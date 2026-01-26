Republic Day 2026 Patriotic Quotes: প্রজাতন্ত্র দিবসে অবশ্যই পড়ুন সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের এই উক্তি, দেশপ্রেম জাগবে মনে

Edit Profile
    Republic Day 2026 Patriotic Quotes: প্রজাতন্ত্র দিবসে অবশ্যই পড়ুন সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের এই উক্তি, দেশপ্রেম জাগবে মনে

    Republic Day 2026 Patriotic Quotes: প্রজাতন্ত্র দিবস, ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রকাশের জন্য বিশেষ একটি দিন।

    Published on: Jan 26, 2026 8:14 AM IST
    By Suman Roy
    ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রত্যেকে ভারতীয়ের জন্য গর্বের দিন। এই দিনটি আমাদের জাতির স্বাধীনতা, ঐক্য ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতীক। ১৯৫০ সালে সংবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দিনেই ভারত একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সংবিধানের কারণেই প্রত্যেক ভারতীয় সমান অধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার পেয়েছে। আর তাই এই ২৬ জানুয়ারি দিনটি স্মরণে রেখে দেশের প্রতি, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেই পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস।

    প্রজাতন্ত্র দিবসে অবশ্যই পড়ুন সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের এই উক্তি, দেশপ্রেম জাগবে মনে
    এই দিনে স্কুল-কলেজে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষকরা বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। আপনিও যদি এমন কোনও কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা ভাবছেন, তাহলে প্রজাতন্ত্র দিবসে কেমন ভাষণ দেবেন, তা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে দেশের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, সংবিধান প্রণেতাদের এই উক্তিগুলো শোনালে আপনি অবশ্যই আপনার শ্রোতাদের কাছ থেকে সাধুবাদ পাবেন।

    • বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: ধর্ম এবং ধর্ম হল ভারতের প্রতি ভালবাসার অপর নাম দেশপ্রেম।
    • লালা লাজপত রায়: ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কফিনের ওই শেষ পেরেকটা আমার মুখে গুলি হয়ে আঘাত করেছে।
    • সরোজিনী নাইডু: একটি দেশের মহানুভবতা নিহিত রয়েছে তার প্রতি নাগরিকদের অমর প্রেম ও ত্যাগের আদর্শের মধ্যে।
    • বি আর আম্বেদকর: গণতন্ত্র শুধু সরকারের একটি রূপ নয়। এটি প্রাথমিকভাবে জীবন যাপনের একটি উপায়।
    • লাল বাহাদুর শাস্ত্রী: শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য, আমরা শান্তি ও শান্তিপূর্ণ উন্নয়নে বিশ্বাস করি।
    • ভগৎ সিং: আইনের পবিত্রতা কেবল ততক্ষণ বজায় রাখা যেতে পারে যতক্ষণ না জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ হচ্ছে।
    • বাল গঙ্গাধর তিলক: স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা পাবই।
    • সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল: প্রত্যেক ভারতীয়কে এখন ভুলে যাওয়া উচিত যে তিনি রাজপুত, শিখ না জাট। তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি একজন ভারতীয়।
    • বি.আর. আম্বেদকর: আপনি সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জন না করলে, আইন দ্বারা আপনাকে যা কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হবে তা কোনও কাজে আসবে না।
    • চন্দ্র ভূষণ: গণতন্ত্রের কোনও অর্থ নেই যদি জনগণ সাধারণ কল্যাণে তা ব্যবহার করতে না পারে।

    নেতাজি সুভাষচন্দ্রের দেশাত্মবোধক উক্তি

    • 'তোমরা আমাকে রক্ত ​​দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব!'
    • 'স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, নেওয়া হয়।'
    • 'আলোচনার মাধ্যমে ইতিহাসের কোনও বাস্তব পরিবর্তন কখনোই অর্জিত হয়নি।'
    • 'স্বাধীনতা ও মর্যাদার জীবনযাপন করা প্রতিটি মানুষেরই আকাঙ্ক্ষা।'
    • 'নেতৃত্বের মহান শিল্প অন্যদের উপর আপনার ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়, তাঁদের আপনার পথ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করা।'
    • ‘ভারতের ভবিষ্যৎ যুবকদের হাতে।’
