মোক্ষদা একাদশীতে গীতা জয়ন্তী পালন, আলোচনায় গীতার মাহাত্ম্য

১ ডিসেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা ছ'টায় শতাব্দি প্রাচীন হাওড়ার রামগোপাল মঞ্চে গীতা জয়ন্তী পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল দেবলোক সোসিও-কালচারাল ফাউন্ডেশন ও হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ। আচার্য অনুভব হাজরার তত্ত্বাবধানে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সম্পূর্ণ তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠ ও অনুপাঠ হয়, একইসঙ্গে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পেশার মানুষ এই দিন একত্রে গীতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন দুই যোগ ব্যক্তিত্ব ইন্দ্ররূপ রায়চৌধুরী ও কিরণ মন্ডল।
গীতা পাঠ ছাড়াও বৈদিক মন্ত্র, সঙ্গীত ও গীতার মাহাত্ম্য কথন অনুষ্ঠিত হয়। মোক্ষদা একাদশীর পুণ্য তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তথা সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে গীতার উপদেশ প্রদান করেছিলেন। ঘরে ঘরে গীতা পাঠের প্রচার প্রসার ও গীতাকে অনুসরণ করে জীবনাচরণের বার্তা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কোনায় কোনায় পৌঁছে দিতে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কারণ গীতাই পারে মানুষের জীবনের প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে এবং মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করতে।