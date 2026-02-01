Edit Profile
    Viral Picture: এটি নাকি বছরের সেরা ছবি! কাছ থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন ছবিগুলি কীসের

    আকাশ থেকে তোলা একটি ছবি। এক ঝলক দেখে যা মনে হচ্ছে, আসলে তা নয়।

    Published on: Feb 01, 2026 1:51 PM IST
    By Suman Roy
    সোশ্য়াল মিডিয়ায় রোজ রোজ কত কত ছবি হঠাৎ Viral হয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে কতগুলি আলাদা করে ছবি হিসাবে বিখ্যাত হয়? খুব বেশি নয় মোটেই। কিন্তু উপরের ছবিটি সেই তালিকার মধ্যে পড়ে না। এঠি যেমন একই সঙ্গে সোশ্যা মিডিয়ায় Viral হয়ে গিয়েছে, তেমনই ছবির গুণগত মানের বিচারেও এটি প্রশংসা পেয়েছে।

    এটি নাকি বছরের সেরা ছবি! কাছ থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন ছবিগুলি কীসের
    সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে এই ছবিটি পোস্ট করেছেন। মরুভূমির ছবি। সেখানে বেশ কয়েকটি চতুষ্পদ প্রাণী হেঁটে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে কি তাই? যেগুলিকে দেখা যাচ্ছে, সেগুলি কি সত্যিই কোনও প্রাণী?

    টুইটারে এক ব্যক্তি এই ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, বিখ্যাত পত্রিকার মতে, এটি এ বছরের সেরা ছবি। কিন্তু অনেকেই তার কথার প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন, এই ছবিটি আসলে দু’বছরের পুরনো সেই সময়ে ছবিটি Viral হয়নি, হয়েছে বর্তমান সময়ে এসে। তাই এটিকে এই বছরের সেরা ছবি বলার উপায় নেই। কিন্তু এটি দু’বছর আগে বেশ কয়েকটি জায়গায় বছরের সেরা ছবির সম্মান পায়।

    এবার দেখে নেওয়া যাক পুরো ছবিটি।

    এই হল পুরো ছবি
    কী মনে হচ্ছে? সত্যিই তো ছবিতে কতগুলি কালো রঙের চতুষ্পদ মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। কিন্তু আসলে বিষয়টি মোটেই তা নয়। যেগুলিকে আপনি কালো রঙের চতুষ্পদ প্রাণী বলে ভাবছেন, সেগুলি মোটেই কোনও প্রাণী নয়।

    তাহলে সেগুলি কী?

    ছবিটি আরও একটু খুঁটিয়ে দেখলে, হয়তো বুঝতে পারেবেন, সেগুলি কী? আসলে সেগুলি চতুষ্পদ প্রাণী জেব্রার ছায়া। আরও কাছ থেকে দেখে নিন ছবিটি।

    এবার দেখে বোঝা যায়, ছবিগুলো জেব্রা ও তাদের ছায়ার।
    মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে এক দল জেব্রা। আর সূর্যের আলো মাটির উপর এঁকে দিয়েছে তাদের লম্বা ছায়া। সেগুলিকেই দেখে চতুষ্পদ প্রাণী বলে মনে হচ্ছে।

