Republic Day 2026: ২৬ জানুয়ারি ভারতে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস, অন্য দেশে কবে পালিত হয় জানেন কি

Republic Day 2026: ২৬ জানুয়ারি ভারতে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস, অন্য দেশে কবে পালিত হয় জানেন কি
বহু দেশেই পালিত হয় প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস। কোন দিন এবং তাদের ইতিহাসগুলি কেমন?
Published on: Jan 26, 2026 12:45 PM IST
By Suman Roy
২৬ জানুয়ারি সারা দেশে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র প্রজাতন্ত্র দিবস বা সাধারণতন্ত্র দিবস। ১৯৫০ সালের এই দিনেই স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ শপথগ্রহণ করেছিলেন গভর্নমেন্ট হাউসের দরবার হলে। তবে শুধু ভারতে নয়, অন্য দেশেও পালিত হয় প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস।
কোন কোন দেশে কবে এই প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করা হয়, দেখে নেওয়া যাক:
- প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ নিজেদের ইসলামিক রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে। এর অন্যতম কারণ হল, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক দেশের প্রস্তাব ঘোষণা করে। সেই কারণে ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস।
- ইতালির ক্ষেত্রে আবার রাজতন্ত্রের পতনের দীর্ঘ ৮৫ বছর পর রিপাবলিক হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তাই ২ জুন ভীষণ গুরত্বপূর্ণ ইতালিয়ানদের কাছে। সে দিন ওই দেশের প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস।
- তুরস্কের ক্ষেত্রে ২৯ অক্টোবর, ১৯২৩ একটি চিরস্মরণীয় দিন। কারণ এই দিনে তুরস্কের সংবিধান সংশোধনের পর শেষমেশ দেশ রিপাবলিক হিসেবে সারা পৃথিবীর কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ফলে এই দিনটি ওই দেশে প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস হিসাবে পালিত হয়।
- বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ক্ষেত্রে ৯ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়। কারণ নব্বইয়ের দশকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যুগোস্লাভিয়া ভেঙে গিয়ে এই দিনেই এই নবীন দেশের জন্ম হয়েছিল।
এভাবেই বহু দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবস বা সাধারণতন্ত্র দিবসের নাম। যার অনেকগুলিই রীতিমতো চিত্যাকর্ষক।