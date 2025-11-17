Edit Profile
    দুধ চা পান করেও কি ওজন কমানো সম্ভব? পুষ্টিবিদ জানালেন কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে

    পুষ্টিবিদ শিখা শর্মা বলছেন, ওজন কমাতে চাইলে আপনাকে যে চা পান করা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে এমনটা নয়। আপনি আপনার নিয়মিত চা উপভোগ করতে পারেন, তবে কিছু বিষয় মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

    Published on: Nov 17, 2025 8:48 AM IST
    By Suman Roy
    আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষের দিন শুরু হয় এক কাপ চা দিয়ে। এটা এমন এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যা ছাড়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই যখন ওজন কমানোর ডায়েটে চা ছাড়ার কথা আসে, তখন বেশিরভাগ মানুষই হাল ছেড়ে দেন। পুষ্টিবিদ শিখা শর্মা বলছেন, আপনি যদি ওজন কমাতে চান বা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে চান, তাহলে আপনাকে যে চা পান করা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে এমনটা নয়।

    দুধ চা এবং ওজন কমানো
    দুধ চা এবং ওজন কমানো

    আপনি আপনার নিয়মিত চা উপভোগ করতে পারেন, তবে কিছু বিষয় মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। আসুন জেনে নিই পুষ্টিবিদ কী পরামর্শ দিচ্ছেন।

    চায়ের ক্যালোরি কমান: পুষ্টিবিদ শিখা বলছেন, এক কাপ দুধ ও চিনি দেওয়া চা-তে প্রায় ৬০ ক্যালোরি থাকে। আপনি এগুলো আরও কমাতে পারেন। যেমন, ফুল ফ্যাট দুধের বদলে টোনড মিল্ক ব্যবহার করুন এবং চিনির বদলে স্টিভিয়ার মতো প্রাকৃতিক মিষ্টি ব্যবহার করুন। চিনি ছাড়া চা পান করলেও ক্যালোরি অনেকটাই কমাতে পারেন।

    অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস এড়িয়ে চলুন: চা নিজে কোনো সমস্যা নয়, বরং আসল সমস্যা হল এর সাথে খাওয়া স্ন্যাকস। চা-এর সাথে যখন আপনি নোনতা খাবার, বিস্কুট বা রাস্কের মতো অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস খান, তখন তা ওজন বাড়ায় এবং স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করে। পুষ্টিবিদ পরামর্শ দিচ্ছেন যে এগুলোর পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস যেমন এক মুঠো বাদাম, ভাজা ছোলা বা মখনা খান।

    ভুল সময়ে চা পান করবেন না: পুষ্টিবিদ পরামর্শ দিচ্ছেন যে খালি পেটে সকালবেলা চা পান করা উচিত নয়। এটি পেটে অ্যাসিডিটি, জ্বালা এবং হজমের সমস্যা তৈরি করতে পারে। এছাড়াও, খাওয়ার ঠিক পরেই এবং ঘুমানোর কিছুক্ষণ আগে চা পান করা এড়িয়ে চলুন। দিনে বেশি চা পান করা এড়িয়ে চলুন প্রতিদিন এক বা দুই কাপের বেশি চা পান করা এড়িয়ে চলা উচিত। যদি আপনি অনেক কাপ চা পান করেন, তাহলে ওজন বাড়ার পাশাপাশি অ্যাংজাইটি, অনিদ্রা এবং অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

    চা বেশি সময় ধরে ফোটাবেন না: অনেকেই চা বেশি সময় ধরে ফোটান, যার ফলে ট্যানিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য একেবারেই ভালো নয়। এছাড়াও, যদি আপনি চা বারবার গরম করে পান করেন, তবে তাও বন্ধ করুন। পুষ্টিবিদ পরামর্শ দিচ্ছেন যে চা-তে এক বা দুইবার ফুটিয়ে নিলেই যথেষ্ট।

    News/Lifestyle/দুধ চা পান করেও কি ওজন কমানো সম্ভব? পুষ্টিবিদ জানালেন কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে
