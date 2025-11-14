রক্তপরীক্ষা করানোর সময়ে সূচের ভয় পান? এই ভয় কাটানোর রাস্তা কী
রক্তপরীক্ষা বা ইনজেকশন নেওয়ার সময় সূচ দেখে ভয় পাওয়া একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। কিন্তু কিছু মানুষের মধ্যে এই ভয় চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় ট্রাইপানোফোবিয়া (Trypanophobia) বা নিডল ফোবিয়া (Needle Phobia) বলা হয়। এই ফোবিয়া এতটাই গুরুতর হতে পারে যে, তা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চিকিৎসা থেকেও একজনকে দূরে সরিয়ে রাখে। তবে কিছু প্রমাণিত কৌশল অবলম্বন করে এই ভয়কে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
নিডল ফোবিয়ার লক্ষণ ও কারণ?
১. শারীরিক লক্ষণ: সূচ দেখার বা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হৃদস্পন্দন, ঘাম হওয়া, বমি বমি ভাব, কাঁপুনি, মাথা ঘোরা এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি (Vaso-vagal Syncope)।
২. মানসিক কারণ: শৈশবের কোনো আঘাত বা খারাপ অভিজ্ঞতা থেকে এই ভয়ের জন্ম হতে পারে। এছাড়াও, অনেকেই সূচ ঢোকার সময়কার তীব্র ব্যথা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভয় পান।
সূচের ভয় নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী কৌশল:
সূচের ভয় কমানোর জন্য মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক—উভয় ধরনের কৌশল কাজে লাগানো যেতে পারে:
পদ্ধতি: একজন থেরাপিস্টের সাহায্যে এই ফোবিয়ার ভিত্তি বা মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা হয় এবং ভুল ধারণাগুলি পরিবর্তন করা হয়। সূচ সম্পর্কিত চিন্তা বা দৃশ্যের প্রতি মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন করতে সাহায্য করে CBT।
২. ডিস্ট্র্যাকশন পদ্ধতি (Distraction Technique):
পদ্ধতি: রক্ত দেওয়ার সময় অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিন।
উপায়: আপনি পছন্দের গান শুনতে পারেন, পছন্দের কোনো দৃশ্য বা মজার কোনো ঘটনার কথা মনে করার চেষ্টা করতে পারেন, বা মোবাইলে কোনো ভিডিও দেখতে পারেন। লক্ষ্য হলো মনকে সূচ এবং প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা।