Gardening Tips: এভাবে যত্ন নিলে বাজার থেকে আর কিনতে হবে না কাঁচলঙ্কা, বিশেষ এই খাবারটি দিন গাছে

বাড়ির ছাদে খুব সহজেই যে সবজির গাছ লাগানো যায়, তার মধ্যে অন্যতম হল কাঁচালঙ্কা। ৫-৬টি কাঁচালঙ্কার গাছ যদি লাগাতে পারেন, আর সেগুলকে সঠিকভাবে যত্ন করতে পারেন, তাহলে আর বাজার থেকে কাঁচালঙ্কা কিনতে হবে না আপনাকে। দেখে নিন টোটকাগুলি-
গাঁজানো দই বা বাটার মিল্ক ব্যবহার করতে পারেন কাঁচালঙ্কার গাছে। কাঁচালঙ্কা গাছের গোড়ায় গাঁজানো দই দিন। খেয়াল রাখবেন এতে যতে কোনোভাবেই কোনো মিষ্টি না থাকে। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে কাঁচা মরিচের ফলন বৃদ্ধি পায়।
কাঁচালঙ্কার ফলন পেতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে হবে, তা হল গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। কাঁচালঙ্কা গাছ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে নিয়মিত কীটনাশক ব্যবহার করুন। নিমতেল স্প্রে করুন কাঁচালঙ্কা গাছে প্রতি সপ্তাহে একদিন।
কাঁচালঙ্কা গাছকে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো দিতে হবে। টবটি এমন জায়গায় রাখুন যা দিনের বেলা দীর্ঘ সময়ের জন্য সূর্যের আলোর সংস্পর্শে থাকে।
প্রাকৃতিক সার হিসেবে বাটার মিল্ক ছাড়াও চায়ের পাতা, গোবর সার, ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করতে পারেন।
কাঁচালঙ্কা গাছ রোপণের সময় প্রতিটি পাত্রে একটি করে চারা রোপণ করুন, যাতে তাদের বেড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দেওয়া হয়। নিয়মিত জল-খাবার-ওষুধ দিলেন দেখবেন আপনার গাছ তরতরিয়ে বেড়ে উঠছে।
