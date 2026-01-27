Edit Profile
    Health Benefits of Tamarind: রোজ সামান্য তেঁতুল খান, এমন কিছু উপকার হবে, যেগুলি ভাবতেই পারছেন না

    তেঁতুলের অনেক গুণ। রোজ সামান্য পরিমাণে তেঁতুল খেলে বুঝতে পারবেন শরীরের কোন কোন উপকার হচ্ছে।

    Published on: Jan 27, 2026 9:14 PM IST
    By Suman Roy
    তেঁতুলের অনেক গুণ। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ফলটিকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তেঁতুলের সবচেয়ে বড় গুণ— এটি ওজন কমাতে ব্যাপক মাত্রায় সাহায্য করে। যাঁদের ওবেসিটির সমস্যা রয়েছে, তাঁরা নিয়মিত তেঁতুল খেলে উপকার পেতে পারেন।

    রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ছে? ডায়াবিটিসের আশঙ্কা করছেন? তাহলে রোজ একটু করে তেঁতুল খান। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়, তেঁতুলের কারণে শরীরে কার্বোহাইড্রেট কম মেশে।

    রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন? ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে? তাহলে অল্প করে তেঁতুল খান। এর আয়রন এবং ভিটামিন বি১ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করবে। এতে হৃদরোগের আশঙ্কাও কমে।

    হজমের সমস্যা কমাতেও দারুণ কাজে লাগতে পারে তেঁতুল। যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা রোজ অল্প মাত্রায় তেঁতুল খেলে এই সমস্যা অনেকটাই কমে যায়।

