Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ভাঙা কাজু আর গোটা কাজুর দাম আলাদা হয় কেন? একটা নয়, এর কারণ বেশ অনেকগুলো

    সাধারণ ক্রেতাদের মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগে—পুষ্টিগুণ তো একই, তবে দামের এই বিস্তর ফারাক কেন?

    Published on: Jan 16, 2026 3:05 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাজারে কাজু বাদাম কিনতে গেলে আমরা দেখি আস্ত বা গোটা কাজুর দাম সবসময়ই ভাঙা কাজুর চেয়ে অনেকটা বেশি। সাধারণ ক্রেতাদের মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগে—পুষ্টিগুণ তো একই, তবে দামের এই বিস্তর ফারাক কেন? আসলে কাজু বাদামের দাম শুধু স্বাদের ওপর নয়, বরং এর প্রক্রিয়াকরণ, আকার এবং নান্দনিক উপস্থাপনার ওপর নির্ভর করে।

    ভাঙা কাজু আর গোটা কাজুর দাম আলাদা হয় কেন? একটা নয়, এর কারণ বেশ অনেকগুলো
    ভাঙা কাজু আর গোটা কাজুর দাম আলাদা হয় কেন? একটা নয়, এর কারণ বেশ অনেকগুলো

    গোটা বনাম ভাঙা কাজু—দামের এই পার্থক্যের পেছনের আসল কারণগুলো কী কী জেনে নিন।

    গোটা কাজু বনাম ভাঙা কাজু: কেন দামের এত তফাৎ?

    কাজু বাদামের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কিছু মানদণ্ড (Grading) অনুসরণ করা হয়। দামের পার্থক্যের প্রধান ৫টি কারণ নিচে আলোচনা করা হলো:

    ১. প্রক্রিয়াকরণের জটিলতা

    কাজু তার শক্ত খোলস থেকে বের করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অনেক সময় হাতে বা উন্নত মেশিনের সাহায্যে খোলস ছাড়ানোর সময় কাজুগুলো ভেঙে যায়। একটি কাজু বাদামকে নিখুঁতভাবে গোটা অবস্থায় বের করে আনা অনেক বেশি শ্রমসাধ্য। তাই যে কাজুগুলো অক্ষত থাকে, সেগুলোর উৎপাদন খরচ ও মূল্য বেড়ে যায়।

    ২. গ্রেডিং বা মান নির্ধারণ

    কাজুর গুণগত মান অনুযায়ী কয়েক ডজন 'গ্রেড' রয়েছে। যেমন—W180, W240, W320। এখানে 'W' মানে 'Whole' বা গোটা। W180 গ্রেডের কাজু সবচেয়ে বড় এবং দামি (একে বলা হয় 'কিউ অফ ক্যাশু')। অন্যদিকে, ভাঙা কাজুকে ৪-পিস (LWP) বা ৮-পিস (BB) হিসেবে ভাগ করা হয়। বড় ও গোটা কাজু দেখতে সুন্দর হওয়ায় এর প্রিমিয়াম মূল্য থাকে।

    ৩. সেলফ লাইফ বা স্থায়িত্ব

    গোটা কাজু বাদাম ভাঙা কাজুর তুলনায় অনেক বেশিদিন ভালো থাকে। কাজু ভেঙে গেলে তার ভেতরের অংশ বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে বেশি আসে, ফলে তা দ্রুত নষ্ট বা 'র‍্যান্সিড' (Rancid) হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই দীর্ঘস্থায়ীত্বের কারণেই গোটা কাজুর চাহিদা ও দাম বেশি।

    ৪. নান্দনিকতা ও পরিবেশন

    উপহার হিসেবে দেওয়া কিংবা রাজকীয় রান্নায় ডেকোরেশনের জন্য গোটা কাজুর কোনো বিকল্প নেই। বিরিয়ানি, পোলাও বা ফিরনির ওপরে গোটা কাজু যতটা সুন্দর দেখায়, ভাঙা কাজু ততটা নয়। এই 'চাক্ষুষ আবেদন' বা Visual Appeal-এর কারণেই বাজারে গোটা কাজুর উচ্চমূল্য বজায় থাকে।

    ৫. রান্নায় ব্যবহার ও বাণিজ্যিক চাহিদা

    ভাঙা কাজু সাধারণত মিষ্টির দোকান, বিস্কুট ফ্যাক্টরি বা গ্রেভি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় যেখানে বাদাম বাটা প্রয়োজন। অন্যদিকে, সরাসরি খাওয়ার জন্য মানুষ গোটা কাজুই পছন্দ করে। চাহিদার এই ভিন্নতাও দামের ওপর প্রভাব ফেলে।

    পুষ্টিগুণ কি আলাদা?

    পুষ্টিবিদদের মতে, গোটা কাজু এবং ভাঙা কাজুর পুষ্টিগুণে কোনো পার্থক্য নেই। দুটিতেই সমান পরিমাণে প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়াম এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে। তাই আপনি যদি কেবল রান্নার মশলায় ব্যবহারের জন্য বা নিজে খাওয়ার জন্য কাজু কেনেন, তবে সাশ্রয় করতে ভাঙা কাজু কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ।

    News/Lifestyle/ভাঙা কাজু আর গোটা কাজুর দাম আলাদা হয় কেন? একটা নয়, এর কারণ বেশ অনেকগুলো
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes