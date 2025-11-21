Edit Profile
    এই অদ্ভুত ফলটি হয়ে উঠছে নতুন যুগের সুপারফুড, জানুন এর অবিশ্বাস্য উপকারিতা

    এই গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল Rambutane দেখতে অদ্ভুত হলেও, এর ভেতরের পুষ্টিগুণ শরীরকে নানাভাবে উপকার করে। ভিটামিন, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই ফল স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

    Published on: Nov 21, 2025 8:58 AM IST
    By Suman Roy
    Rambutane (Rambutan) একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল যা বাইরে থেকে লোমশ এবং ভেতর থেকে লিচুর মতো নরম, রসালো এবং মিষ্টি হয়। ভারতে এটি খুব সাধারণ না হলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এর অদ্ভুত স্বাদ এবং স্বাস্থ্য উপকারিতার কারণে এটি দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। এই ফলে ভিটামিন C, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, ডায়েটারি ফাইবার এবং অনেক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায় যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো থেকে শুরু করে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানো পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়ে উপকারী।

    এই অদ্ভুত ফলটি হয়ে উঠছে নতুন যুগের সুপারফুড, জানুন এর অবিশ্বাস্য উপকারিতা (Photo: Adobe Stock)
    Rambutane-এ থাকা প্রাকৃতিক চিনি শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি দেয়, অন্যদিকে এতে থাকা ফাইবার হজমশক্তি সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এর নিয়মিত সেবনে শরীর হাইড্রেটেড থাকে, টক্সিন বের হয়ে যায় এবং রক্তের স্বাস্থ্যও উন্নত হয়। আপনি যদি আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এমন একটি ফল যোগ করতে চান যা সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি পুষ্টিগুণেও ভরপুর, তাহলে Rambutane এর জন্য একটি চমৎকার বিকল্প।

    Rambutane ফলের প্রধান উপকারিতা:

    রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: Rambutane-এ ভিটামিন C-এর পরিমাণ খুব বেশি থাকে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি মৌসুমী সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সহায়ক।

    হজমতন্ত্র উন্নত করে: এর ফাইবার কন্টেন্ট কোষ্ঠকাঠিন্য, ফোলাভাব এবং গ্যাসের সমস্যায় আরাম দেয়। এটি সুস্থ গাট মাইক্রোবায়োমকে সমর্থন করে।

    ত্বক এবং চুলের জন্য উপকারী: এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বককে উজ্জ্বল করে এবং বার্ধক্যের লক্ষণ কমায়। আয়রনের পরিমাণ চুলের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে।

    এনার্জি বুস্টার: rambutane-এ থাকা প্রাকৃতিক চিনি শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি প্রদান করে। এটি ক্লান্তি কমায় এবং সক্রিয় থাকতে সাহায্য করে।

    শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে: এই ফলটি প্রায় ৮০% জল সমৃদ্ধ যা গ্রীষ্মকালে ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচায়। রক্তের স্বাস্থ্য উন্নত করে: এতে থাকা আয়রন অ্যানিমিয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ উন্নত করে।

