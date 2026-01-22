Edit Profile
    মুখে দুর্গন্ধের ভয়ে কাঁচা পেঁয়াজ খান না? রইল দূর করার উপায়

    মুখে পেঁয়াজের দুর্গন্ধের ভয়ে খান না। অন্য ব্যক্তির সামনে বিব্রত হওয়ার ভয়ে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

    Published on: Jan 22, 2026 5:48 PM IST
    By Suman Roy
    অনেকেরই ভাত-রুটির সঙ্গে একটু পেঁয়াজ না হলে জমে না। কিন্তু মুখে পেঁয়াজের দুর্গন্ধের ভয়ে খান না। অন্য ব্যক্তির সামনে বিব্রত হওয়ার ভয়ে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

    মুখে দুর্গন্ধের ভয়ে কাঁচা পেঁয়াজ খান না? রইল দূর করার উপায়
    মুখে দুর্গন্ধের ভয়ে কাঁচা পেঁয়াজ খান না? রইল দূর করার উপায়

    কিন্তু চাইলে পেঁয়াজ খেয়েও মুখে দুর্গন্ধ এড়াতে পারবেন। কীভাবে? রইল সহজ উপায়।

    তাজা ফল ও সবজি:

    অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে তাজা ফল এবং সবজি মুখে সালফারের গন্ধকে অনেকাংশে কমাতে সাহায্য করে। ফলে শুধু পেঁয়াজ নয়। সঙ্গে শসা, গাজর, কচি পালং পাতা, টমেটো স্যালাদ হিসাবে খান।

    চিউয়িং গাম :

    কোনও ভাল মানের চিউয়িং গাম খেতে পারেন খাওয়ার পরে। একসঙ্গে ২টি খান। এতে অনেকটাই দুর্গন্ধ কমবে। তবে বেশি চিনি আছে এমন গাম এড়িয়ে চলুন।

    খাওয়ার পরে ভাল করে মুখ ধুয়ে নিন :

    খাওয়ার পর ভাল করে মুখ কুলকুচি করুন। মুখে, দাঁতের ফাঁকে যাতে কোনও টুকরো না আটকে থাকে, তা নিশ্চিত করুন।

