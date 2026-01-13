Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Makare Sankranti 2026 Wishes: মকর সংক্রান্তি ২০২৬এ পিঠেপুলির দিনে প্রিয়জনদের পাঠিয়ে দিন শুভেচ্ছা বার্তা! রইল ২০ মেসেজ

    Published on: Jan 13, 2026 9:07 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ সালে পড়ছে মকর সংক্রান্তি। আর সেই উৎসবের দেশের এক এক প্রান্তে এক এক রকমের উদযাপন হয়ে থাকে। তামিলনাড়ুতে আয়োজিত হয় পোঙ্গল, পঞ্জাবে হয় লোহরি, গুজরাটে উত্তরায়ণ ঘিরে উৎসব চলে। দেশের বহু জায়গাতেই এই দিনে ঘুড়ি ওড়ানোর রীতি রয়েছে। আর বাংলার বুকে এই দিনে পিঠে পুলি খেয়ে উৎসব উদযাপনের রীতি রয়েছে। মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে খাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির চিরাচরিত ঐতিহ্য। এমন মিষ্টিমুখ করার দিনে শুভানুধ্যায়ীদের কোন শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাবেন ভাবছেন? দেখে নিন।

    মকর সংক্রান্তি ২০২৬ ঘিরে উৎসবের আবহ দেশ জুড়ে।
    মকর সংক্রান্তি ২০২৬ ঘিরে উৎসবের আবহ দেশ জুড়ে।

    মিষ্টিমুখের শুভেচ্ছা: নতুন গুড় আর পিঠে-পুলির গন্ধে ভরে উঠুক চারপাশ, মকর সংক্রান্তি নিয়ে আসুক অফুরান সুখের আশ্বাস।

    শীতের আমেজ: শীতের সকালে নতুন চালের গুঁড়ো আর খেজুর গুড়ের মিষ্টি ছোঁয়ায় আপনার দিনটি হয়ে উঠুক আনন্দময়। শুভ মকর সংক্রান্তি!

    আকাশে খুশির হাওয়া: আকাশে উড়ুক রঙিন ঘুড়ি, পাতে থাকুক পিঠে-পুলি আর মনে থাকুক একরাশ হাসি।

    সুখ-সমৃদ্ধির কামনা: মকর সংক্রান্তির এই পুণ্য তিথিতে আপনার জীবন পিঠে-পুলির মতোই মিষ্টি হয়ে উঠুক। শুভ পৌষ পার্বণ!

    ঐতিহ্যের স্বাদ: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, আজ সেই সেরা উৎসব—পিঠে-পুলি খেয়ে কাটুক আপনার শুভ মকর সংক্রান্তি।

    নতুন আশার আলো: সূর্যের উত্তরায়ণ গমনের সাথে সাথে আপনার জীবনে আসুক নতুন আশার আলো। শুভ মকর সংক্রান্তি!

    গন্ধে আমোদিত ঘর: পাটিসাপটা থেকে দুধপুলি—সবই থাকুক আপনার থালায়, মকর সংক্রান্তি কাটুক খুশির ভেলায়।

    ভালোবাসার পরশ: "খেজুর গুড়ের মিষ্টি রসে সিক্ত হোক সবার মন, শুভ হোক মকর সংক্রান্তির এই শুভ ক্ষণ।"

    আনন্দময় মুহূর্ত: "নতুন ধানের সুগন্ধ আর পিঠের স্বাদে জীবন ভরে উঠুক উৎসবে। শুভ পৌষ সংক্রান্তি!"

    বন্ধুত্বের বার্তা: তিল-গুড়ের লাড্ডু আর পিঠে-পুলির সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন হোক আরও গাঢ়। শুভ মকর সংক্রান্তি!

    সুস্বাস্থ্যের প্রার্থনা: সূর্যদেব আপনার জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলুন এবং পিঠে-পুলির উৎসবে শরীর থাকুক সুস্থ। শুভ মকর সংক্রান্তি!

    পরিবারের আনন্দ: সপরিবারে পিঠে-পুলি আর আনন্দে মেতে উঠুন এই বিশেষ দিনে। শুভ মকর সংক্রান্তি!

    শীতের রোদ্দুর: মিঠে রোদ আর গরম গরম পুলি পিঠের স্বাদ আপনার দিনটি স্মরণীয় করে রাখুক।

    শান্তির বার্তা: অন্ধকার কাটিয়ে জীবনের আকাশে উঠুক নতুন সূর্য। পিঠে-পুলির মতোই মিষ্টি হোক আপনার প্রতিদিন।

    সংস্কৃতির মেলবন্ধন: বাঙালির চিরন্তন উৎসবের ঐতিহ্যে মিশে থাকুক আপনার হাসি। শুভ মকর সংক্রান্তি!

    উষ্ণ শুভেচ্ছা: মকর সংক্রান্তির হাড়কাঁপানো শীতে পিঠে-পুলির উষ্ণতা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে ঘিরে থাকুক।

    স্মৃতিমধুর দিন: ছোটবেলার সেই পিঠে বানানোর স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে দিনটি কাটুক আনন্দে।

    শুভকামনা: আপনার ঘর ভরে উঠুক ধন-ধান্যে আর মন ভরে উঠুক পিঠে-পুলির গন্ধে। শুভ মকর সংক্রান্তি!

    উৎসবের আমেজ: ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দ আর পিঠে খাওয়ার ব্যস্ততা—সব মিলিয়ে কাটুক এক চমৎকার মকর সংক্রান্তি।

    মিষ্টি জীবনের প্রার্থনা: পিঠে-পুলির স্বাদের মতো মিষ্টি মুহূর্ত ভরে উঠুক আপনার জীবনে।

    News/Lifestyle/Makare Sankranti 2026 Wishes: মকর সংক্রান্তি ২০২৬এ পিঠেপুলির দিনে প্রিয়জনদের পাঠিয়ে দিন শুভেচ্ছা বার্তা! রইল ২০ মেসেজ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes