    Parakram divas: নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে পালন করা হয় পরাক্রম দিবস? কেন এই নাম? কী এর গুরুত্ব

    Parakram divas detailed history, reason and date: পরাক্রম দিবস কীভাবে পালন করা শুরু হল? কেনই বা একে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা উঠেছিল। রইল অতীতের সংক্ষিপ্ত কথন।

    Published on: Jan 22, 2026 10:57 PM IST
    By Suman Roy
    পরাক্রম দিবস কী?

    ২০২১ সালে নেতাজির জন্মদিনকেই বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। সেই নাম অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি এই বছর থেকে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। গত দুই বছরের মতো এই বছরেও কেন্দ্রের তরফে এই দিনটি পালিত হবে এই নামেই। তবে নাম যাই হোক, শ্রদ্ধার্ঘ জানানো হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকেই।

    কীভাবে শুরু?

    ২০২১ সালে কলকাতার ভিক্টোরিয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। জল্পনা উঠেছিল তার আগে থেকেই। তবে ২৩ তারিখ কলকাতার অনুষ্ঠানটির আগের রাতে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর টুইটার প্রোফাইল থেকে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানেই উল্লিখিত হয়েছিল পরাক্রম দিবসের ট্যাগ। পোস্টটিতে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, প্রিয় পশ্চিমবঙ্গের ভাই ও বোন, আগামীকাল পরাক্রম দিবসের শুভ মুহূর্তে আপনাদের মাঝে আমি উপস্থিত থাকব, এটা আমার কাছে খুবই সম্মানের বিষয়। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ্যও জানাব।

    ওই বছরের গোড়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, ‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি সম্মান জানাতে ও দেশের প্রতি তাঁর আত্মবলিদানকে শ্রদ্ধা জানাতে ভারত সরকার দিনটিকে (২৩ জানুয়ারি) পরাক্রম দিবস হিসাবে ঘোষণা করল’।

    এই দিন ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি করে এও বলা হয়েছে, ‘নেতাজির জন্মদিন বিশেষ ভাবে পালন করার উদ্দেশ্য হল দেশের সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করা। বিশেষ করে দেশের যুব সমাজকে আরও দেশ ও সমাজমুখী করে তোলা ও দেশের প্রতি প্রেম জানানো’। জানানো হয়, এবার থেকে প্রতি বছর ওই দিনটি পরাক্রম দিবস হিসাবে পালিত হবে। ২০২১ থেকেই চলে আসছে এই বিশেষ নাম। তবে দেশনায়ক দিবস না হয়ে পরাক্রম দিবস কেন হল সেই নিয়েই উঠেছিল রাজনৈতিক তরজা।

    News/Lifestyle/Parakram Divas: নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে পালন করা হয় পরাক্রম দিবস? কেন এই নাম? কী এর গুরুত্ব
