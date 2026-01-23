Edit Profile
    Netaji's Quotes: নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১০ মূল্যবান বাণী, আপনার জীবনকে উদ্দীপনায় ভরিয়ে দেবে

    Netaji's Quotes: জীবনের চলার পথে আজও অমূল্য নেতাজির বলে যাওয়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা, একবার দেখে নেওয়া যাক সেই প্রত্যেকটি বাণী।

    Published on: Jan 23, 2026 6:51 AM IST
    By Suman Roy
    'তোমরা আমাকে রক্ত ​​দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব', এমন একটি স্লোগান দিয়েই সে সময় প্রত্যেকে ভারতীয়ের রক্তে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আশার আলো জাগিয়েছিলেন তিনি, নিজেই বলেছিলেন 'সর্বদাই কিছু না কিছু আশার আলো থাকে, যা আমাদের জীবন থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না।' ২৩ জানুয়ারি, সেই মহাপুরুষের জন্মবার্ষিকী। এই বছর তাঁর ১২৭ তম জন্মদিন। নেতাজির সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ জীবনের জন্য এই দিনটিকে বীরত্ব দিবসও বলা হয়।

    ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি, উড়িষ্যার কটকের একটি সচ্ছল বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সুভাষ। ছোট থেকেই পড়াশোনায় ছিলেন ভালো। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সিভিল সার্ভিস নিয়ে পড়াশোনার জন্য ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন। এই পরীক্ষায়ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তবে, তিনি ব্রিটিশদের দাসত্ব মেনে নেননি, তাই চাকরির বদলে বরং দেশকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করতে ভারত মাতার কোলে ফিরে আসেন বসু। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ, আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। জানা যায়, সুভাষ চন্দ্র বসুই প্রথম মহাত্মা গান্ধীকে জাতির পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন।

    নেতাজির এই বাণী পড়লে গায়ে কাঁটা দেবে

    নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রধান ব্যক্তিত্ব আজও ফিরে আসেননি। কিন্ত তাঁর অমূল্য বানী বারবার কানে গানে বেজে ওঠে। তিনি একজন মহান বিপ্লবী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর নানান শক্তিশালী উক্তি তরুণদের আশাবাদী থাকতে এবং বিজয়ের জন্য এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

    • সংগ্রাম আমাকে মানুষ করে তুলেছে এবং আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, যা আগে আমার ছিল না।
    • জীবনে সংগ্রাম না থাকলে, ভয় না পেলে জীবনের অর্ধেক স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।
    • আপনার নিজের শক্তিতে বিশ্বাস করুন, ধার করা শক্তি আপনার জন্য মারাত্মক।
    • উঁচু চিন্তা দ্বারা দুর্বলতা দূর হয়। আমাদের সর্বদা উঁচু চিন্তাই করা উচিত।
    • সাফল্য সবসময় ব্যর্থতার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। তাই ব্যর্থতাকে কেউ ভয় পাবেন না।
    • মনে রাখবেন, সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে অন্যায়কে সহ্য করা এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা।
    • যার 'পরমানন্দ' নেই সে কখনো মহান হতে পারে না।
    • যারা ফুল দেখে উত্তেজিত হন, তাঁরা কাঁটাও দ্রুত অনুভব করেন।
    • সর্বদাই কিছু না কিছু আশার আলো থাকে, যা আমাদের জীবন থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না।
    • যদি কখনও মাথা নত করতে হয়, বীরের মতো মাথা নত করুন।
