Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    যন্ত্রণায় নীরব থাকা নয়, আধুনিক গাইনোকোলজি কীভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছে মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ও সুস্থতা

    আধুনিক গাইনোকোলজি এখন কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং শারীরিক কার্যক্ষমতা এবং সুস্থতা পুনরুদ্ধারের বা 'রিস্টোরেশন'-এর ওপর জোর দিচ্ছে । বলছেন রাকেশ জুলকা।

    Published on: Mar 31, 2026 3:35 PM IST
    By HT Bangla Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'কসমেটিক' বা নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়টি কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য বা বিলাসিতার সমার্থক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে । বিশেষ করে গাইনোকোলজির ক্ষেত্রে এই ভুল ধারণাটি মহিলাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে এনেছে । তবে বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পাল্টাচ্ছে। আধুনিক গাইনোকোলজি এখন কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং শারীরিক কার্যক্ষমতা এবং সুস্থতা পুনরুদ্ধারের বা 'রিস্টোরেশন'-এর ওপর জোর দিচ্ছে ।

    যন্ত্রণায় নীরব থাকা নয়, আধুনিক গাইনোকোলজি ফিরিয়ে দিচ্ছে মহিলাদের আত্মবিশ্বাস

    সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে সুস্থতা

    যখন একজন মহিলা ভ্যাজাইনোপ্লাস্টি বা লেজার রিজুভনেশনের মতো চিকিৎসার সাহায্য নেন, তখন তিনি সাধারণত কোনো ম্যাগাজিন কভারের মতো আদর্শ চেহারা পাওয়ার জন্য তা করেন না । বরং তিনি খোঁজেন মাতৃত্ব পরবর্তী শারীরিক ধকল, বার্ধক্যজনিত পরিবর্তন বা হাসা কিংবা ব্যায়াম করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রস্রাব হয়ে যাওয়ার মতো (Stress Urinary Incontinence) 'নীরব' যন্ত্রণার থেকে মুক্তি ।

    এই চিকিৎসার মূল ভিত্তিটি দ্বিমুখী—নন্দনতাত্ত্বিক উন্নতি এখানে একটি বাড়তি পাওনা হতে পারে, তবে এর মূল চালিকাশক্তি হলো শরীরের সঠিক কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনা । উদাহরণস্বরূপ, ল্যাবিয়াপ্লাস্টি অনেক সময় করা হয় শারীরিক পরিশ্রমের সময় দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্তি দূর করতে বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার সমস্যা সমাধান করতে । একইভাবে, নন-সার্জিক্যাল লেজার ট্রিটমেন্টের মূল কাজ কেবল টিস্যু টানটান করা নয়; এটি কোলাজেন উদ্দীপিত করে গোপনাঙ্গের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে, যা স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং বারবার সংক্রমণ হওয়া প্রতিরোধ করে ।

    নীরবতার মাসুল: শারীরিক ও মানসিক প্রভাব

    এই ধরণের সমস্যাগুলোকে 'জীবনের অংশ' মনে করে এড়িয়ে যাওয়া কেবল একটি ভুল সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটি দীর্ঘমেয়াদে বিপজ্জনক হতে পারে । সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে পেলভিক অর্গান প্রোল্যাপস থেকে শুরু করে ক্রনিক ইনফেকশন বা দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

    শারীরিক সমস্যার চেয়েও গভীর হতে পারে এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব। এই সমস্যাগুলো একজন মহিলার নিজের শরীরের ওপর আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় এবং দাম্পত্য জীবনে ঘনিষ্ঠতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যা অনেক সময় অত্যন্ত শক্তিশালী সম্পর্কের ক্ষেত্রেও টানাপোড়েন সৃষ্টি করে । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, এই যন্ত্রণায় নীরবে ভোগার কোনো প্রয়োজন নেই।

    সেবার নতুন দিগন্ত: প্রযুক্তি ও সংবেদনশীলতা

    পেটেলস হেলথ-এর মতো আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো এখন 'কনসালটেশন-ফার্স্ট' বা পরামর্শকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী । উন্নত ৩ডি ইমেজিং প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সম্পূর্ণ মহিলা বিশেষজ্ঞ টিমের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে, যাতে প্রতিটি রোগী তাদের সমস্যার পেছনের বিজ্ঞানটি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন । লক্ষ্য একটাই—মহিলাদের সামগ্রিক যত্ন বা 'টোটাল ওম্যান কেয়ার' নিশ্চিত করা, যেখানে কেবল আলোচনার অভাবে কোনো মহিলাকে তার জীবনযাত্রার মান নিয়ে আপস করতে হবে না ।

    শেষে বলা যায়, আধুনিক গাইনোকোলজি এখন মহিলাদের কেবল সুস্থ করার কথা বলে না, বরং তাদের হারানো আত্মবিশ্বাস ও জীবনযাত্রার মান ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। যন্ত্রণায় নীরব থাকা নয়, বরং সঠিক আলোচনার মাধ্যমে সুস্থতার পথে এগিয়ে আসাই হোক বর্তমান সময়ের অঙ্গীকার।

    (লেখক পেটেলস হেলথ, কলকাতার সিইও)

    News/Lifestyle/যন্ত্রণায় নীরব থাকা নয়, আধুনিক গাইনোকোলজি কীভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছে মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ও সুস্থতা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes