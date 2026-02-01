Edit Profile
    Health Benefits of Drinking Water From Copper Vessel: তামার পাত্র থেকে জল খাচ্ছেন? এতে কী কী হচ্ছে জানেন

    অনেকেই তামার পাত্র থেকে জল খান। এর কেমন প্রভাব পড়ে শরীরে?

    Published on: Feb 01, 2026 6:35 PM IST
    By Suman Roy
    আয়ুর্বেদ অনুসারে, তামার পাত্র থেকে জল পান করা শুধু হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্যই ভালো নয়, হজমশক্তি বাড়ায় এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে। আরও অনেক রকম উপকার পাওয়া যায় তামার পাত্র থেকে জল পান করলে।

    তামার পাত্র থেকে জল খাচ্ছেন? এতে কী কী হচ্ছে জানেন
    তামার পাত্র থেকে জল খাচ্ছেন? এতে কী কী হচ্ছে জানেন

    রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে চান? তবে তামার পাত্রে জল রেখে, সেই জল পান করুন।আয়ুর্বেদ বলছে, তামার পাত্রে জল রেখে তা পান করলে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

    তামার পাত্র থেকে জল পান করার অভ্যায় হজমের উন্নতি এবং হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, এবং কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য কাজ করে। এই অভ্যায় আপনার ত্বকের জন্যেও দারুন উপকারি।

    তামার পাত্রে রাখা জল কারও কারও খুব সুস্বাদু লাগে। কারণ এতে জল কিছুটা মিষ্টি হয়ে যায়।

    আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা স্যোশাল মিডিয়াতে একটি পোস্টে , তামার পাত্রে সংরক্ষিত পানীয় জলের উপকারিতাগুলি বলেছেন। আয়ুর্বেদ অনুসারে তামার পাত্রে রাখা জলের গুণগুলি হল, এই জল হজমের সমস্যা দূর করে। আবার জলকে ঠান্ডা রাখে।

    এছাড়াও আরও কিছু উপকারিতার কথাও জানা যায়:

    • হজম শক্তি বাড়ায়।
    • বার্ধক্যের লক্ষণগুলি কমিয়ে দেয়।
    • ওজন কমাতে সাহয্য করে।
    • আর্থ্রাইটিস এবং গাঁটের ব্যথা কমায়।
    • দ্রুত ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে।
    • থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।
    • ত্বকের স্বাস্থ্য এবং মেলানিন উৎপাদন বাড়ায়।
    • তামাকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বলে মনে করা হয়। তাই তামার পাত্রে রাখা জল পান করলে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা বাড়ে।
    • এটি হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো।
    • উচ্চ রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
