একটা পাকা চুল টেনে তুললে কি আরও ১০টা চুল পেকে যায়? কী বলছে বিজ্ঞান
মাথার ওপর উঁকি দেওয়া সাদা চুলটি দেখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাত নিশপিশ করে না—এমন মানুষ মেলা ভার। কিন্তু মনের কোণে একটাই ভয় কাজ করে, ‘একটা পাকা চুল টানলে কি আরও ১০টা চুল পেকে যায়?’ বড়দের মুখে এই কথাটি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। এটি কি কেবলই একটি প্রচলিত সংস্কার, নাকি এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে?
চুলের অকালপক্বতা এবং চুল টেনে তোলার ফলাফল নিয়ে বিজ্ঞানের আসল ব্যাখ্যা জানুন।
একটি চুল তুললে ১০টি গজানোর তত্ত্ব: সত্য না মিথ?
সরাসরি বলতে গেলে, এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা বা মিথ। বিজ্ঞান বলছে, একটি পাকা চুল টেনে তুললে তার আশেপাশের আরও দশটি চুল পেকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা:
প্রতিটি চুলের গোড়ায় একটি নির্দিষ্ট 'ফলিকল' (Follicle) থাকে। একটি ফলিকল থেকে কেবল একটিই চুল বেরোয়। আপনি যখন একটি সাদা চুল তুলে ফেলেন, তখন কেবল ওই নির্দিষ্ট ফলিকলটি থেকেই একটি নতুন চুল গজাবে। যেহেতু ওই ফলিকলের মেলানোসাইট কোষগুলো মেলানিন (রঞ্জক পদার্থ) তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছে, তাই নতুন যে চুলটি আসবে সেটিও সাদাই হবে। কিন্তু পাশের অন্য কোনো কালো চুলের ফলিকল এই টেনে তোলার কারণে হঠাৎ করে সাদা হয়ে যাবে না।
চুল টেনে তোলা কি ক্ষতিকর?
যদিও আরও ১০টা চুল পাকবে না, তবুও সাদা চুল টেনে তোলা স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভালো নয়। চিকিৎসকরা এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেন কেন?
- ফলিকলের ক্ষতি: বার বার একই জায়গা থেকে চুল টেনে তুললে চুলের গোড়া বা ফলিকল চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে সেখানে নতুন করে কোনো চুল নাও গজাতে পারে, যা পরবর্তীকালে টাক পড়ার (Scarring Alopecia) কারণ হতে পারে।
- সংক্রমণ বা ইনফেকশন: জোর করে চুল টানলে মাথার ত্বকে ছোট ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে, যা থেকে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হওয়ার ভয় থাকে।
- চুলের টেক্সচার নষ্ট হওয়া: টেনে তোলার ফলে নতুন যে চুলটি গজায়, তা অনেক সময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি খসখসে বা রুক্ষ হতে পারে।
কেন হঠাৎ অনেকগুলো চুল সাদা মনে হয়?
মানুষ কেন মনে করে যে একটা তোলার পর ১০টা পেকেছে? এর কারণ হলো প্রাকৃতিক বার্ধক্য প্রক্রিয়া। যখন আপনার একটি চুল সাদা হয়, তার মানে আপনার মাথার ত্বকের মেলানিন উৎপাদন কমতে শুরু করেছে। তাই একটি তোলার কয়েক দিনের মধ্যে যখন প্রাকৃতিকভাবেই অন্য ফলিকলগুলো থেকেও সাদা চুল বেরোয়, তখন মানুষ মনে করে এটি হয়তো ওই একটি চুল তোলার ফল। এটি আসলে একটি কাকতালীয় ঘটনা মাত্র।
সমাধান কী?
যদি আপনার মাথায় অল্প কয়েকটি সাদা চুল দেখা দেয়, তবে সেগুলো টেনে না তুলে:
১. কেটে ফেলুন: খুব সাবধানে কাঁচি দিয়ে গোড়ার কাছ থেকে সাদা চুলটি কেটে দিন। এতে ফলিকলের ক্ষতি হবে না।
২. পুষ্টির দিকে নজর দিন: ভিটামিন বি-১২, কপার এবং আয়রনের অভাব আছে কি না পরীক্ষা করুন।
৩. রঙ বা ডাই: প্রয়োজনে প্রাকৃতিক হেনা বা ভালো মানের হেয়ার কালার ব্যবহার করতে পারেন।