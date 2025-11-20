মনিকা বিশ্বকর্মার সৌন্দর্যের রহস্য কী? মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে চমক ভারতীয় কন্যার!

৭৪তম মিস ইউনিভার্স বিউটি পেজেন্ট প্রতিযোগিতা এবার থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সুন্দরী প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রাজস্থানের মনিকা বিশ্বকর্মা। তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দরী। তাঁর সুন্দর ভারতীয় স্টাইলে তিনি ইতিমধ্যেই অনেকের মন জয় করেছেন এবং এখন তিনি ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছেছেন। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মনিকা বিশ্বকর্মার সৌন্দর্যের রহস্য বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং তিনি এর অত্যন্ত সহজ সূত্র জানিয়েছেন। আসুন, আপনাকে তাঁর সৌন্দর্যের গোপন রহস্যগুলি জানানো যাক।
স্কিনকেয়ার মানিকা বলেন, আমরা এমন যে আমরা সবকিছু মুখে লাগাই। সেটা ফেস ওয়াশ, ক্রিম, পাউডার বা ঘরোয়া প্রতিকার হোক না কেন। আমি যখন মিস ইউনিভার্সের জন্য এসেছিলাম, আমি জানতাম যে আপনার ত্বক মুক্ত রাখা উচিত। আপনাকে খুব বেশি জিনিস রাখতে হবে না এবং কেবল একটি সাধারণ রুটিন দিয়ে সুন্দর দেখাতে পারেন। মণিকা মুখের জন্য তেমন কিছু করেন না, তবে সকালে ঘুম থেকে উঠে ত্বকের ধরন অনুযায়ী বেছে নেওয়া ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হয়। এর পরে, ময়েশ্চারাইজার প্রয়োগ করুন এবং বাইরে যাওয়ার আগে সানস্ক্রিন প্রয়োগ করতে ভুলবেন না। মণিকা সপ্তাহে 2-3 বার ফেস মাস্ক ব্যবহার করেন, এটি ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে। চুলের জন্য, মণিকার লম্বা চুল রয়েছে এবং এর জন্য তিনি যত্নের দিকে খুব কম মনোযোগ দেন। মণিকা সপ্তাহে 2 বার সালফেট-মুক্ত শ্যাম্পু এবং তেল প্রয়োগ করে। এ ছাড়াও, তিনি একটি হেয়ার স্পাও নেন তবে খুব কমই হিটিং সরঞ্জাম ব্যবহার করেন। মণিকা কেবল বিশেষ অনুষ্ঠানে তার চুল খোলা রাখে, অন্যথায় সে এটি বেঁধে রাখে। দীর্ঘদিন ধরে খোলা থাকা চুল দ্রুত ভেঙে যায়।