Healthy Lifestyle Tips: সকাল সকাল এই কাজগুলো একেবারেই করবেন না, শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এতে
নতুন বছরে সুস্থ শরীর পেতে চান? তাহলে বদল আনতে পারেন কয়েকটা অভ্যাসে। কারণ এই অভ্যাসগুলো আপনার শরীর খারাপ করে দিচ্ছে।
নতুন বছর শুরু হয়ে গেল। এই সময়ে কি শরীরটা আরও একটু সুস্থ-সবল-চনমনে করতেচান? তাহলে কয়েকটা অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে এখনই।
গত দু’বছরে কোভিডের কারণে আমার জীবনযাত্রা অনেকখানি বদলে গিয়েছে। অনেকেই এখন বাড়ি থেকে কাজ করেন। তাঁদের কিছু কিছু অসুস্থতা বেড়েছে। মানুষ অনেক বেশি করে ডিজিটাল মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় সুস্থ থাকার জন্য কয়েকটা নিয়ম মেনে চলা খুব জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে, ঘুম ভাঙার পরেই কী কী করবেন না— তার তালিকা। দেখে নেওয়া যাক সেই তালিকায় কী কী আছে।
মোবাইল ফোন অ্যালার্মের স্নুজ বোতামে চাপ (Hitting the snooze button): অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমোতে যাচ্ছেন। ঘুম ভাঙার সময়ে অ্যালার্ম একবার করে বাজছে। আর আপনিও স্নুজ বোতাম টিপে তা থামিয়ে আবার ঘুমোচ্ছেন। স্নুজ টিপে দেওয়ার কয়েক মিনিট পরে ফোন আবার বাজছে। আপনি ভাবছেন, এতে আরও বেশি ঘুমোচ্ছেন। আসলে তা নয়। বারবার এভাবে ঘুম ভাঙলে ক্লান্তি বাড়ে।
উঠেই কফি (Drinking coffee right away): ঘুম থেকে উঠেই কফি খাচ্ছেন? এটাও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এতে মনখারাপ হওয়া থেকে মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। ঘুম ভাঙার পরে অন্তত আধ ঘণ্টা কাটতে দিন। তার পরে কফি খান।
জলখাবার বাদ (Skipping breakfast): কাজের তাড়ায় জলখাবার বাদ দিচ্ছেন মাঝে মধ্যেই? এটাও ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে। মেদ বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে, ডায়াবিটিস এবং হৃদরোগের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে নিয়মিত জলখাবার না খেলে।
নড়াচড়া নেই (Physical inactivity): সকাল থেকেই কি বসে বসে কাজ করে যাচ্ছেন? এটাও শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। হাড় দুর্বল হয়ে যেতে পারে এর ফলে। শ্বাসকষ্ট, হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়া, অবসাদ বেড়ে যাওয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের আশঙ্কা পর্যন্ত বাড়ে এতে।
জল খাচ্ছেন না (Not drinking water): সকালে খালি পেটে জল খাচ্ছেন? সেটা না খেলেও বিপদ। কারণ মাথাধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তচাপ কমে যাওয়া, চোখের সমস্যার মতো নানা ধরনের ক্ষতি হতে পারে এর ফলে। তাই সকালে খালি পেটেই এক গ্লাস জল খান।
ধূমপান (Smoking): সকালে খালি পেটে ধূমপান করছেন কি? জেনে রাখবেন, এটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এমনিতেই ধূমপান মারাত্মক ক্ষতিকারক। তার ওপর ঘুম থেকে উঠেই ধূমপান আরও বেসি ক্ষতি করে। এতে হজমক্ষমতা কমে যায়, হৃদরোগ, ক্যানসারের হার বহু গুণ বেড়ে যায়।
ফোন ঘাঁটা (Checking the phone): স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই সকালে ঘুম থেকে ওঠার ১৫ মিনিটের মধ্যে ফোন ঘাঁটতে শুরু করেন। পরিসংখ্যান বলছে, যাঁদের এই অভ্যাস আচে, তাঁদের কর্মক্ষমতা মারাত্মক ভাবে কমে যায়।